Na 'stará kolena' začal sbírat tituly. Mannarino krátce po oslavě 35. narozenin získal už tři trofeje

ATP SOFIA - Adrian Mannarino za poslední čtyři měsíce po oslavě 35. narozenin získal více trofejí než za celou předchozí kariéru. Po triumfu na trávě v Newportu a v hale v Astaně zkušený Francouz dobyl také jeden ze dvou posledních turnajů ATP sezony v hale bulharské Sofii, kde ve finále zdolal 7:6, 2:6, 6:3 britského mladíka Jacka Drapera a získal třetí letošní a celkově 5. titul.

Ještě na jaře měl Adrian Mannarino velmi mizernou bilanci ve finálových zápasech 2:9. Pouze v roce 2019 se dostal třikrát během jedné sezony do zápasu o titul.

Když však 29. června oslavil 35. narozeniny a obdržel neoficiální status 'veterána', začal se prodírat do závěrečných kol jako nikdy předtím. Během čtyř a půl měsíců postoupil čtyřikrát do finále, což se mu nepovedlo v žádné z předchozích sezon.

A poslední tři finále navíc přetavil v titul. Po červencovém vítězství na trávě v americkém Newportu a říjnovém triumfu v hale v kazašské Astaně nenašel přemožitele ani na další dvěstěpadesátce v Sofii.

Druhý nasazený Francouz si na posledním letošním turnaji ATP v bulharské metropoli poradil se Španělem Albertem Ramosem, Rakušanem Sebastianem Ofnerem, Rusem Pavlem Kotovem a v sobotním finále překvapil i výhrou nad Jackem Draperem.

O 14 let mladšího Brita v soupeřově prvním finále zdolal po dvou a čtvrt hodinách boje 7:6, 2:6, 6:3, zajistil si vyrovnání žebříčkového maxima (22. místo) a bude ztrácet pouhých 10 bodů na TOP 20.

Rázem má Mannarino bilanci ve finálových duelech 5:10. První dvě trofeje slavil v Hertogenboschi 2019 a Winston-Salemu 2022.

Jednadvacetiletý Draper loni vyhrál čtyři challengery, začal hrát pravidelně turnaje ATP a letos na jaře se vyšplhal na 38. místo světového žebříčku. Jenže v prvním kole French Open si poranil rameno, téměř čtvrt roku nehrál a pauza ho psychicky srazila.

V závěru sezony se ale britský mladík vrátil do formy. Na US Open se dostal do osmifinále, minulý týden triumfoval na challengeru v Bergamu a nyní v Sofii si zahrál poprvé ve finále turnaje ATP.

"Jacku, gratuluji, že jsi sezonu zakončil takhle dobře po tom těžkém zranění. Máš před sebou skvělou budoucnost. Gratuluji a věřím, že se ti v budoucnu bude dařit," řekl Mannarino.

Výsledky turnaje ATP 250 v Sofii