Fonseca chválí Menšíka: Nebojí se, má opravdu velký potenciál. Je to milý a skromný chlapík
"Jeho podání je úžasné, stejně jako schopnost, jak dobře dokáže zahrát při důležitých bodech," uvedl po duelu Fonseca. "Řekl bych, že kontroloval většinu zápasu. Výborně servíroval a také skvěle zahajoval hry na returnech. Při prvním a druhém servisu vyvíjí na soupeře velký tlak."
"Minul jen málo returnů a tím mě dostal do těžké pozice. Je to hlavně jeho zásluha. Snažil jsem se reagovat co nejlépe, ale on dobře zvládal servis i voleje," doplnil chválu na českého tenistu.
Dvacetiletý Menšík porazil Fonsecu za dvě hodiny a 44 minut a probojoval se poprvé v kariéře do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinálovém souboji zaznamenal hned 49 vítězných míčů a 11 es. "Má opravdu velký potenciál. Už vyhrál i turnaj Masters a teď se dostal i do prvního grandslamového semifinále," řekl brazilský hráč.
"Hraje dobře a nejdůležitější je, že ví, jak hrát v klíčových momentech. Nebojí se, je odvážný a přeju mu jen to nejlepší, protože je to mimo jiné milý a skromný chlapík," prohlásil devatenáctiletý Brazilec.
Ten v Paříži nedokázal navázat na triumfy nad čtyřiadvacetinásobným grandslamovým vítězem Novakem Djokovičem či dvojnásobným finalistou Casperem Ruudem. Na turnaji se mu dvakrát podařilo otočit výsledek z 0:2 na sety, proti Menšíkovi už ale neuspěl. Ve třetí sadě mu nepomohlo ani šest odvrácených mečbolů za stavu 5:6. Následnou zkrácenou hru nakonec prohrál 3:7.
"Ve 12. hře jsem myslel jen na to, jak vyhrát ten game. Nepřemýšlel jsem nad zbytkem zápasu. Snažil jsem se udělat to nejlepší v daný moment a bojovat. Dnes jsem předvedl, co se dalo. Dal jsem do toho na kurtu vše, ale bohužel pro mě to byl Kubův den," neskrýval zklamání Fonseca.
"Odehrál skvělý duel a přeju mu hodně štěstí," dodal. "Nemyslím si, že jsem hrál špatně. Ve 12. gamu třetího setu jsem se to snažil udržet a dal do toho vše. Pokoušel jsem se ten set pořád vyhrát," řekl osmadvacátý nasazený hráč.
Postupem do čtvrtfinále si však i přes neúspěch vylepšil grandslamové maximum. Nyní se chce co nejlépe připravit na travnatou část sezony. "Byl to těžký zápas, ale jinak to byl velice pozitivní týden. Hrál jsem během něj dobře, navíc jsem se dostal z menšího zranění," prohlásil Brazilec.
"Před turnajem jsem neměl žádná očekávání a nakonec jsem zahrál dobré zápasy. Těším se na další turnaje. Získal jsem tady sebejistotu a zase o něco víc porozuměl svému tělu a svým limitům," shrnul své působení na Roland Garros Fonseca.
Menšík v bitvě talentů přehrál Fonsecu
Komentáře
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Co takhle pozice svetove #2, beres? Mensik bude #1 a Ty #2. Placnem si?