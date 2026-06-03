Legenda se klaní Menšíkovi: Vysoké tenisové IQ, všestranný hráč, neuvěřitelný pohyb
"Je to opravdu dobrý tenista, protože ví, jak má vše udělat. Před tím zápasem (s Fonsecou) jsem si ani neuvědomil, že dokáže hrát tak rozmanitě a je tak všestranný. Chodil na síť a zahrával krásné voleje. Po atletické stránce se na tak velkého chlapa pohybuje neuvěřitelně dobře," řekl Wilander.
Dvacetiletý Menšík porazil o rok mladšího Fonsecu 6:4, 6:3, 7:6 a postoupil na Roland Garros poprvé do grandslamového semifinále. Stal se nejmladším českým tenistou v tzv. open éře, kterému se to povedlo. Na Roland Garros ukončil šestnáctileté čekání, naposledy se v Paříži mezi čtyři nejlepší dostal Tomáš Berdych v roce 2010.
"Věděli jsme, že jeho podání je zbraň. A když si udrží tak velké procento servisu, pak je jeho servis obrovskou zbraní. Myslím, že to v utkání byl největší rozdíl," uvedl Wilander.
Nasazenou šestadvacítku Menšíka ale švédský expert chválil i za další dovednosti. "Obecně se dá říct, že se Jakub Menšík prezentoval jako všestranný hráč. Proti Fonsecovi hrál se skvělým instinktem. Šel na síť, kdy měl, a byl tam v pravý čas. Ukázal, že tenisu opravdu rozumí. Jeho tenisové IQ je velmi vysoké," řekl bývalý první hráč světa.
O semifinále se Zverevem
Menšíka nyní čeká boj o finále s nasazenou dvojkou a finalistou turnaje z roku 2024 Zvereva. S ním se Menšík utkal jen jednou, na konci dubna prohrál na antukovém turnaji v Madridu 4:6, 7:6, 3:6.
"Čekám hodně kvalitních servisů, protože si myslím, že když máte tohle sebevědomí, tak budete podávat dobře i dál," řekl Wilander. "Myslím, že Zverev bude od základní čáry trochu stabilnější, ale domnívám se, že Menšík bude ten, který převezme iniciativu, protože si myslím, že musí, a věřím, že to ví i on," uvedl Wilander.
Na utkání se těší. "Zverev se možná bude držet trochu vzadu, ale on disponuje skvělou obranou. S Jakubem Menšíkem to tedy bude opravdu kontrast, který miluju, protože on naopak jde dopředu často," doplnil Wilander.
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