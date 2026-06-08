Ostrý test na úvod. Plíšková otočila bitvu s Američankou a vyzve hvězdnou soupeřku
Plíšková – Kesslerová 6:7, 6:3, 6:4
Plíšková vstoupila do utkání tím nejlepším možným způsobem, když soupeřce vzala hned její úvodní podání. Postarala se o to především chybující Kesslerová, která v úvodních výměnách působila velmi nervózním dojmem. Zápas však neměl dlouhého trvání. Ve druhém gamu prohrávala Plíšková na svém servisu 15:30, když utkání na zhruba dvě a půl hodiny přerušil déšť. Češka úvodní dva míče po dlouhé pauze i díky zkaženému bekhendovému voleji nezvládla a bylo vyrovnáno.
Nervózní zápas ale pokračoval. Kesslerová především díky vlastním chybám čistou hrou ztratila i své druhé podání a znovu prohrávala. Ani bývalá světová jednička se nemohla se svým servisem srovnat. I ona ztrácela 15:40, přesto si dokázala nakonec jako první podání udržet a šla do vedení 3:1. Zápas postupem času nabýval na kvalitě, a to především u české tenistky. Ta podstatně přidala na razanci, zpřesnila hru a když znovu uspěla na returnu, vedla už o tři gamy.
Brejk ale potvrdit nedokázala a po šesti hrách vedla 4:2. Z úvodního půltuctu her byly hned v pěti případech úspěšné hráčky na příjmu. V sedmém gamu se dočkala i Kesslerová, která navzdory dalším dvěma brejkbolům poprvé v zápase obhájila podání a dostala se na kontakt.
Za stavu 5:4 měla lounská rodačka možnost první set uzavřít, ale opět se nemohla opřít o první servis a bylo vyrovnáno. Mizerný první set z obou stran pokračoval dalšími problémy Američanky na podání, ta si ho ale i díky pasivitě soupeřky udržela a zajistila si minimálně tie-break. A ten také o osudu první sady nakonec rozhodl. V něm nepovedený výkon Plíškové vyvrcholil dalšími chybami. Zkrácenou hru Češka prohrála naprosto jasně 1:7 a musela dotahovat.
V úvodu druhého setu se obě tenistky mohly více spolehnout na svá podání. Velmi krátké výměny v úvodních čtyřech hrách žádnou šanci na brejk nepřinesly a stav utkání tak byl nerozhodný – 2:2. První drobnější problémy měla v páté hře dvojnásobná grandslamová finalistka, k brejku však soupeřku nepustila.
Sama to byla naopak Plíšková, kdo jako první uspěl na příjmu a šla do vedení 4:2. Vzápětí ovšem i ona přišla o podání, navíc čistou hrou, a opět vedla jen o jediný game. Závěr setu ale přeci jen patřil 106. hráčce světa. Plíšková získala bez problémů další dvě hry, set vyhrála 6:3 a srovnala stav utkání na 1:1.
Hned první hra rozhodujícího dějství přinesla velmi dlouhý game, který nakonec na svou stranu překlopila Plíšková a prolomila soupeřčino podání. Po většinu zápasu se k síti tlačila mnohem častěji Kesslerová, Plíšková pro změnu diktovala tempo výměn od základní čáry.
Američanka vzápětí opět nedovolila rivalce potvrdit brejk, a bylo vyrovnáno – 1:1. V dalších minutách přebrala iniciativu na kurtu jednoznačně česká tenistka. Získala tři gamy v řadě a šla do vedení 4:1. Plíšková sice vzápětí znovu zaváhala, koncovku zápasu si ale už utéct nenechala. Utkání vyhrála po setech 6:7, 6:3, 6:4 a mohla slavit postup do druhého kola.
Výsledky dvouhry na turnaji WTA 500 v Queen´s Clubu
Komentáře
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Karolina dnesni vyhrou je opet v top 100
15 cervna se potvrdi, jestli navrh BigMaca projde...;-)
Pochopitelne tym Maji pozadal o WC take oficialni cestou... jen John rozhodne nenachava nic nahode :-D
A ted schvalne jak si poradi Slovenska Pohanka :-)
Fokina se nam zatim hleda, hleda se i Bellucci... ale nakonec se nasel drive nez souper... :-)