Nepříjemná senzace se nekoná. Nosková smetla outsiderku a zapsala povinnou výhru
Nosková – Arangová 6:3, 6:2
Pro Noskovou se jednalo o jedinečnou šanci vyrovnat osobní maximum v Caja Mágica. Aktuální světová třináctka nastupovala proti Arangové jako jednoznačná favoritka a tuto roli úspěšně od začátku zápasu plnila.
Česká tenistka měla výborný vstup do utkání a rychle odskočila do vedení 3:0. K další možnosti na brejk se sice nepropracovala, ovšem za celý set ztratila jen šest bodů na servisu a náskok si s přehledem pohlídala.
Hned na začátku dalšího dějství mohla prorazit podání Arangové znovu. Nedokázala však využít celkem čtyři brejkboly včetně dvou šancí v řadě. Chuť si nicméně spravila hned v dalším gamu na příjmu a pak musela sama likvidovat tři brejkboly, než se ujala vedení 3:1.
Od té doby znovu nastolila dominanci. Nosková byla v následujících minutách opět jasně lepší hráčkou na kurtu. I druhé dějství nakonec trvalo jen krátce přes 30 minut a české favoritce se podařilo získat pět z posledních šesti gamů.
Nosková vstoupila do antukového jara po hektickém programu. Před dvěma týdny se stala hrdinkou kvalifikačního utkání BJK Cupu mezi Českem a Švýcarskem na halovém betonu v Bielu a pomohla našemu týmu k postupu na finálový turnaj této týmové soutěže.
Hned o pár dní později se musela adaptovat na halovou antuku ve Stuttgartu, kde pokračovala v solidních výkonech a sahala po druhém semifinále v letošní sezoně. Do něj ji nakonec po těsném skóre nepustila Elina Svitolinová.
V Madridu startuje potřetí v kariéře a postupem do třetího kola vyrovnala své zdější maximum a zároveň loňský výsledek. Loni vypadla ve třetím kole s předloňskou šampionkou a členkou TOP 10 žebříčku Igou Šwiatekovou.
Tentokrát bude mít v této fázi mnohem přijatelnější soupeřku. Letos si o osmifinále zahraje s nasazenou dvacítkou Ljudmilou Samsonovovou, která nemá v této sezoně ideální formu. S Ruskou by tak mohla srovnat vzájemnou bilanci na 2:2 a také jí oplatit loňskou porážku z antuky ve Štrasburku.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Katka bude hrát s Blinkovou
Ví někdo jak je to s LL.
Není to podle nasazení v kavldě
Bartůňková je tedy nejvýše nasazená kvalifikantka, co přešla přes první kolo kvaldy a nedostala se do hlavní soutěže.
Arango toho na antuce hodně vrátí takže to nebylo tak jednoduché jak by se podle skore mohlo zdát ...
Další kolo proti Samsonce bude zase o něčem jiném. Střetnou se dvě ranařky a stát se může úplně všechno ...