Berdych radí Menšíkovi: Může mít výhodu, nesmí dát Zverevovi čas. Takhle má jeho hra vypadat
"Je to určitě hezký výsledek, ale turnaj pro něj zdaleka ještě nekončí," uvedl Berdych. "Má už za sebou (Menšík) nějaké zkušenosti, jako například loňské vítězství v Miami. To může nyní přetavit i do tohoto turnaje. Ani on u sebe stále necítí, že by to mělo končit. Je hladový výsledek ještě vylepšit a dotáhnout to co nejdále," podotkl Berdych.
Šestadvacátý nasazený Menšík postoupil do premiérového semifinále grandslamu po vítězství nad Brazilcem Joaem Fonsecou 6:4, 6:3, 7:6. Vedle toho, že dorovnal na Roland Garros Berdychovo maximum z roku 2010, stal se také prvním českým grandslamovým semifinalistou od roku 2017. Tehdy byl naposledy Berdych mezi čtyřmi nejlepšími ve Wimbledonu.
"Určitě je čas to překonat," řekl s úsměvem Berdych. "Máme teď novou silnou generaci hráčů. Kubovi je dvacet let a už má minimálně semifinále jako nejmladší Čech v historii. Lidé, kteří tenis sledují, ví, že má moc dobře našlápnuto. Je super sledovat, že se jim takhle daří," uvedl.
Z pohledu finalisty Wimbledonu z roku 2010 Berdycha bylo důležité, že Menšík ustál ve druhém kole souboj s Argentincem Marianem Navonem. V něm byl dva míčky od vyřazení a v rozhodujícím super tie-breaku páté sady bojoval i s křečemi.
"Tam se mi tenisově tolik nelíbil. Byl hrozně pasivní a zbytečně se pouštěl do dlouhých výměn. Zaplaťpánbůh, že to zvládl a od té doby začal hrát tenis, jaký by měl hrát celou dobu," řekl Berdych. "Výborně servíruje, hraje aktivně, a když je potřeba, dostane se k delší výměně, nebo se dokáže ubránit. S tím, jak mu roste sebevědomí, pomáhá si i druhými servisy. Dobře servíruje, což je jeho základní stavební kámen," řekl Berdych.
Na turnaji zvládl Menšík už dva pětisetové zápasy, v nichž dříve tak úspěšný nebyl. Vedle Navoneho takto zdolal i v osmifinále Andreje Rubljova z Ruska. "Myslím, že v psychice problém nebyl. Opakoval se scénář jako v tom zápase, který málem nezvládl ani teď v Paříži. V Kubovi to je, jeho hra má být aktivní a agresivní. A cílem je, aby to v těžkých chvílích zvládl on a nečekal na někoho jiného. Teď jedno takové utkání ubojoval a uvědomil si, že si pro to musí jít víc. Ukázal si, že cesta vede takhle," podotkl Berdych.
S nasazenou dvojkou Zverevem se Menšík utká podruhé. Na konci dubna mu v Madridu podelhl 4:6, 7:6. 3:6. "Kuba musí být znovu aktivní. On musí být ten, který se bude snažit diktovat tempo a nedávat Zverevovi čas. Zverev měl vždycky spíše problém, že se mu nepodařilo takový velký zápas dorazit, protože mu chyběla agresivita to dotlačit. Teď zjišťuje, že to je cesta a tohle se mu Kuba musí snažit zastavit, aby ho dostal dál za základní čáru, kdy se bude spíše bránit. Za mě by se Kuba měl držet toho, co ho zdobí," řekl Berdych.
Český tenista může mít i výhodu, že Zverev bude v roli favorita. Devětadvacetiletý rodák z Hamburku má při absenci zraněného Španěla Carlose Alcaraze a Itala Jannika Sinnera, který dohrál ve druhém kole, šanci získat premiérový grandslamový titul.
"Určitě to může být výhoda. Tyhle věci jsou určitě znát. Jsou to aspekty, které si hráči ve dnech před zápasy v hlavě nosí. Cítí, že je to pro něj obrovská šance a je jen na něm, jak k tomu přistoupí. Pokud bude pasivní, bude to jen dobře pro Kubu. Kuba má výhodnější pozici, že je tam nový a může v uvozovkách jen překvapit, než Zverev, od kterého se čeká, že by to měl celé vyhrát," doplnil Berdych.
Menšík – Fonseca 6:4, 6:3, 7:6
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