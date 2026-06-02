Menšík uklidnil fanoušky: Není to nic vážného. Grandslam byl vždy můj obrovský sen
"Byl to velmi náročný a všemi očekávaný zápas. Celkově jsem s předvedeným výkonem nesmírně spokojený. Posledních dvacet nebo třicet minut bylo naprosto šílených. Oba jsme předváděli skvělý tenis a přišlo mnoho klíčových momentů," řekl Menšík. "Jsem moc rád, že i poté, co se mi za stavu 6:5 nepodařilo proměnit mečboly, jsem zůstal psychicky soustředěný. V tie-breaku jsem dokázal svou hru ještě pozvednout a dotáhnout zápas do vítězného konce," uvedl.
Dvacetiletý Menšík ukončil duel proti o rok mladšímu Fonsecovi ve třech setech i navzdory tomu, že měl od konce druhé sady potíže s nohou. "Bohužel jsem začal cítit diskomfort v levé noze, což mě omezovalo hlavně při podání. Dostal jsem strach, o co jde. Naštěstí to byl jen ztuhlý sval, ale i tak to trochu narušilo mou koncentraci. Začátek třetího setu proto nevypadal tak, jak bych si představoval," řekl Menšík.
Ve třetí sadě přišel dvakrát o servis, manko ale vždy srovnal. "Jak zápas gradoval a intenzita stoupala, bolest začala ustupovat, až jsem ji přestal vnímat úplně. Jsem moc rád, že to není nic vážného. Během třetího setu jsem se dokázal znovu plně koncentrovat a vrátit se ke své hře," líčil svěřenec trenéra Tomáše Josefuse.
Za stavu 6:5 si vypracoval šest mečbolů, ani jeden ale nevyužil. Před zkrácenou hrou se snažil zůstat v klidu. "Byl jsem zkrátka v zóně. Ani jsem nevnímal skóre, soustředil jsem se čistě na svůj výkon a na sebe. I když publikum bouřilo, vůbec nic jsem neslyšel. Byl jsem tak koncentrovaný, že jsem vnímal jen každý další míček. Jsem rád, že i po těch dlouhých gamech, kdy se momentum začínalo přelévat na soupeřovu stranu, jsem dokázal v tie-breaku úroveň své hry ještě zvýšit," uvedl Menšík.
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Po proměněném mečbolu pokýval na oslavu u sítě hlavou a nakrčil nos. "Řekl bych, že to byla spíše spontánní reakce. Určitou myšlenku to v sobě sice mělo, ale to si nechám pro sebe," uvedl Menšík, kterého v boxu podporovali trenéři, rodiče, přítelkyně a nově i kouč Robert Rumler. "Měl jsem k dispozici box s dvaceti sedadly a bylo skvělé mít jistotu, že mám takovou podporu v zádech. To jsou lidé, kteří mě během zápasu dobíjeli energií," uvedl Menšík.
Řekl, že právě kvůli těmto momentům tenis hraje. "Jsem nesmírně vděčný za příležitost, že tu mohu být, předvádět takové výkony. A hlavně, že jsem zdravý a stoprocentně soustředěný. Myslím si, že v této fázi grandslamu, kde už zbývají jen nejlepší čtyři hráči, se kvalita smazává a opravdu každý může porazit každého. Neříkám, že jsem favorit, ale šance, že to neskončí jen semifinálem, je podle mě velká. Na další zápas se moc těším. Vyhrát grandslam byl vždy můj obrovský sen. I když to teď vypadá blízko, stále je to strašně daleko. Jsem zkrátka rád, že jsem v semifinále. Teď mám dva dny volna, dám se dohromady a půjdu den za dnem, míček po míčku," uvedl.
V pátečním semifinále narazí na světovou trojku Alexandera Zvereva. S německým tenistou dosud sehrál jediné utkání na konci dubna, kdy prohrál v osmifinále v Madridu 4:6, 7:6, 3:6. "Jak turnaj plyne, hraji čím dál lépe. Co se týče zápasu se Sašou v Madridu, byl to vyrovnaný duel na dva vítězné sety. Teď je situace jiná, čeká nás mnohem větší zápas na tři vítězné sety v pozdější fázi turnaje. Na tuto výzvu se moc těším," doplnil Menšík.
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