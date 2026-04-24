Nepříjemná senzace se nekoná. Nosková smetla outsiderku a zapsala povinnou výhru

DNES, 16:01
Aktuality 5
WTA MADRID - Linda Nosková s přehledem zvládla roli favoritky ve svém úvodním zápase na antukové tisícovce v Madridu. Světová třináctka si bez větších komplikací poradila 6:3, 6:2 s kolumbijskou outsiderkou Emilianou Arangovou a za hodinu a pár minut si došla pro povinnou výhru. Česká žebříčková dvojka tak vyrovnala své maximum v tomto dějišti.
Profily hráčů
Arango Emiliana
Nosková Linda
Linda Nosková splnila v Madridu roli favoritky (© Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Nosková – Arangová 6:3, 6:2

Pro Noskovou se jednalo o jedinečnou šanci vyrovnat osobní maximum v Caja Mágica. Aktuální světová třináctka nastupovala proti Arangové jako jednoznačná favoritka a tuto roli úspěšně od začátku zápasu plnila.

Česká tenistka měla výborný vstup do utkání a rychle odskočila do vedení 3:0. K další možnosti na brejk se sice nepropracovala, ovšem za celý set ztratila jen šest bodů na servisu a náskok si s přehledem pohlídala.

Hned na začátku dalšího dějství mohla prorazit podání Arangové znovu. Nedokázala však využít celkem čtyři brejkboly včetně dvou šancí v řadě. Chuť si nicméně spravila hned v dalším gamu na příjmu a pak musela sama likvidovat tři brejkboly, než se ujala vedení 3:1.

Od té doby znovu nastolila dominanci. Nosková byla v následujících minutách opět jasně lepší hráčkou na kurtu. I druhé dějství nakonec trvalo jen krátce přes 30 minut a české favoritce se podařilo získat pět z posledních šesti gamů.

Nosková vstoupila do antukového jara po hektickém programu. Před dvěma týdny se stala hrdinkou kvalifikačního utkání BJK Cupu mezi Českem a Švýcarskem na halovém betonu v Bielu a pomohla našemu týmu k postupu na finálový turnaj této týmové soutěže.

Hned o pár dní později se musela adaptovat na halovou antuku ve Stuttgartu, kde pokračovala v solidních výkonech a sahala po druhém semifinále v letošní sezoně. Do něj ji nakonec po těsném skóre nepustila Elina Svitolinová.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V Madridu startuje potřetí v kariéře a postupem do třetího kola vyrovnala své zdější maximum a zároveň loňský výsledek. Loni vypadla ve třetím kole s předloňskou šampionkou a členkou TOP 10 žebříčku Igou Šwiatekovou.

Tentokrát bude mít v této fázi mnohem přijatelnější soupeřku. Letos si o osmifinále zahraje s nasazenou dvacítkou Ljudmilou Samsonovovou, která nemá v této sezoně ideální formu. S Ruskou by tak mohla srovnat vzájemnou bilanci na 2:2 a také jí oplatit loňskou porážku z antuky ve Štrasburku.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
aape
24.04.2026 16:19
To je zase titulek jako víno
Reagovat
MARECEK7
24.04.2026 16:12
Tauson se odhlásila
Katka bude hrát s Blinkovou
Ví někdo jak je to s LL.
Není to podle nasazení v kavldě
Reagovat
tenisman1233
24.04.2026 16:21
Bartůňková je teď 1.pod čarou.
Reagovat
Kapitan_Teplak
24.04.2026 16:24
Ano je, Blinková byla nejvýše nasazená z poražených ve druhém kole kvaldy.

Bartůňková je tedy nejvýše nasazená kvalifikantka, co přešla přes první kolo kvaldy a nedostala se do hlavní soutěže.
Reagovat
tommr
24.04.2026 16:12
Linda vyhrála s přehledem ... smile
Arango toho na antuce hodně vrátí takže to nebylo tak jednoduché jak by se podle skore mohlo zdát ...
Další kolo proti Samsonce bude zase o něčem jiném. Střetnou se dvě ranařky a stát se může úplně všechno ...
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist