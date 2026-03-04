Konec fantastické jízdy české hvězdičky. Samson po bitvě padla se slovenským talentem

DNES, 17:31
Aktuality 2
ITF TRNAVA - Česko-slovenské derby v prvním kole na větším podniku ITF v Trnavě vyznělo lépe pro naše sousedy. Pět zápasů neporažená česká hvězdička Laura Samson (17), která ve stejném městě v neděli triumfovala, podlehla po setech 6:7, 6:4, 3:6 úřadující šampionce juniorského Wimbledonu a domácímu talentu Mie Pohánkové (17).
Profily hráčů
Samson Laura
Pohankova Mia
Laura Samson vítěznou sérii neprotáhla (© Michal Sváček / MFDNES + LN / Profimedia)

Pohánková – Samson 7:6, 4:6, 6:3

Samson absolvovala v tomto týdnu svůj čtvrtý letošní turnaj a už potřetí ztroskotala po úvodním zápase. Jedinou výjimkou je její vystoupení z minulého týdne právě v Trnavě, když po výhře ve finálovém derby vybojovala svůj sedmý kariérní titul na profesionální úrovni.

Další start ve slovenském městě se jí však i kvůli velmi těžkému losu nepodařil. Hned v prvním kole totiž narazila v souboji 17letých talentů a česko-slovenském derby na úřadující šampionku juniorského Wimbledonu a domácí hvězdičku Pohánkovou.

Česká teenagerka skvěle zareagovala na prohraný úvodní set, který po více než hodině ztratila poměrem 4:7 v tie-breaku, a stav utkání srovnala. Pak si ale nechala utéct hned začátek rozhodujícího dějství. Pohánková se ujala rychlého vedení 3:0 a náskok brejku už nepustila. Samson se na returnu dostala jen k jednomu brejkbolu, a to při skóre 1:3.

Nástrahy prvního kola naopak zvládla Lucie Havlíčková. Další z mladých českých nadějí, která v Trnavě slavila dva ze svých tří profesionálních triumfů a v nedělním finále podlehla právě krajance Samson, si poradila 6:2, 6:3 s ruskou kvalifikantkou Sofijí Lansereovou.

Ve druhém kole je jedinou Češkou. Barbora Palicová totiž dnešní utkání skrečovala, Anna Sisková prohrála a Vendula Valdmannová už včera schytala nečekaný výprask 0:6, 0:6 od nasazené dvojky Darji Snigurové.

Výsledky turnaje ITF W75 v Trnavě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
Serpens
04.03.2026 18:05
Nic překvapivého. Hrajete druhý týden za sebou jedno a to samé zase od znova, ta motivace tam prostě začíná pokulhávat, body nebody. Jinak Pohanková začíná být pro naše holky pěknou pohromou, narušila to minulý týden pouze Lucka, jinak si podává naše holky jako na běžícím páse. Ale sympatická mi moc není, její povzbuzování na kurtu mi evokuje některé latino tenistky se svým až mužským hlasem. HAAEEEEE
Reagovat
Kapitan_Teplak
04.03.2026 17:49
To je zase týden. Z kvaldy IW postoupila jediná, na menších turnajích vypadává jedna za druhou. To nechci vidět ten masakr až začne IW.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist