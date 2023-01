Nejhorší vstup do sezony. Nadal poprvé prohrál první dva zápasy

Rafael Nadal na úvod roku 2022 triumfoval v Melbourne, na Australian Open, v Acapulcu a přemožitele našel až po sérii 20 výher ve finále podniku Masters 1000 v Indian Wells. Zaznamenal tak historicky třetí nejlepší vstup do sezony (více výher měl jen dvakrát Novak Djokovič - 41 a 26. Během sezony odehrál na grandslamech 21 zápasů s bilancí 20-1 a i přes zdravotní potíže ji zakončil jako druhý hráč světa.



Naopak v úvodu roku 2023 zkušený Španěl prožívá výsledkově nejhorší vstup do sezony. Teprve potřetí v kariéře prohrál svůj úvodní zápas a vůbec poprvé nedokázal porazit ani jednoho z prvních dvou soupeřů.



V soutěži smíšených týmů United Cupu v Sydney nestačil na soky, s nimiž předtím v celkem sedmi vzájemných duelech ztratil jediný set. V Austrálii měl oba duely lépe rozehrané, ale vedení 1-0 na sety pokaždé prohospodařil a po dvou a tři čtvrtě hodinách boje nakonec padl.



V sobotu 36letý Nadal prohrál se 14. hráčem světa Britem Cameronem Norriem a dnes nestačil ani na 24. muže světového žebříčku Alexe de Minaura. S o 13 let mladším Australanem, s nímž v předchozích třech vzájemných duelech ztratil jediný set, prohrál 6-3 1-6 5-7.



Nadal v úvodu po ztrátě servisu prohrával 2-3. Pak sice získal pět her v řadě a vedl 6-3 a 1-0 s brejkem v zádech, jenže brejk nepotvrdil a naopak sám prohrál šest gamů po sobě. V rozhodujícím dějství se za stavu 5-4 ocitl dva míčky od vítězství, ale od té chvíle už neuhrál ani jeden fiftýn. Australan v závěru vyhrál deset výměn v řadě.







V součtu se závěrem loňské sezony Nadal prohrál 6 ze 7 zápasů. Jedinou výhru slavil proti Casperu Ruudovi na Turnaji mistrů v zápase, kdy už neměl šanci postoupit ze skupiny a naopak soupeř měl jisté semifinále. Dvě porážky na úvod sezony ho však neznervózněly, převládá u něj spokojenost se sbíráním herní praxe.



"Mám skoro šest hodin strávených na kurtu. Potřebuju hodiny na kurtu, potřebuju bitvy, jako byly tyhle. Za posledních šest sedm měsíců jsem moc oficiálních zápasů neodehrál, takže takové dny pomůžou," prohlásil Nadal.



V Sydney by si teoreticky mohl zahrát ještě zítřejší smíšenou čtyřhru. Necelé dva týdny před Australian Open, na kterém loni podruhé triumfoval, už žádný další turnaj naplánovaný nemá.



"Samozřejmě s vítězstvími je všechno lepší, ale prostě budu dál bojovat. Australian Open začíná za dva týdny. Nedá se říct, že by situace byla ideální, na druhou stranu není ani negativní, protože jsem v některých okamžicích hrál dobře," dodal rodák z Mallorky.







De Minaur si proti světové dvojce připsal za velké podpory fanoušků v Ken Rosewall Areně svůj vůbec nejcennější skalp. Hráče Top 10 porazil poosmé v kariéře.



"Tohle je rozhodně jedna z mých nejcennějších výher. Je to jeden z těch úspěchů, který se vám během kariéry podaří odemknout. Budu se ho snažit proměnit v povedené australské léto," radoval se de Minaur, který v předchozím zápase nestačil na Norrieho.



"Hrát tady je vždycky zážitek. Sotva přijdete, slyšíte tu podporu. Není tajstvím, že je to můj nejoblíbenější kurt, na kterém hraju před svou rodinou a svými kamarády. Mám na tohle místo spoustu krásných vzpomínek a teď jsem k nim přidal další. Jsem opravdu nadšený," dodal Australan.







Již na začátku zápasu Španělů s Australany bylo jisté, že ani jeden tým nemá šanci na postup ze tříčlenné skupiny, kterou ovládli Britové. Po úvodním dni je duel vyrovnaný 1-1, bod pro Španělsko získala Nuria Párrizasová.



Podruhé prohrál i Zverev, USA slaví postup

První dva zápasy nové sezony stejně jako Nadal prohrál i Alexander Zverev. Německý reprezentant ve skupině C neuhrál ani set, po Jiřím Lehečkovi nestačil ani na Američana Taylora Fritze a prohrál 1-6 4-6-



Pětadvacetiletý Zverev v nově vzniklém turnaji smíšených týmů absolvuje soutěžní návrat po zranění kotníku, který si podvrtnul loni v červnu během semifinále French Open proti Nadalovi. Následný návrat mu komplikovaly různé zdravotní potíže.







Vzhledem k tomu, že Madison Keysová poté porazila 6-2 6-3 Jule Niemeierovou, ujaly se USA po prvním dnu vedení 2-0 a před zbývajícími třemi úterními duely už má americký tým jistotu postupu do takzvaného městského finále proti vítězi skupiny D Británii.



United Cup nahradil dosavadní ATP Cup a formátem duelů smíšených týmů navázal na Hopmanův pohár. Vedle Sydney se turnaj koná na tvrdém povrchu také v Brisbane a v Perthu. Celkové odměny činí 15 milionů dolarů, na turnaji se přidělují i body do světového žebříčku podle kategorií ATP 500 a WTA 500.



Nakročeno k postupu mají Italové, Řekové a Chorvaté

V Brisbane mají blízko k postupu Italové, kteří potvrzují roli favorita proti Norům a vedou 2-0. Za Seveřany, kteří jsou bez šance na postup a mohou jen pomoci Brazilcům, by zítra měl nastoupit Casper Ruud.



O druhé místo ve finále v Brisbane svádí přímý souboj Poláci se Švýcary. Po úvodních dvouhrách je stav vyrovnaný 1-1, když vyhráli oba favorité. Nejprve uspěla světová jednička Iga Šwiateková po výhře 6-3 7-6 nad olympijskou vítězkou Belindou Bencicovou.



"Jsem perfektcionalista, ale se svým výkonem jsem dnes spokojená, protože Belinda hrála opravdu dobře. Míčky trefovala rychle a brzy po odskoku, takže je to úplně jiný rytmus. Na tomto rychlém povrchu je to opravdu těžké," řekla Šwiateková, jež ve druhém setu ztratila vedení 5-3.



"Do tie-breaku jsem vložila všechnu energii. První ti-ebreak v sezoně byl pekelně stresující, jsem ráda, že jsem ho zvládla," dodala 21letá Polka.



Švýcarský bod pak získal Marc-Andrea Hüsler., který nezaváhal proti Danielu Michlaskému.







V Perthu dělí jediná výhra od postupu Řeky, kterým proti Belgičanům stačí dva vítězné zápasy. Po dnešku je stav 1-1, řecký bod získal Stefanos Tsitsipas v zápase proti Davidu Goffinovi.



Druhým finalistou v Perthu se stane vítěz utkání Chorvatů s Francouzi, kteří bojují v přímém souboji o 1. místo ve skupině D. Lépe dnes duel rozehráli Chorvaté, kteří vedou 2-0. První bod získala Donna Vekičová proti Alizé Cornetové, náskok pak zvýšil ve večerní bitvě Borna Čorič v zápase s Arthurem Rinderknechem.





• UNITED CUP 2023 •

Austrálie, tv. povrch, 15.000.000 dolarů

úterní výsledky (02. 01. 2023) Skupina C (Sydney) USA - Německo | 2-0 Fritz - Zverev 6-1 6-4 Keysová - Niemeierová 6-2 6-3 Skupina D (Sydney) Španělsko - Austrálie | 1-1 Nadal - De Minaur 6-3 1-6 5-7 Parrízasová - Inglisová 6-1 6-3 Skupina A (Perth) Belgie - Řecko | 1-1 Van Uytvancková - Papamichailová 7-5 2-6 6-3 Goffin - Tsitsipas 3-6 2-6

Skupina F (Perth) Francie - Chorvatsko | 0-2 Cornetová - Vekičová 4-6 3-6 Rinderknech - Čorič 6-7(1) 6-7(2) Skupina E (Brisbane) Itálie - Norsko | 2-0 Trevisanová - Helgová 7-5 3-6 6-4 Musetti - Durasovic 7-6(6) 6-3 Skupina B (Brisbane) Polsko - Švýcarsko | 1-1 Šwiateková - Bencicová 6-3 7-6(3) Michalski - Hüsler 3-6 2-6 Pořadi skupin