Nadal: Djokovič je nejlepší hráč v historii, není o čem debatovat

"Čísla a statistiky hovoří jasně. A on má čísla a statistiky lepší než já. Všechno ostatní jsou jen pocity, co se vám líbí a co ne. Ale čísla zpochybnit nejde," prohlásil Nadal v připomínce, že Djokovič získal rekordních 24 grandslamů.

Zatímco Nadal kvůli zranění kyčle a následné operaci ukončil sezonu už po porážce ve druhém kole lednového Australian Open, Djokovič si došel pro trofej pro vítěze v Austrálii, Paříži i před několika dny v New Yorku, kde vyrovnal absolutní rekord Margaret Courtové.

"Z pohledu statistik je Djokovič nejlepší hráč v historii. To je bez debat," přidal Nadal. "Samozřejmě se na to každý může dívat jinak a říkat, že já měl mnohem víc zranění a on štěstí a tak dále. Ale i to k tenisu patří. Takže já Novakovi můžu pouze pogratulovat k tomu, co všechno dokázal, a rozhodně mě to netrápí," zdůraznil Nadal, že on zdravotní problémy jako výmluvu používat nechce.

Rafa Nadal says Novak Djokovic is the best in history, with respect to numbers & titles:



"I believe that numbers are numbers & statistics are statistics. In that sense, I think he has better numbers than mine & that is indisputable. I don't drop any rings nor do I have an ego…

"Říkal jsem to v době, kdy rekord v počtu grandslamů patřil mně. Říkal jsem to, když se na mě Djokovič dotáhl a říkám to i teď, kdy mě překonal. Je to, jak to je, a co bylo, to nezměním. Jsem opravdu nad míru spokojený s tím, co jsem dokázal," uvedl.

Nadalovi jen tak nikdo nevezme status antukového krále. Na nejpomalejším povrchu posbíral většinu svých trofejí, jen grandslamové French Open ovládl 14krát, což se zdá jako nepřekonatelný rekord. Úspěšný byl ale i na dalších majorech, dvakrát vyhrál Australian Open a Wimbledon a čtyřikrát US Open.

Rodák z Manacoru se rozpovídal o vynucené pauze a dalších věcech v nedávném rozhovoru pro televizní stanici Movistar Plus. Více statistik členů Big Three najdete v našem aktualizovaném článku Debata o GOAT.