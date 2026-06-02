Famózní Menšík je poprvé v semifinále grandslamu! Na French Open zdolal i Fonsecu

DNES, 19:30
Aktuality 418
FRENCH OPEN - Jakub Menšík (20) pokračuje ve své životní jízdě na grandslamovém turnaji. Na French Open zdolal v souboji talentů i brazilského teenagera Joaa Fonsecu, kterého přehrál 6:4, 6:3, 7:6, vyhrál už pátý zápas v řadě a premiérové čtvrtfinále proměnil rovnou v postup do semifinále. O finále si zahraje s aktuálně největším favoritem turnaje a světovou trojkou Alexanderem Zverevem.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Fonseca Joao
Jakub Menšík slaví postup do semifinále French Open (@ REUTERS)

Menšík – Fonseca 6:4, 6:3, 7:6

Kvůli počasí se muselo utkání rozehrát pod zataženou střechou. Oba aktéři měli velmi brzy naději dostat se k brejkbolu. Menšík ovšem stav 15:30 s přehledem vyřešil a pak zaúřadoval Fonseca, který ve třetím gamu aktivní hrou suverénně otočil manko 0:30. Český tenista musel zabrat i ve druhém gamu na servisu a po dvou shodách podání udržel.

První brejkbolové šance se objevily v pátém gamu a Menšík si po sérii povedených úderů a vyhozeném forhendu Brazilce vypracoval rovnou dvě šance v řadě. Úvodní hrozbu Fonseca nátlakovou hrou zlikvidoval, ale pak přišla další chyba z forhendu a brejk pro českého hráče. S potvrzením brejku neměl Menšík žádné potíže a konečně si poprvé bez komplikací uhájil servis.

Aktivní hrou trápil bezradného Fonsecu i nadále a hned vzápětí měl další brejkbolovou příležitost. Brazilský soupeř ale chladnokrevně srovnal na shodu, snížil nakonec na 3:4 a udržel se ve hře o první set. Menšík se ovšem nenechal vůbec rozhodit, pokračoval ve výborném výkonu ve všech směrech a náskok brejku si pohlídal až do konce prvního dějství.

Úvod druhého setu nebyl od Menšíka ideální. Český tenista začal víc kazit a naopak Fonseca svou výkonnost pozvedl. Jako první zahrozil na returnu Brazilec, když ve čtvrtém gamu vedl 30:0. Menšík si ale s nepříjemným stavem suverénně poradil a srovnal na 2:2.

Až do stavu 2:2 a 0:40 nezískal Menšík v této sadě ani jeden bod na returnu, ovšem dvojchyba Fonsecy odstartovala sérii tří získaných fiftýnů a Brazilec si game pořádně zkomplikoval. Vzápětí Menšík předvedl naprosto fantastickou obranu zakončenou luxusním prohozem a měl brejkbol. Na ten byl naopak aktivní a vítězným volejem si vypracoval náskok už o set a brejk.

Menšík ani v tomto setu nepřipustil ztrátu servisu a stejně jako v tom předchozím si náskok jednoho brejku zvládl pohlídat. Fonseca už vypadal hodně bezradně, jen marně hledal nějakou slabinu ve hře českého tenisty a prohrál si znovu podání. Po necelé hodině a půl tak prostějovského rodáka dělil jeden set od dalšího vylepšení osobního maxima na grandslamech.

Český tenista si hned úvodní game třetí sady zkomplikoval dvěma dvojchybami a pustil Brazilce na shodu. Ten si následně vybojoval premiérový brejkbol. V důležitý okamžik si ale Menšík pomohl servisem a první šanci soupeře odvrátil. Při druhém brejkbolu už ale Fonseca uspěl, když mu Čech pomohl další dvojchybou. První brejk Fonseca potvrdil čistou hrou a zvýšil na 2:0.

Ve třetím gamu si Menšík pomohl i parádním zkrácením hry, ale opět musel o svůj servis bojovat přes shodu. Tentokrát ale žádné velké komplikace nepřipustil a po dvou esech v řadě snížil na rozdíl jediného gamu. Následně se i díky chybám protivníka dostal ke třem brejkbolům v řadě. Ani jeden však nevyužil. Po skvělé výměně zakončené dělovou smečí si ale vypracoval další možnost na srovnání. Fonseca tentokrát kraťas pokazil a český hráč si vzal ztracené podání zpět. Pátou hru zakončil dalším skvělým zásahem na síti a získal třetí hru v řadě.

O dvě hry později se ale Menšík dostal opět do velkých problémů na servisu. Čelil stavu 0:40 a třem brejkbolům soupeře. Na první zahrál eso, které se však nepočítalo, protože Brazilec nebyl připravený. V hlučné atmosféře český tenista ještě jednu šanci smazal, při druhé však poslal forhend do sítě a znovu prohrával o brejk. Za stavu 4:3 začal Fonseca dalším z mnoha vítězných forhendů a bylo jasné. že chytl druhý dech. Nerozhodil ho ani skvělý Menšíkův return, který se zklouzl po lajně, a brejk potvrdil. Čech znovu těžil především ze skvělého podání, body si dohrával na síti a snížil.

V desáté hře nejdříve Fonseca ukázal fair play, když míček Menšíka, který byl zahlášený jako out, sám zkontroloval a uznal jako dobrý. Brazilec v klíčový okamžik vytáhl skvělý servis, trefil páté eso a srovnal na 30:30. Následovala ale jeho premiérová dvojchyba a soupeři nabídl brejkbol. Ten zlikvidoval dalším nechytatelným servisem. Druhou šanci si Menšík vytvořil perfektním bekhendem, ale znovu zaváhal. Při třetí možnosti se dostal na síť, ale talentovaný teenager reagoval skvělým forhendem po lajně. Následně si vypracoval setbol. Český tenista ale vytáhl skvělý return, výměnu zakončil na síti a dramatický game pokračoval. Nakonec využil až pátý brejkbol a soupeři nedovolil sadu dopodávat a vrátil se do zápasu.

V jedenácté hře musel Menšík zlikvidovat brejkbol variantou servis volej, přidal desáté a jedenácté eso a zvýšil na 6:5. Ve dvanáctém gamu si po neuvěřitelném returnu vypracoval první mečbol. Hra se ale znovu velmi zkomplikovala. Menšík minul snadnou smeč a místo postupu musel bojovat přes shodu. I třetí šanci ale Fonseca odvrátil, tentokrát skvělým servisem a po parádním voleji se dostal ke gamebolu. Český tenista ale ukázal další skvělý return. Následně si vybojoval další mečbol. Brazilec ale reagoval kombinací servis volej a skvělým způsobem srovnal na shodu. I pátou a šestou šanci Menšíka smazal, obě vítězným forhendem a zajistil si tie-break.

Ve zkrácené hře si Menšík první minibrejk vybojoval skvělým prohozem po doběhnutí kraťasu. Následně po 12. esu odskočil do vedení 4:1. Vedení už udržel a tie-break ovládl. Za stavu 6:3 si pomohl zkrácením hry, následně Fonsecu prohodil a mohl slavit postup do premiérového semifinále na grandslamu.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

"Bylo složité zůstat soustředěný až do konce, Stále nevím, zda ten poslední míč byl dobrý. Ale jsem velmi šťastný, že jsem zvládl tie-break a dokázal jsem posunout svou hru ještě více vpřed," řekl vítěz v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Český tenista tak v Paříži vyhrál i pátý zápas a v souboji talentů překvapivě neztratil ani set a hvězdného brazilského teenagera vyřadil. Menšík se tak stal nejmladší Čechem v historii, který postoupil mezi čtyřku nejlepších grandslamového turnaje. Na French Open to dokázal 16 let po krajanovi Tomáši Berdychovi. O finále si zahraje s aktuálně největším favoritem turnaje a světovou trojkou Alexanderem Zverevem.

Výsledky dvouhry mužů na French Open

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

418
Přidat komentář
easymoneysniper
02.06.2026 23:48
Hypeseca uskroměn. Pro dnešek splněno
Reagovat
aape
02.06.2026 23:42
Zajímavý, že dnes hráli čtvrtfinále nasazení 26, 27, 28
Reagovat
ccarloss
02.06.2026 23:41
to bylo teda něco. takový nervy jako ve třetím setu už jsem dlouho při tenise neměl. jako jestli Menša zahraje takhle i proti Zverevovi, tak mám takovej dojem že bude ve finále. ty voleje co tam zahrál!
Reagovat
Georgino
02.06.2026 23:46
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:49
3. set byl nervák - jak na houpačce, pak hafo mečbolů a nakonec TB se šťastným koncem pro Kubu
Reagovat
Ereinion
02.06.2026 23:38
Paráda, rok dozadu by to Jakub asi prohrál v 5 setech...
Reagovat
Pe3k
02.06.2026 23:34
Joao Fonseca vs Jakub Mensik - FULL Quarterfinal Highlights ???? Roland Garros 2026

https://www.youtube.com/watch?v=7ZMsTzhFWA0
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 23:33
fantazie, parádní zápas. Obrovská gratulace Kubovi a celému underdog týmu!
Skvělá práce! Jen jsem se bál toho svalu. Těch nadějných vedení v důležitých zápasech našich bylo dost.
Smeče Kubovi dneska šly až na tu nejdůležitější. Naštěstí ji nemusel litovat. Ufff, ale byly to nervy. Zabralo, až když jsem si vzal na pomoc vodní želvu. Takže je to i její zásluha

Kuba hrál prostě parádně. Joao je brave heart, ale cítil, že tahá za kratší konec .
Reagovat
aape
02.06.2026 23:38
Skvělí mladíci a Kuba smile
Reagovat
Vlk-v-trave
02.06.2026 23:50
Ja si to fakt uzival, a byl jsem i klidny... prislo me, ze ten Kuba je dnes mentalne hodne silny... oba na zaver ukazali krasny tenis... jak u Kuby tak Fonsecy se me libilo, ze dokazi to sako opravdu vyuzit... to mi udelalo hodne radost... ale i to jak Fonseca uznal ten IN Kubovi... to fakt respekt...
a v neposledni rade fans z Cuby... hezke prekvapeni..., nejen nadseni brazilci ale na tenis dorazili i kubanci, kteri sice byli v pocetnim oslabeni, ale bylo slyset to pekne Cuba... snad se kubanci take jednou dockaji sveho hrace, aby chudaci nemuseli podporovat pouze hvezdne plejery... z jinych zemi... ;-)))
Reagovat
lars
02.06.2026 23:33
Mensik opet pomensil soupere
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 23:30
KONECNE o Kubovi bude nekdo mluvit!!!!
Furt jenom FONSEKA FONSEKA FONSEKA!!!

Vsichni pred utkanim jenom: "Jo, Mensik taky vyborny, ale FONSEKA!!!"
Ted jim zavrel USTA!
Reagovat
Stan_Borowitz
02.06.2026 23:31
Přesně. Nějakej Čečenec jim rozšlapal bábovičky...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 23:34
Reagovat
aape
02.06.2026 23:39
Jen to ne
Reagovat
lars
02.06.2026 23:39
spis rozladil sambu :)
Reagovat
misa
02.06.2026 23:28
Menšík je už teď hodně herně i pohybově vyspělý, Fonseku v tomhle jasně převyšuje. Kvalita returnu podle dat FO 9,7 z maxima 10

Je vidět, že dlouhodobá systematická práce podle moderních trendů se vyplácí.
Reagovat
frenkie57
02.06.2026 23:39
Ano, kdo ho dloudobě sleduje, musí vidět to neustálé vylepšování všech aspektů hry, včetně hlavy. Už nikdo nemůže říci, že Kuba je hráč především prvního servisu, to už prostě nějaký čas neplatí. Za mně nejmarkatnější posun vidím ve hře na síti, v myšlení, co hrát, kam umisťovat údery a ve fyzické kondici.
S tím, co teď předvádí, je šance na celkový úspěch nemalá, ale na této cestě budou stát ještě hodně tuzí protivníci, nikoliv však nehratelní.
Přeju Kubovi v pátek velkou porci štěstí a těším se moc.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:43
Kuba je taky o rok starší než Joao a Rafa. Dnes se ukázalo, že ten rok je hodně znát. Prostě Kuba už má s GS nějaké zkušenosti - má ze sebou i blbé porážky atd.
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 23:43
Ja jsem porad v soku z jeho vitezstvi proti Sinnerovi. To nebylo servis vitezstvi, on Sinnera normalne prehraval. Sinner treba nebyl uplne koncentrovanej, trochu Kubu podcenil, trochu nebyl ve forme, ale to vitezstvi mi reklo, ze Kuba vubec neni jen prvni servis a nic vic. Supertalent!
Reagovat
lars
02.06.2026 23:52
Vsak pomensil Sinnera
Reagovat
farr
02.06.2026 23:42
No já to tady psal už v nějakém příspěvku že ty čísla 0-10 pred zapasem ohledne FH BH Servis Return atd kde byl Vyhajpovánek Joaínek úplně prestřelenej a Kuba vlastně na chvostu ve všech statistikách to musel dělat jakej re tardator kerej nerozumi tenisu nebo zaujatej brazilec. Hehe ja su zvedav hlavně na kurzy příští zápas Fonseca vs Menšík jestli zas bude Kuba v paritě kurzu až live povede 1-0 na sety. Šašci kdo to dělal. 2.91 kurz pred zapasem byl tezce zadarmo kdo si vsadil na Kubu .
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:53
Jo, jo byl to zápas 50:50, ale média mají velkou moc a tlačil se Joao - statistiky také úlet
Reagovat
tomasiano69
02.06.2026 23:28
Forma jak hovado, no a co jako
Reagovat
Stan_Borowitz
02.06.2026 23:28
Tak co, začnou už konečně toho "východňára" trochu respektovat? Nebo to bude muset vyhrát celé?
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 23:31
Reagovat
Vlk-v-trave
02.06.2026 23:37
Nejlepe jak ho nebudou respektovat tak 10 let... a Kuba bude vyhravat a vyhravat :-)))
Se koukni tady na TP behem vsech jeho zapasu... ho tu posilal uz nekolikrat domu, ze to je luzr.... jak si to prevedes do globalu, tak na respekt od podobnych cvoku... na to bych klidne hodil vidle.. na co mu to bude?... me staci pekny tenis a klidne tech 10 majoru... nebo trebas ten pravy GS, ktery nema ani B3 ;-)))
Reagovat
sojka1
02.06.2026 23:37
to je fakt prvni, co te v souvislosti se sportovnim vykonem napadlo?...... :-(
Reagovat
Stan_Borowitz
02.06.2026 23:41
Ano, protože to podceňování a ignorování dosavadních úspěchů ve srovnání s Fonsecou a nově Jodarem je do očí bijící... tobě to nevadí?
Reagovat
sojka1
02.06.2026 23:48
v podstate ne, ja se kocham tim, co Kuba predvedl tenisove, zabyvam se hrou a prijemne me prekvapil..... :-) nic jsem tu necetla, proste ted jsem prisla a ctu odshora" ..... :-))
Reagovat
farr
02.06.2026 23:50
Nojo ale kluk z Česka se prostě tak neprodá jako Španěl nebo Brazilec ty trhy jsou prostě mnohem větší viz třeba jaký hype měla Muguhrúza vs Big4 Krejča které mají shodně FO i Wimbl. Prostě Bára skoro jak zapomenutá. Vyhrála FO a v NY ji dávali na parkoviště hrát. Je to trapný je to nespravedlivý ale to je trh no.
Reagovat
EllNino
02.06.2026 23:27
Bomba, gratulace, Kubo :))
Reagovat
sojka1
02.06.2026 23:42
pekny zapas a ta bomba taky, Kuba vyspel..... :-)
Reagovat
Pe3k
02.06.2026 23:26
Menša goat. Gratz! smile
Reagovat
RFanousek
02.06.2026 23:26
Menšík opravdu hrál strašně dobře, vůbec jsem nečekal takovýto výkon. Tím spíš na antuce.
Nicméně nevím proč, ale prostě mi sympatický není. Macháč, Lehečka jsou fajn a Čechům obecně fandím, ale tenhle kluk mi nikdy nesedl z nějakého důvodu. Ani neumím říct proč.
Nicméně i tak gratulka. Vyhrál zaslouženě.
Reagovat
Stan_Borowitz
02.06.2026 23:30
Mně je teda sympatičtější než Lehečka.
Reagovat
RFanousek
02.06.2026 23:32
A třeba Berdych, Štěpánek jsou oba velcí sympaťáci za mě, fakt to není o tom, že bych byl jeden z těch blbců co naschvál nefandí svojim. :D
Normálně Čechům fandím, ale tady ten Jakub... prostě nesedl no.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 23:37
za mě, Berďa i Štěpec mají minimálně stejně much jako Kuba.
Reagovat
Stan_Borowitz
02.06.2026 23:39
Dej tomu čas. Mně zase lezl na nervy Štěpánek, ale nakonec jsem si zvykl.
Reagovat
RFanousek
02.06.2026 23:41
Vidíš, zrovna toho jsem zbožňoval od první chvíle. Zvláštní jak to funguje u lidí různě.
Reagovat
aape
02.06.2026 23:40
Seš prostě divnej, no, s tím se dá žít
Reagovat
Random33
02.06.2026 23:25
Tady to jde z extremu do extremu. Ve 3. setu se predpovidala jasna prohra Mensika. A ted se mu gratuluje k zisku GS
Reagovat
aape
02.06.2026 23:29
To víš emoce
Reagovat
Kapitan_Teplak
02.06.2026 23:30
K deseti GS.
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 23:35
To k fandění patří. 12 tachykardií a 21 arytmií během zápasu, jinak to nestojí za nic. A šestkrát radikálně změnit názory .
Reagovat
HAJ
02.06.2026 23:25
Neskutečné výměny od obou, dobře že jich uhrál Kuba víc. Opravdu famózní tenis.
Nejhorší byl pro mně komentátor ES, tuším, že se jmenuje Procházka. Mně vyloženě vadil. Ale možná, že to byl můj subjektivní dojem.
Reagovat
frenkie57
02.06.2026 23:42
Není vyloženě špatnej, ale někdy pindá až moc.
Reagovat
farr
02.06.2026 23:53
Já ho dřív nemohl vystát, když komentuje naše tak mě to nevadí. on je velký fanda Djokoviče a jelikoz Kuba si jde pro 25 GS minimálně aby seknul svýho mentora tak to prostě asi daný. Procházka kecal první kategorie, prostě takový spíš fotbalový kecal v tenise je svaté pravidlo čím méně tím více...
Reagovat
Pavol
02.06.2026 23:25
Výborne. Myslím že predchádzajúca výhra Fonsecu bola hlavne Casperova zásluha. Jakub super.
Reagovat
aape
02.06.2026 23:24
Kubo velká gratulace smile
Reagovat
frenkie57
02.06.2026 23:22
Krásně Kubík, ve třech. Velká gratulace.
S tímhle tenisem má šanci i proti Zvířeti.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:24
smileKUBAsmile
Reagovat
Vlk-v-trave
02.06.2026 23:22
Nadherny zapas... zaver fantasticky... meli oba maly propad ve tretim, ale bojovali oba prikladne...
Velke Gratulace za SF!!!
Opravdu jsem si netipoval, zeby to dal 3:0... veril jsem, ale tohle...hodne potesilo ;-)
Nebot ty dnesni vysledky... me naopak vubec nepotesily... Vampirka out, Jodar out, ale hlavne Mamina out... tak ten Kuba to zachranil nadherne.
Reagovat
bardunek666
02.06.2026 23:22
A teď sejmout tu násilnickou rusko německou zrůdu
Reagovat
misa
02.06.2026 23:32
Reagovat
George_Renel
02.06.2026 23:21
Csaplárova past, pro Menšíka slast.
Reagovat
Kapitan_Teplak
02.06.2026 23:20
And the Golden boy goes to Jakub Menšík
Reagovat
Blondie
02.06.2026 23:20
NESKUTEČNÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝÝ!
Tak tohle jsem si hodně užila :D

Joao šel do zápasu totálně s tím, že tomu dá nebojácně všechno.
A podle mě dal.
Ale Kuba byl prostě ještě lepší!

Ježiš, já mám radost, ještě takový nádherný tenis.
Joao je celkem sympaťák, i u sítě pěkná reakce. Rozhodně výborný hráč - ale doufám, že se teď Kuba konečně dočká zaslouženého respektu
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 23:24
Reagovat
ccarloss
02.06.2026 23:34
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 23:20
Zvereva práve oblial studený pot
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:30
Zvíře dneska neusne smile
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 23:32
Reagovat
frenkie57
02.06.2026 23:45
Možná trhne blicí rekord z nervozity. A když ne dnes, tak ze čtvrtka na pátek určitě.
Reagovat
The_Punisher
02.06.2026 23:19
Kuba je bůh!
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:25
Ano - je to bůžek smile
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 23:19
Neskutečná úroveň.. on nám ten grandslam doveze
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:26
smile
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 23:26
Poveze se do Itálie. Aby to nebylo Hříšníkovi tolik líto...
Reagovat
Newcombe
02.06.2026 23:19
já to říkal. Kuba vyhraje celý turnaj!! gratulace
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:22
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 23:19
Fantastický výkon Kuba Menšík, fakt top. Mega mu sedělo, že se hraje indoor. Když tyhle podmínky budou i se Zverevem, tak ho může klidně sejmout.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:22
smile
Reagovat
Kuba4Win
02.06.2026 23:19
Jooooooo! smile
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:22
smile smile
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:18
smile KUBA smile PARÁDA smile Na závěr velké nervíky, ale TB už si Kuba zkušeně pohlídal a zápas docvaknul
Reagovat
Vlk-v-trave
02.06.2026 23:18
Konec stylove na volejich ;-)
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:19
smile smile smile
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 23:18
BOMBAAAAA!!!!!
Prvni GS doma!


Ani Ondrej to nezakrikl ... ufffff ...
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 23:18
Pro Zvereva?
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 23:15
Tohle je jak prime Federer vs Nadal ve finále Wimbledonu
Reagovat
aape
02.06.2026 23:27
krásnej match
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 23:39
parádní
Reagovat
Vlk-v-trave
02.06.2026 23:13
Neskutecne, oba, ale Kuba ten volej... pane jooo
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 23:15
Super tenis posledních pár minut. Luxusek.
Reagovat
The_Punisher
02.06.2026 23:20
Hezky se na to dívalo, pravdu díš
Reagovat
dappe
02.06.2026 23:12
Oba působí hrozně unaveně...
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 23:13
Ty seš blázen, však tam vybírají nereálný míče.
Reagovat
dappe
02.06.2026 23:21
Blázen seš ty, Fonseca byl snad u každého míče pozdě. Menšík má lepší servis, to třetí set rozhodlo. Celkově úplně zaslouženě.
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 23:29
Po těch pětisetových kreacích... Jaký div. Zvířátko i Cobolli mají výhodu.
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 23:12
Jako reálně mohl využít jenom tu smeč
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 23:12
Přesně tak.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 23:14
Škoda no
Reagovat
Vlk-v-trave
02.06.2026 23:14
chybel mu krok... takze byl v zaklonu... musel by zahrat jinak...
to jsou ale rychle momenty... a navyk frci...
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 23:16
Je vidět, že hraješ tenis, napsal si to přesně.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 23:42
jj, ta pozice nebyla ideální, musel by to hrát jinak aby to dostal in.
Reagovat
lars
02.06.2026 23:26
A nebyl by to aut ??
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 23:40
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 23:11
Tak ted se teprve ukáže, jak velká mentalita šampiona u Menšíka je.
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 23:11
Ten Fonseca má zlatou ruku, když na sobě bude makat, tak to bude fantastický hráč.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 23:42
Reagovat
Blondie
02.06.2026 23:11
Reagovat
Random33
02.06.2026 23:11
Kolik lajn uz Fonseca trefil?!
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 23:11
Nereálná hra pod tlakem.
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 23:11
Tak prej nic
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 23:10
Ach jooooo!!!!
Furt rikam NEZAKRIKAVAT!!!!

Nedat 6 matchballu by mne polozilo, nastesti Kuba neni ja.
Prosiiiim! Vyhrej tie break!!!!
Reagovat
Vlk-v-trave
02.06.2026 23:11
Tak sice 6... ale na returnu...
Reagovat
Blondie
02.06.2026 23:12
Ten moderátor STRAŠNĚ zakřikává!!!!
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 23:12
On ale neudělal nic špatně, Fonseca jen zahrál nereálně.
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 23:10
6 MB fuč
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 23:08
5 MB už promrhal, jestli ve finále ztratí tento set, tak to už bude jasná otočka a legendární zvrat zápasu od brazilské Susan Boyle.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 23:43
Reagovat
Blondie
02.06.2026 23:07
Neprohraje z pěti MB, že ne? ŽE NE?????
Reagovat
pantera1
02.06.2026 23:08
Ne, ne. Neboj
Reagovat
PTP
02.06.2026 23:19
Už spíš?
Reagovat
pantera1
02.06.2026 23:20
Dobrou noc.
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 23:07
5 MB fuč
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 23:06
Tak už sakra
Reagovat
enfee
02.06.2026 23:05
Hezky zpatecni let do Brazilie preji
Reagovat
Vlk-v-trave
02.06.2026 23:05
Uzasny zaver... bitva voleju...;-)
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 23:03
Aby tohle nemrzelo
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 23:05
4 MB fuč
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 23:02
Nervy pracuji, 2 MB fuč
Reagovat
Vlk-v-trave
02.06.2026 23:01
Prepl jsem si z cz komentare na polsky a je to parada... nadseni z Kuby... z jeho bh, returnu... hry na saku a take hodne ocenuji smece... celkem trefne zatim jestli jde o hodnoceni zapasu, kdy dynamika v prvnich dvou setu obrovska a primocary tenis dela brazilci problemy... jedine co se mi nelibi, ze by si prali vice setu ;-))) ze se jim souboj libi...

Za me ve tretim propad u obou, prirozeny... jednak antuka, a jednak ta dynamika byla silena...

Jinak Fonseca - tleskam za to, ze uznal in... a empajr nemusel ani poradnek lajne chodit... a nebyl a neni v jednoduche situaci...
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 23:12
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 23:12
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 23:44
já měl anglický komentář a byli z Kuby nadšení.
Reagovat
PosolRosol
02.06.2026 22:59
Pojď Kubo
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:59
Ať už Menšík nebo Fonseca, pro Zvereva už rezervovali místenku ve finále, ani jeden z drahokamu nemá dostatečnou fyzičku.
Reagovat
frenkie57
02.06.2026 22:58
Minimálně TB zajištěn, Teletník bude v nervech.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 22:59
smile
Reagovat
pantera1
02.06.2026 23:00
Teletník je dobrej, že? Už chci jít spát. Jestli bude čtvrtej set, fandí aji za mě. Dobrou
Reagovat
frenkie57
02.06.2026 23:20
Jj, hned jsem musel použít.
Reagovat
pantera1
02.06.2026 23:23
Zvládl to, moc bych chtěla,vaby to vyhrál celé, ale se Sašenkou to bude ještě mazec.
Reagovat
Mantra
02.06.2026 22:58
Nakonec vyhraje Beretini. Ten Zvereva povodi
Reagovat
Mantra
02.06.2026 22:56
Dochazi jim sily. Voda na Sašuv mlyn
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 22:57
Zverev už vyhrál, má jméno na trofeji...
Reagovat
pantera1
02.06.2026 22:54
Kubíčku, už ho doraz ve třech .
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:59
Než napočítám do tří, ať balí kufr na Copacabana.
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:59
Anebo ve tři hodiny v noci ?
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 22:59

Veru, v 3. sete už sú cez 45', takže by sa patrilo uzavrieť to do celkového času 3 hodiny
Reagovat
pantera1
02.06.2026 23:19
Zvládl to ve třech, paráda, ten TB teda byl. Můžeme jít spokojeně spinkat
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 23:33

Doprial nám radosť z výhry aj spánok, ten Kuba to skrátka umí
Reagovat
frenkie57
02.06.2026 23:53
Noc je ještě mladá, teď bych stejně neusnul.
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:47
Má 7 životů jak kočka.
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 22:43
Bylo by dobrý, kdyby ty Menšíkovy zápasy začal někdo vyšetřovat. To je každý zápas. Vede a pak pustí set, dva. Uvidíte, že v pátém zase bude běhat a vypadat normálně.
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:45
Bartunkova zase pouští 2. set 6:0, každý má svoji strategii.
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:45
žádné riziko na dvojku
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 22:47
Menšík 3:2 na sety, pamatuj moje slova.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 22:54
smile 3:0 nebo 3:1 smile
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 23:52
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:50
Párkrát rozkvetou třešně, máš sedmdesát let, umřeš. Tenis si musíš užít....
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 22:51
Hlavně sázky.
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:52
Nejsme blby, využili jsme live kurzu na Menšíka 1,90 za vedení 2:0 na sety. Tipsport mimo.
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 22:53
Až to bude 2:2 na sety, tak bude lepší kurz
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:41
chlebavevaju a Hanz to je penis glans (2x)
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:42
Tady nejsme na fotbale.
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:38
Samba se nějak roztančila...
Reagovat
hanz
02.06.2026 22:38
Menšík jak lemra... ten by měl navštívit Chocholouška, páč není normální co začne předvádět na GS po 2. vyhraných setech... totální meltdown...
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:39
Je raněn, jako každý zápas.
Reagovat
hanz
02.06.2026 22:41
To ale v každým zápase, co takhle vede... ten prostě nemá mentalitu šampiona, bohužel... šampion nepustí... tenhle jim to dává na stříbrným podnose
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 22:44
Vede 2:0, break dole a je na něj 1.9... Proč asi... :)
Reagovat
aape
02.06.2026 23:23
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:33
Menšík už tam zas chodí jak tělo bez duše, asi už má v hlavě zase myšlenky na prohru, jak sám zmínil po zápase s Rublevem. Že i když vedl, myslel si, že prohraje. To je tenisová novinka.
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:38
Live Kurz na Fonsecu i když stále prohrává o 2 sety, 1,69
Reagovat
HankMoody2
02.06.2026 22:45
Právě a o tom to je...
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 22:33
Zadnej hrac tuhle kletbu nemuze proste prekonat:

Ve třetím otočil skóre a je blízko postupu
Reagovat
tomasiano69
02.06.2026 22:34
Celej tenisovej svet ovlada TP
Reagovat
jir6
02.06.2026 22:35
Je nutný tu šířit tyhle pesimistické zbytečnosti? Buď rád za českého hráče ve čtvrtfinále Grand Slamu a neotravuj tady s tím, prosím.
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 22:36
Go FUCK YOURSELF!
Ja bych rad kdyby tuhle KRAVINU TP prestali delat.
Vidim to tady kazdej den.
Reagovat
darek.vrana
02.06.2026 22:30
Mezi Čechy v sf grandslamu tam komentátorovi nějak vypadl Jaroslav Drobný. A zmínit by se měli i Čechoslováci Menzel a Mečíř.
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:32
A Otík Rákosník.
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 22:23
Panebože proč tam skáče takhle když ho bolí noha
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:25
Uz jsem si začínal říkat, že to tady Menšík má v plánu fakt vyhrát, ovšem po jeho sahání si na nohu jsem opět v klidu, hrozná skleněnka.
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:22
Žádné riziko na dvojku.
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:23
= podávat spodem
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:24
= anální sex
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:25
Fuj.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.06.2026 22:24
Proti Rublovovi dostal pokyny, ať se zaměří na "cé a dé".
Reagovat
modra.pani
02.06.2026 22:22
Brejk je zpět...no tak nebuďte hned škarohlídi, fandíme na 3 sety!
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 22:25
3:2 vedeme smile
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:35
3:4 nevedeme
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 22:52
5:5 smile
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 22:22
"Žádné riziko na dvojku"
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:19
Menšík má prostě rád pět setu, jeho 3 BP vřadě nezajímají. Kdo už potřebujete jít spát, klidně běžte, tady se bude hrát ještě dlouho.
Reagovat
tomasiano69
02.06.2026 22:17
Po shode tam hodit dve esa je majstrstyk, Kuba je zpatky
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:15
Jste jen ubohý stahovači kalhot, když brod je ještě daleko
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 22:18
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:15
Jakub Rosický už má zase nějaký problém.
Reagovat
darek.vrana
02.06.2026 22:15
Stejně nevím, co na tom otesánkovi všichni mají. Co je na něm tak úžasného v porovnání s Jakubem?
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:18
Je to jako fotbalista Romário. Bříško, ale obcas mu to tam esteticky padá...
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 22:12
problém se stehnem
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 22:19
nakonec asi malý hýžďový sval
Reagovat
George_Renel
02.06.2026 22:12
Chyba že mu dal čuchnout.
Reagovat
Dovodo6
02.06.2026 22:11
A už teče...
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:11
Je to jako s Djokerem... 2:0 a hned proti-break. Jo, bude 5 setů.
Reagovat
vojta912
02.06.2026 22:11
Tady začíná smrdět už bych řekl Jakubova klasika z 2:0 na 2:3
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:12
už si chytá čapu zase začíná zlobit nožka zřejmě
Reagovat
hanz
02.06.2026 22:11
Aneb... vymaštěno od Potápky, ale asi nejen... fakt hnůj, co předvádí...
Reagovat
jih
02.06.2026 22:11
Teď teprve začne úřadovat.
Reagovat
Random33
02.06.2026 22:10
Po hodine a pul hroboveho ticha tam je najednou zivo. Nechutne publikum
Reagovat
Kuba4Win
02.06.2026 22:10
A je to tu už to začíná
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:10
Jestli tohle ještě projede, tak to bude epesní choke, Fonseca byl zralej na odpis.
Reagovat
hanz
02.06.2026 22:08
Už to jede... nechápu, že ho nedorazí a pustí ho do hry... jestli to projede, tak si může drbat pěkně hlavu...
Reagovat
The_Punisher
02.06.2026 22:08
Ted az zbytecne riskoval :(
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 22:08
"Fonseca jen marně hledá recept"

Takzvane prokleti kuchare Jiraska.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
02.06.2026 22:11
on si vždycky troufá... Jiný asi nebude
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 22:08
Uplně zbytečný tohle
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 22:07
A je to tady, očekávané se stává skutečností. A samozřejmě, jak je již u Menšíka zvykem, první gam na podání v setu.
Reagovat
George_Renel
02.06.2026 22:04
A teď bacha na Csaplára.
Reagovat
frenkie57
02.06.2026 22:02
No teda, je to mazec od Kuby. Koukám od druhého setu a čumím jak blázen, jaký výkon je ze sebe Kuba schopen vymáčknout. Není moc utkání, kdy by hrál lépe.
Ale jak varuje komentátor na EU, je třeba zůstat v klidu a koncentrovaný, neboť už se stalo, že Kuba prohrál zápas z 2:0 na sety. Doufám, že to nestane v tomto zápase.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 22:04
Snad udrží tento vysoký level ještě 1. set a bude vymalováno smile
Reagovat
darek.vrana
02.06.2026 22:05
1. set už se hrál.
Reagovat
bardunek666
02.06.2026 22:08
On je z jiné galaxie. Nezná rozdíl.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 22:10
Myslím to tak, že vede 2:0 na sety, tak stačí ještě vyhrát jeden set.
Reagovat
darek.vrana
02.06.2026 22:12
Já vím, to bylo jen takové rýpnutí.
Reagovat
EllNino
02.06.2026 22:14
Liverpool nechápe základní a řadové číslovky :)) Není to prvně
Reagovat
darek.vrana
02.06.2026 22:16
Lidi se holt musí vzdělávat .
Reagovat
pantera1
02.06.2026 22:08
Už to začíná .
Reagovat
Kuba4Win
02.06.2026 22:09
Souhlas ale teď ten začátek třetího setu nevypadá moc dobře snad jsi to nezakrikla
Reagovat
farr
02.06.2026 22:02
Kuba ještě nenabídl ani jeden BB na svém servisu. Tak jen tak dál. Fonsekáč utek plakat na hajzlik a zkousi Kubu nechat vychladnout. Těžkou zoufalost z něj cítím. Doufejme, že Kuba už to ukončí ve třech a nebude nic vymalwtr jako s Rublevem. Brazilec není labilní Rusák. Tak pozor na to.
Reagovat
darek.vrana
02.06.2026 22:01
On je FAKT dobrej. Snad si to uvědomí i ti experti, co ho pasovali za 2. největšího outsidera ze všech čtvrtfinalistů... Teď mi přijde, že úplně cítí, jak ho drtí a schválně mu to dává do forhendu, aby ukázal, že ho přehraje i přes jeho největší zbraň a dostal se mu do hlavy. Snad už von Sekáč do třetice z 0:2 netočí.
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 22:03
V biografii Open je táto stratégia: útok na najsilnejšiu zbraň súpera, pekne popísaná
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:01
Josko, jdi si něco šlehnout na záchod, ať se mají lidi na co dívat za svý eura nebo realy.
Reagovat
RFanousek
02.06.2026 21:59
wtf... jak může hrát tak dobře
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:59
Ufffffff Kuba smile předvádí tenis z jiné galaxie - zatím paráda smile
Reagovat
George_Renel
02.06.2026 21:58
A teď bacha na Csaplára.
Reagovat
tomasiano69
02.06.2026 22:02
Oba dva petisetaky na RG Fonsino urval prave z 0-2, ale Kuba uz to zvladne
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:58
2.set za 42'
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:02
Nedělal jsi dřív ve státní plánovací komisi?
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 22:04
Reagovat
Mac
02.06.2026 21:58
takže další petisetak...
Reagovat
The_Punisher
02.06.2026 21:58
Poooooojď Kubo! 2:0! At je to 3:0 a statement pro Zvereva :)
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 21:57
BOZIIIII!!!!!
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:57
Majstrštyk, jak to vyběhal
Reagovat
The_Punisher
02.06.2026 21:58
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:59
smile
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 21:57
Takhle dobře jsem Kubu viděl hrát jenom jednou a to proti Draperovi loni v Miami, kdy měl za 2 sety skoro 50 winnerů Tady je to snad ještě o level lepší
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.06.2026 22:00
Já jsem takhle dobře viděl Kubu hrát třeba v 1.setu proti Rublovovi a o něco hůř i ve 2.setu proti němu! A 3 poslední sety proti Hitlerčíkovi taky hrál famózně!
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 22:03
Tohle je uplně mimo co tam trefuje za ty voleje
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 22:01
Jo, jo hraje parádně - není to jen servis, ale i voleje, kraťasy......
Reagovat
modra.pani
02.06.2026 21:57
Fonseca rozebraný na šroubky.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 22:00
smile smile smile
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 22:00
Dostal šrouby do hlavy
Reagovat
peek
02.06.2026 21:57
Brazílie
tam se lije
v parku nebo na pláži,
v baru nebo v garáži,
vstoje, vleže v pokleku
na žal za Fonsecu.
Reagovat
aape
02.06.2026 22:39
Reagovat
Nereknu
02.06.2026 21:53
Můžeme začít probírat taktiku na Zvereva, musí ho seknout taky a máme doma GS! :D
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 21:54
A ve finále padne s Augerem, nejdříve bych šel krok po kroku, stále nevyhrál ani dnes.
Reagovat
Nereknu
02.06.2026 21:56
Je podle mě absolutně nemožný, aby v aktuálním rozpoložení rupnul s kýmkoliv zbývajících z horní půlky. Vítěz vzejde ze spodní části, to už je jasný tak od 3. kola. Tzn. v pátek se bude hrát předčasné finále, bohužel.
Reagovat
darek.vrana
02.06.2026 22:03
Takhle to bohužel často nefunguje. Tenis je nevyzpytatelný.
Reagovat
pantera1
02.06.2026 21:57
Ožér v žádným případě .
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:52
Za chvili bude F plakat
Reagovat
tomasiano69
02.06.2026 21:53
A divaci s nim
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:54
Vy mne ještě neznáte, ale až mne poznáte, já vás přivedu k pláči
Reagovat
pantera1
02.06.2026 21:58
Už se to blíží, druhá sada je vo vreci ako mačka .
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:59
Brazílske publikum už tíško fňuká
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:05
Lúka tíško vzdychá
Víťazom je pýcha
Cenou sláva pochybná
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 22:07
Bol to
Fonseca, Fonseca
pred Kubou si kleká
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 21:44
Jakub před zápasem říkal, že jeho hlavní motivací je, že chce přispět k rekordu v pětisetových zápasech na R-G. Takže hraje na 3:2.
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:48
Ne
Reagovat
svetskaslavapolnitrava
02.06.2026 22:09
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:43
Trochu mi je lito Gustava
Reagovat
PTP
02.06.2026 21:46
Jen se koukni Gusto,
Jak je tady husto!
Reagovat
tomasiano69
02.06.2026 21:43
Ten servis je ted posledni dva matche u Kuby pomalu bezchybnej, drzi si ho a nepusti, top prace!
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:45
přesně tak smile
Reagovat
farr
02.06.2026 21:48
LOL burani žabožrouti zpívají Oleoleole po dvojchybě Kuby. Ty jsou těžce zoufalý teda. Trapáci.
Reagovat
Nereknu
02.06.2026 21:50
Kdyby jen servis! Voleje a halfvoleje jsou epesní taky!
Reagovat
tomasiano69
02.06.2026 21:53
Ma to ted v ruce vsecko, forma jak svin!
Reagovat
Random33
02.06.2026 21:43
Vsimate si toho hroboveho ticha? Tfuj, frantici. Nevyhrava ten protezovany a je zle
Reagovat
farr
02.06.2026 21:44
Sou to ubohy burani podlehajici masirce hajpu médií. Doufám v kejich kyselý ksichty na konci zápasu. To by bylo k nezaplacení... Na všechno ostatní je tu MasterCard.
Reagovat
PTP
02.06.2026 21:42
Hned po druhým brejku,
zapálím si clayku.
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:43
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:45
Clejky voe hnedý mekky krabicky. Fuj cigara, ale babe jsme je kradli
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:47
I marsky byly lepsi
Reagovat
pantera1
02.06.2026 21:52
Musíš kouřit
Morituri, Morituri
cigarety bez kouře a zápachu .
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:53
Dej si startku. Jsou moc dobry
Reagovat
pantera1
02.06.2026 21:55
Nějaký pátek už nekouřím. Zůstala bych věrná Malbůrkám .
Reagovat
PTP
02.06.2026 21:57
Ani kožený?
Reagovat
pantera1
02.06.2026 21:59
To jsou jaký ?
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 22:01
Tomu sa hovorí nahrávka na smeč
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:07
Normální felace, to neznáš?
Reagovat
pantera1
02.06.2026 22:11
Co jinýho od tebe vlastně čekat.
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:18
Vlastně jsi mi neodpověděla na otázku
Reagovat
pantera1
02.06.2026 22:24
A ani neodpoviím, i když jsem si naběhla.
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:27
Trochu ti přeskakuje hlas
Reagovat
pantera1
02.06.2026 22:30
Tak hlavně, že se dobře bavíš. A já, už dnes nechci být po druhé sprostá
Reagovat
PTP
02.06.2026 22:34
Tak já se omlouvám, prosím za odpuštění a budeme společně tlačit Kubu k vítězství, jo?
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:58
Kouř
Voe
Reagovat
PTP
02.06.2026 21:53
Za 4,- Kčs
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 21:42
Zatím to jde až podezřele snadno, ale známe Menšíka, ten má na kahánku až za stavu 2:0 na sety, to teprve začne rodeo.
Reagovat
tomasiano69
02.06.2026 21:45
Takze na pet, to jeste bude stres
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:40
Ho vodi jako dulni slepou kobylu
Reagovat
Patik
02.06.2026 21:40
A Fonseca porazil Djokoviča..
Reagovat
farr
02.06.2026 21:39
Nice Kuba jede dál! Lol může mi někdo říct kterej chytrák dělal ty statistiky 1-10 na BH a Servis? na BH měl Fonsekáč 7,3 a Kuba 7,2. Někdo jel těžký drogy ne každými je snad jasný že BH má Kuba lepší o parník. a servis 8.0 Kuba vs 7.7 Brazilec. Úplně totálka přehajpovaný nesmysly na fetu...
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:37
To je tak dobrý pocit
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 21:40
Reagovat
BSK5
02.06.2026 21:37
Není nic lepšího, než prohrát servis ze 40:0.
Reagovat
PTP
02.06.2026 21:37
Kuba rozjíždí breakdance
Reagovat
Nereknu
02.06.2026 21:36
Vše naopak, než by člověk čekal - na první dobrou "údržbář" Fonseca kazí vše na co sáhne a "ranař" Menšík drží míček v kurtu a čeká na příležitost :-). Jen tak dál, Kubo!
Reagovat
tomasiano69
02.06.2026 21:49
Kuba hraje zkusene
Reagovat
easymoneysniper
02.06.2026 21:36
Goatsik
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:35
Pa-pa-pa-pa-pa-pá
Reagovat
pantera1
02.06.2026 21:36
Oleeeee
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:36
Reagovat
gugu
02.06.2026 21:32
muzu poprosit jeste nejaky stream? nasel jsem tu dva a ani jeden mi nefunguje
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:35
https://en84.sportplus.live/tennis/roland-garros-men/7931333/
Reagovat
gugu
02.06.2026 21:43
diky
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:32
F se rozpinkal
Reagovat
PTP
02.06.2026 21:28
Kupky sena, kupky sena,
z nebe mi mává Ayrton Senna.
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:32
Ale nech punk na rano
Reagovat
George_Renel
02.06.2026 21:24
Mamince jako by z oka vypadl.
Reagovat
Patik
02.06.2026 21:28
Tomu ver..čistý Menšík v parochni.
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 21:23
U nějakého tenisového příspěvku jsem zahlédl komentář odkazující na podobnost brazilského drahokamtu se znamenitou britskou pěvicí Susan Boyle a fakt to tam je. Ztracené britské dítě. Susan všem lhala.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
02.06.2026 21:21
Mám 3:1 pro Kubu. Mám se začít bát, že vyhraje 3:0? Jinak mám i tikety jen na něj bez setů.
Reagovat
PTP
02.06.2026 21:21
Tak se neboj.
Reagovat
PTP
02.06.2026 21:19
Lepší nežli Fonseca
malá sklenka prosecca
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 21:19
Bohuzel, ted prijde to nejtezsi. Boj proti zakriknuti titulku na TP:
Menšík bere první set! Proti bezradnému Fonsecovi má jasnou převahu

Nepamatuju tenistu, kterej by se s takovym titulkem umel vyrovnat.
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 21:20
Zase to schytá chudák Jirásek, už je na to zvyklej. Máme viníka!
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 21:29
Jeste jsem nevidel tenistu, kterej by takovou kletbu dokazal prekonat.
Reagovat
peek
02.06.2026 21:39
Jeste jsem nevidel tenistu, kterej by během zápasu čet titulky
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 21:41
On necte, to cte vesmir!!!
Reagovat
RFanousek
02.06.2026 21:18
Jsem tu asi jediný kdo fandí Brazilci?
Reagovat
jir6
02.06.2026 21:19
Ano.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:21
Ještě "com", ale ten už šel spát - má večerku v 21hodin
Reagovat
RFanousek
02.06.2026 21:24
Reagovat
jir6
02.06.2026 21:33
top komentář.
Reagovat
Blondie
02.06.2026 23:33
Ve 22, pokud nedávají Esmeraldu, Soudkyni Barbaru, nebo na jakou číčovinu to civí :D
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:18
smile KUBA smile zatím parádní výkon a zaslouženě bere 1. set smile
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:17
Hraje to zatim hodně na klid a to snad vydrží.
Ted break bych rad
Reagovat
modra.pani
02.06.2026 21:17
První set paráda, jen tak dál Kubo!
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:18
smilesmilesmile
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:17
Parádička a vybavené za 43 minút aj s rezervou 2 minútky
A v pozadí si len tak hrá Red Hot Chilli Peppers Higher Ground
Reagovat
Georgino
02.06.2026 21:17
Kuba zatím o fous lepším hráčem v prvním setu.
Reagovat
volejman
02.06.2026 21:19
Přesně tak, ne jak je v titulku uváděna jeho jasná převaha.
Reagovat
vojta912
02.06.2026 21:13
Zatím Jakub velmi dobrý, večerní podmínky mu svědčí, na fýzu by odejít nemusel. S dosavadním výkonem imho má i na Německo rusského násilníka
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:17
To nevim
Reagovat
farr
02.06.2026 21:19
Musí udržet laťku a jit do toho furt naplno má na to přehajpovánka přehrávat i v delších výměnách což je super, to jsem úplně nepředpokládal. Hodně hraje do karet ta zatažená střecha, tam servis píše pak o to víc. No prý to má letos Kuba 19:0 když vyhrál 1. set tak snad si na to vzpomene a zápas už nepustí.
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:08
Zatim na jednu branu.
Je gut
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:12
smile
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:08
Krásna výmena na 30:15 za stavu 4:3
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:08
Top
Reagovat
Mantra
02.06.2026 21:09
Připomnělo Můru
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:09
smile
Reagovat
farr
02.06.2026 21:10
No Kuba lepší i v delších výměnách a live kurzy konečně na paritě 1.9-1.9 a najednou to je 50-50 když ho Kuba mele jo...
Reagovat
Pavol
02.06.2026 21:03
Menšík hrá výborne. Teraz treba Fonsecu podusiť vo vlastnej šťave.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:06
smile smile
Reagovat
pantera1
02.06.2026 21:07
Teď to byla pecka ta výměna .
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 21:09
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:14
A na 40:15 ďalšia
Reagovat
pantera1
02.06.2026 21:16
První set máme, ale bude to ještě náročný, Foun bude kousat.
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:32
A v peknom čase 43'
Reagovat
pantera1
02.06.2026 21:35
Jak jsi to naplánoval, tak to je
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 21:37
Reagovat
PTP
02.06.2026 21:01
Potvrzený brejčíček,
k setu rázný schůdeček.
Reagovat
Mantra
02.06.2026 20:59
No ten for insout ma Jakub tedy max
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 20:58
Fonseca nervozní jak před prvním sexuálním zážitkem. Aby mu tíha očekávání velké země nesvázala ruce.
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 20:59
Tak Fonseca je mladej, teprve zacatecnik ...
To Kuba je uz urcite konecnik ...
Reagovat
elskjer
02.06.2026 20:45
Gustavo zesedivel...
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 20:43
Chtelo by to umlcet ty rvouci divaky!
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 20:46
Jen ať si Menšík zvyká, jeho vzor, srbského antivaxera, to vždycky dokázalo perfektně nakopnout a dodávalo mu to kuráž.
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 20:50
No ... vloni to zvladl ... proti plnymu stadionu Francouzu, kteri na neho rvali, buceli, nenavideli ... a jeste predstiral, ze si to uziva ... ale ted tam ma rodice, tak by se urcite citil nekomfortne ...
Reagovat
Pe3k
02.06.2026 20:36
Má někdo stream?
Reagovat
Nola
02.06.2026 20:37
https://www.viprow.co/sports-tennis-online

vyber si
Reagovat
Pe3k
02.06.2026 20:41
Děkuji.
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 20:40
https://partner.nonamejose.sx/00ab4dd8/1f39b169/9dc12853
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 20:34
Sakra, tak prvni set nevysel, tak snad ten druhej!
Kubo probud se!!!
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 20:36
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 20:34
Diváci od prvního míčku jásají a tlačí svého miláčka a favorita srdci, Fonsecu.
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 20:32
Páči sa mi ten trochu prinasraný výraz Tomáše Josefuse
Snáď naňho dnes nebude dôvod.
Reagovat
chlebavevaju
02.06.2026 20:29
Očekával bych natřískané tribuny a je poloprázdno. Drahokam a zlaté dítě asi zrovna netáhnou.
Reagovat
Patik
02.06.2026 20:15
Tak a je to tu..zapas ktorý postaví na nohy aj beznoheho..súboj ktorý nenecha jediné spodné prádlo suché..celá evolúcia tohoto športu viedla len k tomuto okamihu..bookmejkri vypísali kurz len na remízu nikto sa neodváži určiť porazeného dnes prehrava iba divák ktorý neudrží telesne tekutiny.. slepí hľadajú streamy a hluchí ladia rádia ..damy a páni držte si klobúky začína nebeské divadlo.
Reagovat
Nola
02.06.2026 20:21
Reagovat
pantera1
02.06.2026 20:23
Drzej, škodolibej, sarkastickej Patik . Aby to se mnou tahle hnulo, to by tam proti Kubíkovi musel stát někdo úplně jinej .
Reagovat
Pe3k
02.06.2026 20:25
O tenisu neví zhola NIC, tak alespoň, že je vtipný.
Reagovat
Nola
02.06.2026 20:26
na odlahcenie nahodou super hlaska
Reagovat
Liverpool22
02.06.2026 20:28
smile
Reagovat
pantera1
02.06.2026 20:31
Jj na to je expert, mohl by to celé komentovat, ať to má pořádný grády .
Reagovat
Patik
02.06.2026 20:35
Som vinny..keď už neviem nič o tenise tak možno aspon písať blbosti..ale už radšej mlcim Pán Jirasek ma kopne do prdele.
Reagovat
pantera1
02.06.2026 20:38
Ale no tak, to byla sranda, nečerti se hned. Ty by jsi Aleše Procházku strčil do kapsy .
Reagovat
Patik
02.06.2026 20:46
Teba strcim do kapsy..a ukradnem si ta
Reagovat
pantera1
02.06.2026 20:55
Hmm... To zní dobře .
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 20:26
Ja sa na to teším a vychutnám si to
Snáď to Kuba vybaví max. v 4 setoch s trvaním v priemere 45 minút na set, pretože sa potrebujem vyspať
Reagovat
pantera1
02.06.2026 20:30
Já taky a pořádně, takže by to mohlo odsýpat .
Reagovat
Patik
02.06.2026 20:33
Ak chces spat tu si na zlej adrese..videl si zápas Isner Mahut na Wimbledone ..? Tak to bol len kratkometrazny film.
Reagovat
Saulnier
02.06.2026 20:36
Zatiaľ ešte nie, ale okolo polnoci sa to už môže lámať. Ten zápas som nevidel, ale patrí do minulosti, teraz už je doba tie-breaková
Reagovat
PTP
02.06.2026 20:48
Jo! Jak pravil Pepa Kokta.
Reagovat
PTP
02.06.2026 20:49
Jo! Jak pravil Pepa Kokta.
Reagovat
hanz
02.06.2026 20:14
Kdo má vsazeno?
Reagovat
Diabolique
02.06.2026 20:26
Kazdej, ne?
Reagovat
pantera1
02.06.2026 20:05
Kubíků dneska mě nemůžeš zklamat, prosadila jsem si tenis. A navíc toho brazilskýho tajtrlíka je nejvyšší čas vypakovat :

Máš sice Josefku, ale pěkných holek není nikdy dost.
Zlom vaz .

https://youtu.be/FrFQlMM_ZyM?is=d_97zWAPZdwu716V
Reagovat
PTP
02.06.2026 20:44
Kulmy a žehličky c'mon!