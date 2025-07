Strýcová byla ve Wimbledonu zase ve finále! Smekla před Siniakovou, chválila i další Češky

Třetí triumf v ženské dvouhře se sice na travnatých dvorcích All England Clubu přidat českým tenistkám nepodařilo, i tak se ale nemají podle legendární Barbory Strýcové (39) její krajanky za co stydět. "Všichni jsme namlsaní, že poslední dva roky vyhrála Češka, ale prostě se to musí sejít. A tentokrát se to úplně nesešlo," tvrdí dáma, která od ledna vede české tenistky v Poháru Billie Jean Kingové, v rozhovoru pro TenisPortal Zprávy. Na výkonech našla řadu pozitiv.

Co tedy říkáte na vystoupení českých hráček na třetím grandslamovém turnaji sezony? Jedinou Češkou v osmifinále byla Linda Nosková. Postup ještě dál nebyl daleko, přesto, je to z jejího pohledu sympatický signál do budoucna?



"Od Lindy Noskové to byl velmi podařený turnaj, sama si ukázala, že jí tráva může sedět. Už turnaje před Wimbledonem hrála velmi slušně, hrála semifinále, čtvrtfinále a zápas s Amandou Anisimovou ji dost zamrzí, protože i ve třetím setu měla jeden brejk a hrála výborný tenis. Pak prostě, nevím, jestli to byly nervy, tak jí to doběhlo a bohužel ten zápas nedala. Ale bylo to celkově od ní velmi pozitivní a do budoucna jí tohle jenom pomůže, protože se, nechci říct ani snad z chyb, ale z těch zápasů, které má na dosah a zatím je nedokáže zavřít, poučí a na beton teď přijde silnější. To je její nejsilnější povrch, New York má také i dost ráda. Tam si myslím, že toho využije a zahraje také dobře, jako ve Wimbledonu."



Barboru Krejčíkovou, která v roce 2024 ve Wimbledonu slavila triumf, asi hodně limitoval zdravotní stav, že?



"Nevím, jestli Báru Krejčíkovou limitoval zdravotní stav, ale v tom posledním zápase to tak vypadalo. Ale po té dlouhé pauze, kterou měla kvůli zranění, tak zahrála dobré zápasy. Určitě to z její strany nebyl, řeknu, blbý výkon. Naopak to bylo dost pozitivní. Každý zápas po tak dlouhé pauze jí může pomoci. Za mě se to zase dobře nastartovalo na té trávě."

Co říct k Markétě Vondroušové, která vyhrála ještě o rok dříve. Fanoušky možná před vystoupením na třetí grandslamové akci sezony navnadila dobrým výsledkem a čekali asi víc.



"Fanoušci vždycky čekají více, od všech. Ale musíme taky brát v potaz, že Markéta vyhrála výborně obsazený turnaj v Berlíně a všichni od ní očekávali, že ve Wimbledonu dojde do druhého týdne, ale prostě měla los takový, jaký měla. Hrála proti Emmě Raducanuové, která tam předvedla výkony nad své poměry. Ten zápas jsem viděla a hrála výborně, skvěle se hýbala, tlačila Markétu. I proti Sabalenkové pak hrála skvěle, ta s ní měla velké problémy. Nemyslím proto, že to byl od Markéty špatný výkon, prostě ve Wimbledonu to tak bývá a všichni jsme namlsaní, že poslední dva roky vyhrála Češka, ale prostě se to někdy musí sejít. A tentokrát to úplně nevyšlo. Ale opakuji, určitě to nebyl špatný výkon."



Asi se jako maminka dokážete vžít do pocitů Petry Kvitové, která se loučila. Za ty roky si možná také zasloužila vyhrát aspoň zápas, ne?



"Pro Petru je Wimbledon velmi důležitý turnaj, dvakrát na něm zvedla trofej. Nedivím se, že ukončila kariéru zrovna tam a samozřejmě by to bylo lepší, kdyby to bylo třeba s jedním vítězstvím, ale tak to není. To je samé kdyby. Ona těch vítězství měla tolik a nejen na Wimbledonu, tak si nemyslím, že nějak truchlí. Byla ráda, že jí udělali takovou rozlučku, kdy hrála na kurtu číslo jedna. Bylo to moc hezké a fajn i pro ni."

Když zůstaneme u dvouhry, co jste říkala na výsledek finále?



"Bylo to velmi nešťastné ve smyslu toho, že to bylo hotové za necelou hodinu. Amanda měla problém uhrát i bod. Každopádně, asi jí to hodně semlelo. Finále turnaje, který je fakt speciální, tlak byl obrovský a ona to úplně nezvládla. Bylo to pro ni první grandslamové finále, tak se dalo čekat, že to na její výkon může mít vliv. Ale, že jí to semele až takhle, to jsem úplně nečekala. Že prohraje první set 0:6, to se stává, může se stát, ale pak jsem myslela, že to z ní spadne, dostane se do zápasu a vyhraje pár her. Iga ji ale do zápasu nepustila vůbec. Nedala jí šanci do zápasu nakouknout. Pro Amandu to bylo velmi složité."



Z pohledu českých barev byla a je tradičně velmi úspěšná čtyřhra. Možná to trochu zapadá vlivem toho, že už si fandové na úspěch docela zvykli... Kateřina Siniaková vyhrála mix, byla v semifinále čtyřhry. Co na to říkáte?



"To, co Katka předvádí v deblu a mixu a taky s různými partnery, to je neuvěřitelná věc. Jestli to někdo bere tak, že je to normální, tak není. Je to opravdu náročné, je to skvělé a ona je Paní debistka. Ty trofeje si odváží z každého grandslamového turnaje, klobouk dolů."



Na Wimbledonu jste byla osobně, jak jste si ho užila v jiné pozici? I když vy jste na turnaji legend s Dominikou Cibulkovou došla až do finále…



"Užila jsem si to vážně moc. Zvlášť, když hrajete právě s Dominikou. My jsme ten týden měly takový na pohodu. Na turnaj se těšíte, víte, že tam nebude žádný stres, jdete si zahrát zápasy. Hrajete naplno, ale je to bez nervů. Cítíte, že ten turnaj si vás váží a my si zase vážíme toho turnaje. Bylo to fakt moc příjemné a hrozně moc jsem si to užila."