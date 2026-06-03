Tragický výkon a ostudná prohra Fruhvirtové. Po výprasku od veteránky finále neobhájí
Mariaová – Fruhvirtová 6:0, 6:1
Byla to velmi těžká výzva pro první kolo. Mariaová má neortodoxní hru a právě na travnatých kurtech je i díky svému jedovatému čopu extrémně nebezpečnou soupeřkou. To ukázala mimo jiné i loni na akci WTA 500 v londýnském Queen's Clubu, kde triumfovala z kvalifikace a porazila Karolínu Muchovou či Jelenu Rybakinovou.
Fruhvirtová s ní navíc prohrála předloni na antuce v Římě i loni na betonu v Indii. Pokaždé to ale bylo po velmi těsné bitvě, která se ovšem tentokrát nekonala. Ba naopak. Česká hráčka schytala za 58 minut potupný výprask.
Starší z talentovaných sester ještě nikdy nezaznamenala porážku 0:6, 0:6. Přestože k tomu párkrát včetně tohoto souboje neměla daleko. Proti Mariaové se dokázala na výsledkovou tabuli dostat až po skončení 10. gamu. Pak nevyužila brejkbol a duel zakončila 11 prohranými body v řadě.
Jeden z nejhorších výkonů za celou kariéru znamená neúspěšnou obhajobu loňského finále na tomto podniku. Fruhvirtovou tak čeká další propad v žebříčku, i když ne tak výrazný. V živém pořadí klesla o 12 pozic na 161. místo.
Dobrou zprávou pro Fruhvirtovou je, že ve zbytku travnaté části sezony obhajuje už jen body za úspěšnou kvalifikaci ve Wimbledonu. Tu bude hrát i letos, ale ještě předtím se představí v následujícím týdnu na další britské travnaté akci WTA 125 v Ilkley.
Dnes odpoledne mělo v Birminghamu dojít na české derby v osmifinále. Nikola Bartůňková s Gabrielou Knutsonovou se však na kurt nedostanou. Jejich souboj byl s předstihem odložen na čtvrtek.
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