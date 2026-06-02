Famózní Menšík je poprvé v semifinále grandslamu! Na French Open zdolal i Fonsecu
Menšík – Fonseca 6:4, 6:3, 7:6
Kvůli počasí se muselo utkání rozehrát pod zataženou střechou. Oba aktéři měli velmi brzy naději dostat se k brejkbolu. Menšík ovšem stav 15:30 s přehledem vyřešil a pak zaúřadoval Fonseca, který ve třetím gamu aktivní hrou suverénně otočil manko 0:30. Český tenista musel zabrat i ve druhém gamu na servisu a po dvou shodách podání udržel.
První brejkbolové šance se objevily v pátém gamu a Menšík si po sérii povedených úderů a vyhozeném forhendu Brazilce vypracoval rovnou dvě šance v řadě. Úvodní hrozbu Fonseca nátlakovou hrou zlikvidoval, ale pak přišla další chyba z forhendu a brejk pro českého hráče. S potvrzením brejku neměl Menšík žádné potíže a konečně si poprvé bez komplikací uhájil servis.
Aktivní hrou trápil bezradného Fonsecu i nadále a hned vzápětí měl další brejkbolovou příležitost. Brazilský soupeř ale chladnokrevně srovnal na shodu, snížil nakonec na 3:4 a udržel se ve hře o první set. Menšík se ovšem nenechal vůbec rozhodit, pokračoval ve výborném výkonu ve všech směrech a náskok brejku si pohlídal až do konce prvního dějství.
Úvod druhého setu nebyl od Menšíka ideální. Český tenista začal víc kazit a naopak Fonseca svou výkonnost pozvedl. Jako první zahrozil na returnu Brazilec, když ve čtvrtém gamu vedl 30:0. Menšík si ale s nepříjemným stavem suverénně poradil a srovnal na 2:2.
Až do stavu 2:2 a 0:40 nezískal Menšík v této sadě ani jeden bod na returnu, ovšem dvojchyba Fonsecy odstartovala sérii tří získaných fiftýnů a Brazilec si game pořádně zkomplikoval. Vzápětí Menšík předvedl naprosto fantastickou obranu zakončenou luxusním prohozem a měl brejkbol. Na ten byl naopak aktivní a vítězným volejem si vypracoval náskok už o set a brejk.
Menšík ani v tomto setu nepřipustil ztrátu servisu a stejně jako v tom předchozím si náskok jednoho brejku zvládl pohlídat. Fonseca už vypadal hodně bezradně, jen marně hledal nějakou slabinu ve hře českého tenisty a prohrál si znovu podání. Po necelé hodině a půl tak prostějovského rodáka dělil jeden set od dalšího vylepšení osobního maxima na grandslamech.
Český tenista si hned úvodní game třetí sady zkomplikoval dvěma dvojchybami a pustil Brazilce na shodu. Ten si následně vybojoval premiérový brejkbol. V důležitý okamžik si ale Menšík pomohl servisem a první šanci soupeře odvrátil. Při druhém brejkbolu už ale Fonseca uspěl, když mu Čech pomohl další dvojchybou. První brejk Fonseca potvrdil čistou hrou a zvýšil na 2:0.
Ve třetím gamu si Menšík pomohl i parádním zkrácením hry, ale opět musel o svůj servis bojovat přes shodu. Tentokrát ale žádné velké komplikace nepřipustil a po dvou esech v řadě snížil na rozdíl jediného gamu. Následně se i díky chybám protivníka dostal ke třem brejkbolům v řadě. Ani jeden však nevyužil. Po skvělé výměně zakončené dělovou smečí si ale vypracoval další možnost na srovnání. Fonseca tentokrát kraťas pokazil a český hráč si vzal ztracené podání zpět. Pátou hru zakončil dalším skvělým zásahem na síti a získal třetí hru v řadě.
O dvě hry později se ale Menšík dostal opět do velkých problémů na servisu. Čelil stavu 0:40 a třem brejkbolům soupeře. Na první zahrál eso, které se však nepočítalo, protože Brazilec nebyl připravený. V hlučné atmosféře český tenista ještě jednu šanci smazal, při druhé však poslal forhend do sítě a znovu prohrával o brejk. Za stavu 4:3 začal Fonseca dalším z mnoha vítězných forhendů a bylo jasné. že chytl druhý dech. Nerozhodil ho ani skvělý Menšíkův return, který se zklouzl po lajně, a brejk potvrdil. Čech znovu těžil především ze skvělého podání, body si dohrával na síti a snížil.
V desáté hře nejdříve Fonseca ukázal fair play, když míček Menšíka, který byl zahlášený jako out, sám zkontroloval a uznal jako dobrý. Brazilec v klíčový okamžik vytáhl skvělý servis, trefil páté eso a srovnal na 30:30. Následovala ale jeho premiérová dvojchyba a soupeři nabídl brejkbol. Ten zlikvidoval dalším nechytatelným servisem. Druhou šanci si Menšík vytvořil perfektním bekhendem, ale znovu zaváhal. Při třetí možnosti se dostal na síť, ale talentovaný teenager reagoval skvělým forhendem po lajně. Následně si vypracoval setbol. Český tenista ale vytáhl skvělý return, výměnu zakončil na síti a dramatický game pokračoval. Nakonec využil až pátý brejkbol a soupeři nedovolil sadu dopodávat a vrátil se do zápasu.
V jedenácté hře musel Menšík zlikvidovat brejkbol variantou servis volej, přidal desáté a jedenácté eso a zvýšil na 6:5. Ve dvanáctém gamu si po neuvěřitelném returnu vypracoval první mečbol. Hra se ale znovu velmi zkomplikovala. Menšík minul snadnou smeč a místo postupu musel bojovat přes shodu. I třetí šanci ale Fonseca odvrátil, tentokrát skvělým servisem a po parádním voleji se dostal ke gamebolu. Český tenista ale ukázal další skvělý return. Následně si vybojoval další mečbol. Brazilec ale reagoval kombinací servis volej a skvělým způsobem srovnal na shodu. I pátou a šestou šanci Menšíka smazal, obě vítězným forhendem a zajistil si tie-break.
Ve zkrácené hře si Menšík první minibrejk vybojoval skvělým prohozem po doběhnutí kraťasu. Následně po 12. esu odskočil do vedení 4:1. Vedení už udržel a tie-break ovládl. Za stavu 6:3 si pomohl zkrácením hry, následně Fonsecu prohodil a mohl slavit postup do premiérového semifinále na grandslamu.
"Bylo složité zůstat soustředěný až do konce, Stále nevím, zda ten poslední míč byl dobrý. Ale jsem velmi šťastný, že jsem zvládl tie-break a dokázal jsem posunout svou hru ještě více vpřed," řekl vítěz v pozápasovém rozhovoru na kurtu.
Český tenista tak v Paříži vyhrál i pátý zápas a v souboji talentů překvapivě neztratil ani set a hvězdného brazilského teenagera vyřadil. Menšík se tak stal nejmladší Čechem v historii, který postoupil mezi čtyřku nejlepších grandslamového turnaje. Na French Open to dokázal 16 let po krajanovi Tomáši Berdychovi. O finále si zahraje s aktuálně největším favoritem turnaje a světovou trojkou Alexanderem Zverevem.
Výsledky dvouhry mužů na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
https://www.youtube.com/watch?v=7ZMsTzhFWA0
Skvělá práce! Jen jsem se bál toho svalu. Těch nadějných vedení v důležitých zápasech našich bylo dost.
Smeče Kubovi dneska šly až na tu nejdůležitější. Naštěstí ji nemusel litovat. Ufff, ale byly to nervy. Zabralo, až když jsem si vzal na pomoc vodní želvu. Takže je to i její zásluha
Kuba hrál prostě parádně. Joao je brave heart, ale cítil, že tahá za kratší konec .
a v neposledni rade fans z Cuby... hezke prekvapeni..., nejen nadseni brazilci ale na tenis dorazili i kubanci, kteri sice byli v pocetnim oslabeni, ale bylo slyset to pekne Cuba... snad se kubanci take jednou dockaji sveho hrace, aby chudaci nemuseli podporovat pouze hvezdne plejery... z jinych zemi... ;-)))
Furt jenom FONSEKA FONSEKA FONSEKA!!!
Vsichni pred utkanim jenom: "Jo, Mensik taky vyborny, ale FONSEKA!!!"
Ted jim zavrel USTA!
Je vidět, že dlouhodobá systematická práce podle moderních trendů se vyplácí.
S tím, co teď předvádí, je šance na celkový úspěch nemalá, ale na této cestě budou stát ještě hodně tuzí protivníci, nikoliv však nehratelní.
Přeju Kubovi v pátek velkou porci štěstí a těším se moc.
Se koukni tady na TP behem vsech jeho zapasu... ho tu posilal uz nekolikrat domu, ze to je luzr.... jak si to prevedes do globalu, tak na respekt od podobnych cvoku... na to bych klidne hodil vidle.. na co mu to bude?... me staci pekny tenis a klidne tech 10 majoru... nebo trebas ten pravy GS, ktery nema ani B3 ;-)))
Nicméně nevím proč, ale prostě mi sympatický není. Macháč, Lehečka jsou fajn a Čechům obecně fandím, ale tenhle kluk mi nikdy nesedl z nějakého důvodu. Ani neumím říct proč.
Nicméně i tak gratulka. Vyhrál zaslouženě.
Normálně Čechům fandím, ale tady ten Jakub... prostě nesedl no.
Nejhorší byl pro mně komentátor ES, tuším, že se jmenuje Procházka. Mně vyloženě vadil. Ale možná, že to byl můj subjektivní dojem.
S tímhle tenisem má šanci i proti Zvířeti.
Velke Gratulace za SF!!!
Opravdu jsem si netipoval, zeby to dal 3:0... veril jsem, ale tohle...hodne potesilo ;-)
Nebot ty dnesni vysledky... me naopak vubec nepotesily... Vampirka out, Jodar out, ale hlavne Mamina out... tak ten Kuba to zachranil nadherne.
Tak tohle jsem si hodně užila :D
Joao šel do zápasu totálně s tím, že tomu dá nebojácně všechno.
A podle mě dal.
Ale Kuba byl prostě ještě lepší!
Ježiš, já mám radost, ještě takový nádherný tenis.
Joao je celkem sympaťák, i u sítě pěkná reakce. Rozhodně výborný hráč - ale doufám, že se teď Kuba konečně dočká zaslouženého respektu
Prvni GS doma!
Ani Ondrej to nezakrikl ... ufffff ...
to jsou ale rychle momenty... a navyk frci...
Furt rikam NEZAKRIKAVAT!!!!
Nedat 6 matchballu by mne polozilo, nastesti Kuba neni ja.
Prosiiiim! Vyhrej tie break!!!!
Za me ve tretim propad u obou, prirozeny... jednak antuka, a jednak ta dynamika byla silena...
Jinak Fonseca - tleskam za to, ze uznal in... a empajr nemusel ani poradnek lajne chodit... a nebyl a neni v jednoduche situaci...
Veru, v 3. sete už sú cez 45', takže by sa patrilo uzavrieť to do celkového času 3 hodiny
Doprial nám radosť z výhry aj spánok, ten Kuba to skrátka umí
Ve třetím otočil skóre a je blízko postupu
Ja bych rad kdyby tuhle KRAVINU TP prestali delat.
Vidim to tady kazdej den.
Takzvane prokleti kuchare Jiraska.
Ale jak varuje komentátor na EU, je třeba zůstat v klidu a koncentrovaný, neboť už se stalo, že Kuba prohrál zápas z 2:0 na sety. Doufám, že to nestane v tomto zápase.
tam se lije
v parku nebo na pláži,
v baru nebo v garáži,
vstoje, vleže v pokleku
na žal za Fonsecu.
Víťazom je pýcha
Cenou sláva pochybná
Fonseca, Fonseca
pred Kubou si kleká
Jak je tady husto!
zapálím si clayku.
Morituri, Morituri
cigarety bez kouře a zápachu .
Voe
z nebe mi mává Ayrton Senna.
malá sklenka prosecca
Menšík bere první set! Proti bezradnému Fonsecovi má jasnou převahu
Nepamatuju tenistu, kterej by se s takovym titulkem umel vyrovnat.
Ted break bych rad
A v pozadí si len tak hrá Red Hot Chilli Peppers Higher Ground
Je gut
k setu rázný schůdeček.
To Kuba je uz urcite konecnik ...
vyber si
Kubo probud se!!!
Snáď naňho dnes nebude dôvod.
Snáď to Kuba vybaví max. v 4 setoch s trvaním v priemere 45 minút na set, pretože sa potrebujem vyspať
Máš sice Josefku, ale pěkných holek není nikdy dost.
Zlom vaz .
https://youtu.be/FrFQlMM_ZyM?is=d_97zWAPZdwu716V