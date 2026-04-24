Stoprocentní Češky v Madridu! Siniaková přejela ruskou náhradnici a perfektně využila šanci

DNES, 17:31
Aktuality 12
WTA MADRID - Kateřina Siniaková si poprvé v kariéře zahraje třetí kolo dvouhry na prestižní tisícovce v Madridu. Aktuální deblová světová dvojka využila jedinečnou šanci vylepšit své maximum v Caja Mágica, když přehrála suverénně 6:2, 6:2 lucky losera Annu Blinkovovou z Ruska. Navíc podtrhla stoprocentní úspěšnost českých žen v rámci pátečního programu.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Blinkova Anna
Kateřina Siniaková perfektně využila šanci na nové maximum v Madridu (© ČTK / Deml Ondřej)

Blinkovová – Siniaková 2:6, 2:6

Siniaková se původně měla ve druhém kole střetnout se světovou osmnáctkou Clarou Tausonovou. Dánská hvězda ale na poslední chvíli odstoupila a české hráčce se tak otevřela obrovská možnost poprvé v Madridu projít mezi dvaatřicítku nejlepších v singlové soutěži.

A rodačka z Hradce Králové nezaváhala. Proti lucky loserovi Blinkovové byla od začátku jasně lepší a excelovala zejména v klíčových momentech. Úvodní dějství sice skončilo hladkou výhrou Siniakové poměrem 6:2, nicméně každý z posledních pěti gamů nabídl brejkbol.

Jistější od základní čáry byla česká tenistka i v další sadě. Také v ní jednou zaváhala na servisu, ovšem i tak měla na kurtu převahu. Za pouhých 68 minut se solidně hrající Siniaková propracovala k vedení 6:2, 5:2 a byla game od postupu. Zápas nakonec ukončila již na returnu svým celkově šestým brejkem.

Siniaková měla hodně pohodovou cestu do třetího kola. V úvodním zápase, který zvládla už také ve své královské disciplíně ve čtyřhře, si poradila s Elvinou Kalievaovou z USA a výraznější hrozbu pro ni nepředstavovala ani trápící se Blinkovová.

Letošní start je jejím celkově devátým na Madrid Open a zatím nejlepším, jelikož každou z předchozích účastí zakončila nejpozději ve druhém kole. Ve čtyřhře v tomto dějišti naopak už triumfovala, konkrétně v roce 2021 s krajankou Barborou Krejčíkovou.

Její vítězství znamená stoprocentně úspěšný den českých tenistek. Už před ní se dostaly do třetího kola Karolína Plíšková a Linda Nosková, které stejně jako Siniaková doplnily v další fázi Lauru Samson.

Souboj o osmifinále už by měl být pro Siniakovou mnohem těžší než dosavadní dva zápasy. S největší pravděpodobností totiž v neděli vyzve nasazenou desítku Victorii Mbokovou. Kanaďanka však nejprve musí zvládnout duel s Caty McNallyovou.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

12
Přidat komentář
Georgino
24.04.2026 18:06
Teda dnes fakt dobrej den, radost.
Reagovat
Petruco
24.04.2026 18:01
Paráda. Kačko, bij je!
Reagovat
EdinaElwes
24.04.2026 17:57
V Madridu zjevně vaří Babica. Nemáš Tausonovou, tak tam vraz Blinkovovou. Nemáš frechovou, tak tam vraž....
Reagovat
tommr
24.04.2026 17:51
Katka Siniaková s přehledem zvládla nečekanou změnu soupeřky na poslední chvíli. Blinkovou jasně přehrála ... smile
Je zajímavý že se to Katce stalo v Madridu už podruhý za sebou. V prvním kole měla hrát s Frech a místo toho proti ní nastoupila Kalieva. Ve druhým kole zase měla hrát proti Tauson ale nastoupila proti ní Blinkova ...
Reagovat
The_Punisher
24.04.2026 17:56
Katka nahani strach a hruzu
Reagovat
aape
24.04.2026 17:56
Hezký, že jí tam přistávají samé rusky, na ty Katka umí hrát
Reagovat
tommr
24.04.2026 18:09
Kalieva je Američanka ale podle jména to vypadá na import z Ruska ...
Reagovat
aape
24.04.2026 18:14
Podle jména určitě
Reagovat
Dobry-den
24.04.2026 18:13
Pokud Mboko odstoupí a náhradnice (že by Nikola?) porazí McNally, tak by se to mohlo přihodit i do třetice.
Reagovat
tommr
24.04.2026 18:17
to by už bylo příliš mnoho štěstí najednou. Mboko neodstoupí...
Reagovat
Mantra
24.04.2026 17:49
Dobrý no.
Pro Dítěte.

Bravíčko. Gratuluji.
Reagovat
zfloyd
24.04.2026 17:46
Kačenka hrála dobře
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist