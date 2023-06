Muchová v Paříži okouzlila experty. Máme novou Bartyovou, prohlásil Wilander

"Tohle byl nejlepší zápas na ženské tour. Máme novou Ash Bartyovou, jen má trochu více síly," řekl Wilander, jenž pracuje jako expert Eurosportu. "Myslím, že Muchová zlepšila podání a začala mu věřit. Její forhend se dost zlepšil, hlavně ten ven z kurtu. Pokud jde o rozmanitost, s tenisovou raketou si velmi rozumí," doplnil osmapadesátiletý Švéd.

Pestrou hru šestadvacetileté Češky, která se po turnaji posune z 43. příčky minimálně na šestnáctou, chválila i osmnáctinásobná grandslamová vítězka dvouhry Chris Evertová. Právě kreativita byla podle ní klíčem k výhře nad světovou dvojkou Sabalenkovou.

"Nemám slov. Ten zápas měl vše, co byste si mohli přát. Muchová letos moc utkání neodehrála, ale ukázala, jak moc se herně zlepšila. Skvěle se hýbe, nedělá nevynucené chyby. Je klidná, má výbornou mentalitu a nastavení. Umí vás překvapit a je nepředvídatelná. Když vidíte hráčky jako je Šwiateková, Sabalenková nebo Rybakinová, je to hodně o síle a ne šikovnosti. A pak přijde Muchová," líčila.

One of the best woman semi final I have seen for a long time! Muchova / Sabalenka — Patrick Mouratoglou (@pmouratoglou) June 8, 2023

Bývalý trenér Sereny Williamsové Patrick Mouratoglou označil duel na twitteru za jeden z "nejlepších ženských semifinále za dlouhou dobu". Bývalá světová trojka Pam Shriverová na sociální síti napsala, že šlo o "navždy památné utkání."

Rennae Stubbsová, bývalá trenérka Karolíny Plíškové, ocenila obrat ve třetím setu, v němž Muchová prohrávala 2:5 a 0:30. V závěru ale získala 20 z 24 posledních bodů. "To je kolaps. A zároveň skvělý boj od jednoho z nejmilejších lidí, které jsem potkala," uvedla Stubbsová.

Podobně ocenil Muchovou také Brad Gilbert. Bývalý trenér Andre Agassiho narážel i na fakt, že se Muchová stala po Barboře Krejčíkové a Markétě Vondroušové další českou finalistkou na Roland Garros za poslední roky.

"Neuvěřitelný výkon Muchové, která potřebuje nějakou přezdívku. Ze stavu 2:5 a 0:30 ve třetím setu získala pět zbývajících her a dostala se do prvního finále na Roland Garros. Je to třetí Češka za posledních šest let, která se do finále dostala," dodal Gilbert.