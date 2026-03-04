Konec fantastické jízdy české hvězdičky. Samson po bitvě padla se slovenským talentem
Pohánková – Samson 7:6, 4:6, 6:3
Samson absolvovala v tomto týdnu svůj čtvrtý letošní turnaj a už potřetí ztroskotala po úvodním zápase. Jedinou výjimkou je její vystoupení z minulého týdne právě v Trnavě, když po výhře ve finálovém derby vybojovala svůj sedmý kariérní titul na profesionální úrovni.
Další start ve slovenském městě se jí však i kvůli velmi těžkému losu nepodařil. Hned v prvním kole totiž narazila v souboji 17letých talentů a česko-slovenském derby na úřadující šampionku juniorského Wimbledonu a domácí hvězdičku Pohánkovou.
Česká teenagerka skvěle zareagovala na prohraný úvodní set, který po více než hodině ztratila poměrem 4:7 v tie-breaku, a stav utkání srovnala. Pak si ale nechala utéct hned začátek rozhodujícího dějství. Pohánková se ujala rychlého vedení 3:0 a náskok brejku už nepustila. Samson se na returnu dostala jen k jednomu brejkbolu, a to při skóre 1:3.
Nástrahy prvního kola naopak zvládla Lucie Havlíčková. Další z mladých českých nadějí, která v Trnavě slavila dva ze svých tří profesionálních triumfů a v nedělním finále podlehla právě krajance Samson, si poradila 6:2, 6:3 s ruskou kvalifikantkou Sofijí Lansereovou.
Ve druhém kole je jedinou Češkou. Barbora Palicová totiž dnešní utkání skrečovala, Anna Sisková prohrála a Vendula Valdmannová už včera schytala nečekaný výprask 0:6, 0:6 od nasazené dvojky Darji Snigurové.
