Stoprocentní Češky v Madridu! Siniaková přejela ruskou náhradnici a perfektně využila šanci
Blinkovová – Siniaková 2:6, 2:6
Siniaková se původně měla ve druhém kole střetnout se světovou osmnáctkou Clarou Tausonovou. Dánská hvězda ale na poslední chvíli odstoupila a české hráčce se tak otevřela obrovská možnost poprvé v Madridu projít mezi dvaatřicítku nejlepších v singlové soutěži.
A rodačka z Hradce Králové nezaváhala. Proti lucky loserovi Blinkovové byla od začátku jasně lepší a excelovala zejména v klíčových momentech. Úvodní dějství sice skončilo hladkou výhrou Siniakové poměrem 6:2, nicméně každý z posledních pěti gamů nabídl brejkbol.
Jistější od základní čáry byla česká tenistka i v další sadě. Také v ní jednou zaváhala na servisu, ovšem i tak měla na kurtu převahu. Za pouhých 68 minut se solidně hrající Siniaková propracovala k vedení 6:2, 5:2 a byla game od postupu. Zápas nakonec ukončila již na returnu svým celkově šestým brejkem.
Siniaková měla hodně pohodovou cestu do třetího kola. V úvodním zápase, který zvládla už také ve své královské disciplíně ve čtyřhře, si poradila s Elvinou Kalievaovou z USA a výraznější hrozbu pro ni nepředstavovala ani trápící se Blinkovová.
Letošní start je jejím celkově devátým na Madrid Open a zatím nejlepším, jelikož každou z předchozích účastí zakončila nejpozději ve druhém kole. Ve čtyřhře v tomto dějišti naopak už triumfovala, konkrétně v roce 2021 s krajankou Barborou Krejčíkovou.
Její vítězství znamená stoprocentně úspěšný den českých tenistek. Už před ní se dostaly do třetího kola Karolína Plíšková a Linda Nosková, které stejně jako Siniaková doplnily v další fázi Lauru Samson.
Souboj o osmifinále už by měl být pro Siniakovou mnohem těžší než dosavadní dva zápasy. S největší pravděpodobností totiž v neděli vyzve nasazenou desítku Victorii Mbokovou. Kanaďanka však nejprve musí zvládnout duel s Caty McNallyovou.
Je zajímavý že se to Katce stalo v Madridu už podruhý za sebou. V prvním kole měla hrát s Frech a místo toho proti ní nastoupila Kalieva. Ve druhým kole zase měla hrát proti Tauson ale nastoupila proti ní Blinkova ...
Pro Dítěte.
Bravíčko. Gratuluji.