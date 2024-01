Na první čtvrtfinále si musí počkat. Brenda Fruhvirtová v Aucklandu proti Gauffové nepřekvapila

Brenda Fruhvirtová (16) si na sedmý pokus připsala své premiérové vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, ovšem do svého prvního čtvrtfinále nepostoupila. Česká teenagerka, která začínala v Aucklandu v kvalifikaci a vlastní už 15 profesionálních titulů, nestačila ve druhém kole 3:6, 0:6 na obhájkyni titulu a nasazenou jedničku Coco Gauffovou (19). Největší favoritka si o semifinále zahraje s Varvarou Gračovovou (23).

Gauffová –⁠ B. Fruhvirtová 6:3, 6:0

Brenda Fruhvirtová má na kontě už 15 profesionálních titulů, dokonce je v 16 letech ve finále ženských turnajů neporažená. V sezoně 2022 triumfovala osmkrát na antukových podnicích série W25 a loni přidala dalších sedm trofejí, většinu z nich posbírala na akcích W40 a vyšších a také poprvé slavila mimo oblíbené antukové dvorce.

Stále však čeká na nějaký výraznější průlom na nejvyšším okruhu. První krok k němu udělala v Aucklandu. Zatímco loni v novozélandské metropoli startovala na divokou kartu a dostala v prvním kole pořádnou lekci od Leylah Fernandezové, letos na ABS Classic zapsala tři výhry i mnohem větší bodový zisk a dočkala se důležitého milníku.

Statistiky utkání. (@ Livesport)

Mladší z talentovaných sester, která není daleko od debutu v TOP 100 žebříčku, zvládla bez ztráty setu dvoukolovou kvalifikaci a do rozhodující sady nemusela ani na úvod hlavní soutěže proti 48. hráčce světa Anně Blinkovové. V souboji s Ruskou si na osmý pokus připsala svůj premiérový skalp TOP 100 a na sedmý pokus své první vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.

Ve druhém kole ale dle očekávání nepřekvapila. Proti nasazené jedničce, grandslamové šampionce a obhájkyni titulu Coco Gauffové dokázala uhrát jen tři gamy a ve druhé sadě schytala kanára. Do utkání vstoupila skvěle a jako první šla do brejku. Ve čtvrtém gamu však nevyužila tři gameboly, v tom následujícím promarnila dva brejkboly a ve zbytku zápasu už získala jen jednu hru. Nyní se přesune do Melbourne, kde se v příštím týdnu pokusí znovu po roce projít kvalifikací grandslamového Australian Open.

"Odehrála dobrý zápas," pochválila soupeřku Gauffová. "Znám ji od 10 let, ve Francii jsme i s její sestrou trénovaly ve stejné akademii. Je skvělé ji vidět na tour a jsem si jistá, že to dotáhne daleko," doplnila.

Gauffová v Aucklandu vyhrála už sedm zápasů v řadě a všechny ve dvou setech. V posledních měsících prožívá nejlepší období své kariéry, v létě poprvé triumfovala na akcích WTA 500 (Washington), na prestižních "tisícovkách" (Cincinnati) i na grandslamech (US Open) a je na Novém Zélandu jasně největší favoritkou. Světová trojka se ve čtvrtfinále střetne s Varvarou Gračovovou.

Z kvarteta českých tenistek pokračuje v Aucklandu už jen Marie Bouzková. Nasazená pětka se čtvrtfinálovou soupeřku dozví po skončení šlágru mezi Emmou Raducanuovou a Elinou Svitolinovou. Další čtvrtfinálové duely obstarají Emma Navarrová s Petrou Martičovou a Xiyu Wang s Diane Parryovou.



Výsledky turnaje WTA 250 v Aucklandu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.