Slovenská senzace! Pohánková šokovala jasnou favoritku a slaví největší vítězství kariéry
Pohánková – Tausonová 6:4, 6:4
Zkusili byste si vzpomenout, kdy jste jméno slovenské tenistky Pohánkové slyšeli poprvé? Dost možná během loňského Wimbledonu, kdy tehdy šestnáctiletá slečna ovládla juniorské singlové boje v All England Clubu. Že k tomu došlo právě na trávě, rozhodně nebyla náhoda.
Na vlastní kůži se o tom v Hertogenboschi přesvědčila 24. hráčka světa Dánka Tausonová. Nutno podotknout, že rodačka z Kodaně se nachází ve velké krizi. Do zápasu s mladou Slovenkou vstupovala se sérií pěti porážek v řadě, přesto byla proti 280. hráčce žebříčku jasnou favoritkou. Alespoň papírově.
Pro žádné teoretické předpoklady ale neměla Pohánková vůbec žádné pochopení. V prvním setu se rychle ujala vedení 3:1 a na svém oblíbeném povrchu nadále diktovala proti nejisté soupeřce průběh výměn.
Za stavu 4:2 byla podruhé úspěšná na příjmu, a tak jí nemuselo vadit ani následné první zaváhání na svém podání. Situaci si přesto zkomplikovala. Za stavu 5:4 musela odvracet dva brejkboly, dokázala si ale poradit a úvodní dějství získala za 44 minut 6:4.
Ve druhém setu to dlouho vypadalo, že si Tausonová rozpomněla, proč na okruhu WTA získala tři tituly a vyšplhala se na 12. příčku světa. Svou typickou agresivní hrou se dostala do vedení 3:0, náskok brejku držela až do stavu 4:2.
Pak se ale opět propadla do série chyb, čehož rodačka z Levic okamžitě využila. Čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh druhého setu i zápasu a po hodině a 32 minutách mohla slavit postup do druhého kola.
Pohánková si tak připsala jednoznačně nejcennější skalp kariéry. V žebříčku hráček do 18 let pak talentované tenistce patří fantastická třetí příčka za Ruskou Kristinou Liutovovou a první Australankou Emerson Jonesovou.
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ťažký žreb, skvelý výsledok
Ale Tausonová je v solidní krizi, šestá prohra za sebou.