Tragický výkon a ostudná prohra Fruhvirtové. Po výprasku od veteránky finále neobhájí

DNES, 17:00
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WTA 125 BIRMINGHAM - Linda Fruhvirtová měla před sebou velmi těžkou výzvu v prvním kole na turnaji WTA 125 v Birminghamu. Loňská finalistka nejen ztroskotala na britském pažitu hned na úvod, ale dokonce schytala ostudný výprask 0:6, 1:6 od německé veteránky Tatjany Mariaové.
Profily hráčů
Fruhvirtová Linda
Maria Tatiana
Linda Fruhvirtová v Birminghamu po krutém výprasku končí (© CAMERON SMITH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Mariaová – Fruhvirtová 6:0, 6:1

Byla to velmi těžká výzva pro první kolo. Mariaová má neortodoxní hru a právě na travnatých kurtech je i díky svému jedovatému čopu extrémně nebezpečnou soupeřkou. To ukázala mimo jiné i loni na akci WTA 500 v londýnském Queen's Clubu, kde triumfovala z kvalifikace a porazila Karolínu Muchovou či Jelenu Rybakinovou.

Fruhvirtová s ní navíc prohrála předloni na antuce v Římě i loni na betonu v Indii. Pokaždé to ale bylo po velmi těsné bitvě, která se ovšem tentokrát nekonala. Ba naopak. Česká hráčka schytala za 58 minut potupný výprask.

Starší z talentovaných sester ještě nikdy nezaznamenala porážku 0:6, 0:6. Přestože k tomu párkrát včetně tohoto souboje neměla daleko. Proti Mariaové se dokázala na výsledkovou tabuli dostat až po skončení 10. gamu. Pak nevyužila brejkbol a duel zakončila 11 prohranými body v řadě.

Jeden z nejhorších výkonů za celou kariéru znamená neúspěšnou obhajobu loňského finále na tomto podniku. Fruhvirtovou tak čeká další propad v žebříčku, i když ne tak výrazný. V živém pořadí klesla o 12 pozic na 161. místo.

Dobrou zprávou pro Fruhvirtovou je, že ve zbytku travnaté části sezony obhajuje už jen body za úspěšnou kvalifikaci ve Wimbledonu. Tu bude hrát i letos, ale ještě předtím se představí v následujícím týdnu na další britské travnaté akci WTA 125 v Ilkley.

Dnes odpoledne mělo v Birminghamu dojít na české derby v osmifinále. Nikola Bartůňková s Gabrielou Knutsonovou se však na kurt nedostanou. Jejich souboj byl s předstihem odložen na čtvrtek.

Výsledky turnaje WTA 125 v Birminghamu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

16
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Lad
03.06.2026 17:52
Zase bych moc na jeji dusevni zdravi s ostudou. Maria je fantasticka hracka na travicce. Vyhrala Queen Club a vypichnul bych ze je s dvema detma buh a hraje skvele. Lindu bych nechal na pokoji. Ostuda je spis profesionalni kultura a uroven clanku na Tenisportalu, ktera obcas prohrava 0:6.
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Diabolique
03.06.2026 17:43
Sakra FruLindo, a nechtela bys zkusit radsi treba ... otehotnet?
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Blondie
03.06.2026 17:45
Jéžiš, posílání tenistek na gynekologii nebo k plotně, to tu dlouho nebylo!
Nechceš říci své mámě, ať tě naučí, jak se vhodně chovat?
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aape
03.06.2026 17:46
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Diabolique
03.06.2026 17:57
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SydneyOpen
03.06.2026 17:29
Linda má poslední 2-3 sezóny takový malý záblesk, jeden - dva turnaje, ale pak se to bohužel vrátí do tvrdé reality no hlavně začíná výsledkově padat, jestli se nezmátoří tak je brzy ve třetí stovce....
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Blondie
03.06.2026 17:46
Ale prachy má pořád slušné, tak jestli ji to opravdu baví a nehraje jen pro rodiče, tak si pořád vydělává svým koníčkem. No a že vyhraje něco menšího, to taky není vyloučeno.
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aape
03.06.2026 17:17
Maria byla vždy nejlepší na trávě, takže s tou ostudou to není třeba tolik hrotit
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tommr
03.06.2026 17:17
Debakl Lindy F mě vůbec nepřekvapil. Radši jsem se na to ani nedíval ...
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tenisman1233
03.06.2026 17:19
Viděl jsem jen kousek,a proti těm jejím čopům se moc hrát nedalo.
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hanz
03.06.2026 17:16
Koukám, že Fruhvirtovic se vrátila ke své předešlé výkonnosti...
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Diabolique
03.06.2026 17:14
Sance pro Lindu je, ze Maria uz moc dlouho na okruhu nebude. Za rok ji mozna nahradi jeji dcera a za dalsich par let jeji vnucka. Takze pak bude mit Linda sanci na odvetu.
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hanz
03.06.2026 17:17
To už si říkám deset let a pořád tam některý stařeny prudí... viz Errani, Zvonareva, Siegemund, Hsieh, Cirstea apod...
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Diabolique
03.06.2026 17:41
To jsou jeste mlady holky, dcera Marii uz je blizko vstupu do tenisu a Maria chce pry vydrzet na okruhu do doby kdy bude moct hrat na turnajich s dcerou ctyrhru.
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peek
03.06.2026 17:11
Vidíte to moc černě. Já bych naopak vypíchnul ten krásný uhraný gem. To je taková první hezká vlaštovka na tom už se dá do budoucna stavět.
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hanz
03.06.2026 17:17
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