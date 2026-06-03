Čísla z báječné bitvy? Přehlídka dokonalosti! Co dovedlo Menšíka v Paříži do semifinále?
Menšík – Fonseca 6:4, 6:3, 7:6
I pouhým pohledem z tribuny bylo patrné, že aktivnějším hráčem utkání byl Menšík. Základem každého úspěšného zápasu je podání a na to se český tenista mohl bezezbytku spolehnout.
Servis nad 200 km/h
Vytvořit si tlak a nepustit soupeře do hry, to je jasný recept. Na vlastním podání vždy pomůže razance a přesnost.
Svou převahu Menšík tvořil zejména razancí. První podání létalo na Fonsecovu stranu průměrnou rychlostí 202 km/h. Brazilec jej měl o poznání slabší (184 km/h). Nejrychlejší Menšíkův servis pak měl hodnotu 214 km/h. A drtivá síla prvního podání převážila i nad tím, že se do něj český tenista trefil jen v 65 % případů.
Tlak
Agresivita na returnu i chladná hlava pomáhaly českému tenistovi vyhrávat míče, které dostávaly Brazilce pod tlak. V klíčových momentech za stavu 30:30 nebo 40:40, hrál Menšík přesně a často na riziko, rezultovalo z toho 21 brejkbolů. Jeho soupeř jich měl za celý zápas jen pět…
Ke cti mladého Brazilce je třeba říci, že svůj nejlepší tenis hrál právě při Menšíkových brejkbolech – 16 jich dokázal odvrátit (76 %)!
Síť zónou úspěchu
Sebevědomí, aktivita, první úder. To byly důvody, proč mohl Menšík chodit často na síť. A neváhal. Z 228 odehraných výměn byl 51x na síti (22 %) – a za odvahu si bral body. U sítě měl parádní úspěšnost 75 %. Fonseca, který se převážnou část utkání bránil, se k "saku" dostal jen ve 23 případech. To dělalo obrovský rozdíl.
Dokonalost úderů
Pravda, oba rivalové zkazili v zápase ve velmi vypjatých chvílích po jedné smeči, za což možná mohla světla arény Philippe Chatriera. Jenže přehlídka dalších speciálních úderů – to byla jedna velká dokonalost.
V utkání bylo k vidění 45 míčů zahraných z voleje. A jen jeden jediný úder (Fonsecy) skončil nevynucenou chybou! Menšík zahrál 28 volejů, 10 z nich skončilo jako vítězný úder a v 18 případech hra dále pokračovala.
A pak ještě náročnější záležitost – dropshoty. Menšík vytáhl čtyři, Fonseca tři. Ani jeden nebyl zkažený. Bravo, pánové. To se jen tak nevidí!
Fonsecova únava
Do zápasu přitom vstupovali oba supertalentovaní mladíci s velmi náročným programem v nohách. Možná byste si mohli myslet, že Menšík měl za sebou vyčerpávající zápasy, vždyť hrál dvě pětisetové bitvy a po jedné z nich pro něj museli přijít zdravotníci. Jenže zdání klame. Fonseca na tom nebyl o moc lépe. V součtu času na kurtu strávil před čtvrtfinále o hodinu a půl déle (13:00 Menšík – 14:29 Fonseca).
Ale pozor, na letošním French Open nejvíc šetří síly Alexander Zverev. Pět utkání stihl za 11 hodin a 45 minut. Právě proti němu půjde Menšík do semifinále a musí počítat s tím, že má v nohou čtyři hodiny hry navíc (15:47).
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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