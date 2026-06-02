Cobolli zdolal favorita a zajistil italského finalistu. V semifinále French Open se utká s Arnaldim
Auger-Aliassime – Cobolli 6:4, 4:6, 4:6, 4:6
Před čtvrtfinálovými duely zůstal Auger-Aliassime v horní polovině pavouka French Open jediným přeživším zástupcem TOP 10 a navíc v obložení Italů. O postup do semifinále se utkal s desátým nasazeným Cobollim, druhou dvojici tvořili jeho krajané Arnaldi s Berrettinim.
Kanaďan, který byl z těchto čtyř hráčů největším favoritem na postup do finále, však dohrál už na nejmladším z trojice Italů, který je letos v Paříži ve skvělé formě. Začátek zápasu vyšel lépe šestému hráči světa. Po ztrátě podání v úvodním gamu se mu povedl rychly rebrejk. Další dva brejkboly soupeře v průběhu prvního dějství odvrátil a sám uspěl na returnu v závěrečné desáté hře.
Cobolli, který na turnaji ztratil teprve druhý set, prohrával ve druhém dějství už 1:3, poté však začal průběh duelu postupně otáčet. Za stavu 3:3 mohutně oslavil důležitý brejk, který následně také potvrdil a chvíli na to set dopodával.
Ve třetí sadě stačil Italovi jediný brejk, který si připsal taktéž v sedmém gamu, ve kterém využil hned první brejkbol. Následně odvrátil tři šance Kanaďana a odskočil na 5:3. V desáté hře set dopodával a první setbol využil skvělou kombinací servis volej.
Ve čtvrtém setu opět rozhodl jediný brejk. Cobolli prolomil servis Augera-Aliassime za stavu 2:2, když si vynutil Kanaďanovu chybu z bekhendu. Na servisu už nezaváhal. Po čisté hře se dostal do vedení o dva gamy. V desáté hře využil hned první mečbol vítězným forhendem a po třech hodinách a 24 minutách postoupil do premiérového semifinále na grandslamu.
"Řekl jsem si, že musím bojovat. Cítím, že tohle je největší šance mého života. Musím do každého zápasu dát úplně všechno a to se mi dnes povedlo," komentoval Ital po skalpu světové šestky a největším úspěchu v kariéře.
Berrettini – Arnaldi 5:7, 2:5 skreč
Arnaldi prohrával proti svému o pět let staršímu krajanovi Berrettinimu už o dva brejky. V tu chvíli však začal dělat to, co ho drželo ve hře celý turnaj, vracel o mnoho více míčů do kurtu a nutil soupeře k chybám. Povedl se mu tak skvělý obrat a nejen, že srovnal. Dokonce si ve dvanácté hře vytvořil šance na zisk úvodního setu. Druhý setbol využil a po hodině a 16 minutách se ujal vedení 1:0.
Berrettini následně opustil kurt. Podruhé odešel z dvorce kvůli problému s levou nohou za stavu 1:2 ve druhém dějství poté, co si vzal zpět ztracené podání, kdy si vyžádal medical timeout. Po návratu ještě dokázal čistou hrou srovnat, od té chvíle však přestal na svého krajana absolutně stačit a bylo jasné, že se nemůže pořádně hýbat. Bezchybně hrající Arnaldi dokázal využít situace, vzal znovu servis svému soupeři a následně potvrdil čistou hrou na 5:2.
Na lavičce se následně zraněný Berrettini jen těžko ubránil slzám. Diváci ho ještě potleskem povzbudili, ale Ital se i kvůli doporučení svého týmu rozhodl utkání skrečovat. Do čistě italského semifinále tak poslal Arnaldiho, kterého bude čekat největší zápas kariéry.
"Když hrajete tolik, je normální nebýt stoprocentně zdravý, ale nikdy si nepřejete, aby zápas skončil takhle. Doufám, že se dá brzy dopořádku. Má za sebou skvělý turnaj. Brzy se vrátí na trávě a bude velmi těžko porazitelný," řekl vítěz zápasu Arnaldi.
Ital na kurtu před tímto duelem strávil více než 17 hodin, což je nejvíce ze všech hráčů v pavouku. "Jsem velmi unavený. Dnes jsem byl daleko více unavený, než normálně, nemohl jsem tak rychle běhat. Přesto si užívám být tady a užívám si svůj tenis. Ještě nedávno jsem byl zraněný, ale jsem šťastný, že jsem tady a nechám tu vše co v sobě mám," dodal v pozápasovém rozhovoru s Matsem Wilanderem.
French Open tak uvidí italského semifinalistu a překvapivě jím nebude nejlepší hráč světa Jannik Sinner ani jeho další krajan a skvělý antukář Lorenzo Musetti. Druhou semifinálovou dvojici už včera vytvořili po vypadnutí Sinnera a Novaka Djokoviče největší favorit turnaje Alexander Zverev a český tenista Jakub Menšík.
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