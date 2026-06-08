Slovenská senzace! Pohánková šokovala jasnou favoritku a slaví největší vítězství kariéry

DNES, 18:30
Aktuality 9
WTA HERTOGENBOSCH - Pořádné překvapení se zrodilo v úvodním kole turnaje v nizozemském Hertogenboschi. Sedmnáctiletá slovenská vycházející hvězdička Mia Pohánková porazila velkou favoritku Dánku Claru Tausonovou ve dvou setech dvakrát 6:4. Další soupeřkou vítězky bude ostřílená Polka Magda Linetteová.
Profily hráčů
Tauson Clara
Pohankova Mia
Mia Pohánková je velkou nadějí slovenského tenisu (@ Maddie Meyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Pohánková – Tausonová 6:4, 6:4

Zkusili byste si vzpomenout, kdy jste jméno slovenské tenistky Pohánkové slyšeli poprvé? Dost možná během loňského Wimbledonu, kdy tehdy šestnáctiletá slečna ovládla juniorské singlové boje v All England Clubu. Že k tomu došlo právě na trávě, rozhodně nebyla náhoda.

Na vlastní kůži se o tom v Hertogenboschi přesvědčila 24. hráčka světa Dánka Tausonová. Nutno podotknout, že rodačka z Kodaně se nachází ve velké krizi. Do zápasu s mladou Slovenkou vstupovala se sérií pěti porážek v řadě, přesto byla proti 280. hráčce žebříčku jasnou favoritkou. Alespoň papírově.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro žádné teoretické předpoklady ale neměla Pohánková vůbec žádné pochopení. V prvním setu se rychle ujala vedení 3:1 a na svém oblíbeném povrchu nadále diktovala proti nejisté soupeřce průběh výměn.

Za stavu 4:2 byla podruhé úspěšná na příjmu, a tak jí nemuselo vadit ani následné první zaváhání na svém podání. Situaci si přesto zkomplikovala. Za stavu 5:4 musela odvracet dva brejkboly, dokázala si ale poradit a úvodní dějství získala za 44 minut 6:4.

Ve druhém setu to dlouho vypadalo, že si Tausonová rozpomněla, proč na okruhu WTA získala tři tituly a vyšplhala se na 12. příčku světa. Svou typickou agresivní hrou se dostala do vedení 3:0, náskok brejku držela až do stavu 4:2.

Pak se ale opět propadla do série chyb, čehož rodačka z Levic okamžitě využila. Čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh druhého setu i zápasu a po hodině a 32 minutách mohla slavit postup do druhého kola.

Pohánková si tak připsala jednoznačně nejcennější skalp kariéry. V žebříčku hráček do 18 let pak talentované tenistce patří fantastická třetí příčka za Ruskou Kristinou Liutovovou a první Australankou Emerson Jonesovou.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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Saulnier
08.06.2026 20:07

ťažký žreb, skvelý výsledok
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pantera1
08.06.2026 20:14
Konečně se radujes aji z vaší výhry, super
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PTP
08.06.2026 19:23
Mamma Mia!
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aape
08.06.2026 18:58
Hezké Mia, jen tak dál, na nějaké výmluvy na krize neber ohledy
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Kapitan_Teplak
08.06.2026 18:45
Oháňková
Ale Tausonová je v solidní krizi, šestá prohra za sebou.
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Nola
08.06.2026 18:40
videla som ciastocne prvy set, zaciatok druheho, kde prehravala tusim 3:0, ale kedze moj zivot sa nesklada iba z tenisovych zapasov, zbytok som nevidela...... sice paradna vyhra, ale Tauson ma za poslednu dobu same prehry s hrackami s ktorymi by mala vyhravat, nieco sa s nou deje.... takze vysledok beriem zatial s rezervou, sice tato vyhra moze posilnit sebavedomie, ale uvidi sa v dalsom kole, ako na tom tinedzerka skutocne je
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Kuba4Win
08.06.2026 20:06
Jj Tausonka se letos hodně trápí podobně jak Alexandrova
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Diabolique
08.06.2026 18:39
S Clarou to jde od desiti k peti.
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Kuba4Win
08.06.2026 20:05
Je to tak letos je zatím hodně v lese
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