Legenda se klaní Menšíkovi: Vysoké tenisové IQ, všestranný hráč, neuvěřitelný pohyb

DNES, 18:00
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Jakub Menšík ukázal podle Matse Wilandera při úterním čtvrtfinálovém vítězství na Roland Garros nad Brazilcem Joaem Fonsecou vysoké tenisové IQ a variabilní hru. Bývalý švédský tenista a sedminásobný grandslamový šampion vyzdvihl také atletičnost prostějovského rodáka a dobrý pohyb. Pro TNT Sports a Eurosport řekl, že už se těší v Paříži na páteční semifinále, v němž Menšík vyzve třetího hráče světa Alexandera Zvereva.
Profily hráčů
Menšík Jakub
Wilander Mats
Jakub Menšík odehrál ve čtvrtfinále vynikající zápas (© IBRAHIM EZZAT / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

"Je to opravdu dobrý tenista, protože ví, jak má vše udělat. Před tím zápasem (s Fonsecou) jsem si ani neuvědomil, že dokáže hrát tak rozmanitě a je tak všestranný. Chodil na síť a zahrával krásné voleje. Po atletické stránce se na tak velkého chlapa pohybuje neuvěřitelně dobře," řekl Wilander.

Dvacetiletý Menšík porazil o rok mladšího Fonsecu 6:4, 6:3, 7:6 a postoupil na Roland Garros poprvé do grandslamového semifinále. Stal se nejmladším českým tenistou v tzv. open éře, kterému se to povedlo. Na Roland Garros ukončil šestnáctileté čekání, naposledy se v Paříži mezi čtyři nejlepší dostal Tomáš Berdych v roce 2010.

"Věděli jsme, že jeho podání je zbraň. A když si udrží tak velké procento servisu, pak je jeho servis obrovskou zbraní. Myslím, že to v utkání byl největší rozdíl," uvedl Wilander.

Nasazenou šestadvacítku Menšíka ale švédský expert chválil i za další dovednosti. "Obecně se dá říct, že se Jakub Menšík prezentoval jako všestranný hráč. Proti Fonsecovi hrál se skvělým instinktem. Šel na síť, kdy měl, a byl tam v pravý čas. Ukázal, že tenisu opravdu rozumí. Jeho tenisové IQ je velmi vysoké," řekl bývalý první hráč světa.

 

O semifinále se Zverevem

Menšíka nyní čeká boj o finále s nasazenou dvojkou a finalistou turnaje z roku 2024 Zvereva. S ním se Menšík utkal jen jednou, na konci dubna prohrál na antukovém turnaji v Madridu 4:6, 7:6, 3:6.

"Čekám hodně kvalitních servisů, protože si myslím, že když máte tohle sebevědomí, tak budete podávat dobře i dál," řekl Wilander. "Myslím, že Zverev bude od základní čáry trochu stabilnější, ale domnívám se, že Menšík bude ten, který převezme iniciativu, protože si myslím, že musí, a věřím, že to ví i on," uvedl Wilander.

Na utkání se těší. "Zverev se možná bude držet trochu vzadu, ale on disponuje skvělou obranou. S Jakubem Menšíkem to tedy bude opravdu kontrast, který miluju, protože on naopak jde dopředu často," doplnil Wilander.

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Ondřej Jirásek, ČTK
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Komentáře

1
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PTP
03.06.2026 18:17
Slovní průjem legendy, nedozvěděl jsem se nic, co už bych nevěděl.
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