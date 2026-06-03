Sabalenková po šokujícím kolapsu: Chci okamžitě skončit s tenisem. Nemám slov

DNES, 19:00
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Aryna Sabalenková předvedla ve čtvrtfinále French Open naprosto šokující kolaps. Světová jednička a největší favoritka turnaje podávala na vítězství, ale prohrála 10 gamů v řadě a areál Rolanda Garrose opustila s potupným kanárem. Na tiskové konferenci si nebrala servítky, a dokonce teď pomýšlí na konec kariéry.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Aryna Sabalenková během zápasu s Dianou Šnajderovou (© MATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP)

Vedení 6:3, 5:3. Možnost dopodávat zápas. Role obrovské favoritky a na druhé straně kurtu mnohdy bezradná Diana Šnajderová. Ani to Sabalenkové nestačilo k vítězství. Světová jednička a největší adeptka na zisk trofeje předvedla šokující kolaps a ve zbytku utkání nezískala ani jeden game.

Na tiskové konferenci byla pochopitelně extrémně zklamaná. "Nemám slov. Chci okamžitě skončit s tenisem. Uvidíme, jestli se za pár dní vrátím do práce," uvedla majitelka čtyř grandslamových titulů.

Hrozivou sérii prohraných gamů se snažila zastavit, ale prostě to nešlo. "Po tom druhém setu jsem se psychicky nedokázala zotavit. Nevím, kdy naposledy jsem prohrála 10 her v řadě. Mentálně jsem se dostala do velmi hluboké propasti. Měla jsem velkou šanci ve druhém setu. Prostě jsem to podělala a ona se dostala do hry."

Sabalenková zároveň vypíchla velmi špatné podmínky pro tenis. Na centrálním dvorci Philippa Chatriera panoval silný vítr, který mohli diváci u televizních obrazovek nesčetněkrát zaslechnout v ruchových mikrofonech. Podmínky pro obě aktérky však byly stejné.

"Byl šílený vítr. Nevím, proč v takovém počasí nezatáhnou střechu. Ale nemůžu si na to stěžovat, protože po většinu zápasu jsem vedla. Pamatuju si, že loni nám nechali střechu otevřenou a na mužské finále, které se hrálo v podobných podmínkách, ji zavřeli."

Sama připustila, že tato porážka byla podobné té v loňském finále s Coco Gauffovou. Také tehdy se nechala strhnout emocemi, neudržela vedení a doplatila na příliš mnoho nevynucených chyb.

"Musím si v klidu sednout a popřemýšlet, co se mi v těchto těžkých momentech děje v hlavě. Jsem docela zkušená hráčka, mám toho za sebou dost a musím přijít na to, proč se mi tohle někdy stává. Snad to překonám."

Sabalenková předvedla totální kolaps a končí

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

21
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Kreuz
03.06.2026 19:59
Nedoslo nekde k nejakemu omylu? Takhle mela prece hrat na RG Noskova, a ne Schnaider...
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pumpier1
03.06.2026 19:59
Holt to je ženský tenis (McEnrou - jedničku by porazil i 200 junior)- A to chtějí stávkovat a více peněz . Úrovenˇ amatérské ligy
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PTP
03.06.2026 20:00
Hurá Garros
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paddy
03.06.2026 19:54
babička by řekla "moudrá to žena" smile
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uztoje
03.06.2026 19:47
jo, stejně nic jiného, než mlátit do toho jako hluchá do vrat neumíš...
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aape
03.06.2026 19:45
"a dokonce teď pomýšlí nad koncem kariéry"
Pomýšlí na konec kariéry nebo přemýšlí o konci kariéry, ale tenhle paskvil...
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lvicek
03.06.2026 19:21
Aleluja!
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falcon_heavy
03.06.2026 19:21
Tož val! Val! A už sa nevracej!
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com
03.06.2026 19:37
smilesmile Takové lidi já tady nepotřebuju
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Sinuhet1
03.06.2026 20:00
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Krisboy
03.06.2026 19:08
Běž hned. Můžeš třeba Lukašenkovi dělat rohožku, tak budeš určitě spokojenější.
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jih
03.06.2026 19:12
Nebo roznožku.
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PTP
03.06.2026 19:15
Dá si dobrou brazilskou kávu a uklidní se.
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Krisboy
03.06.2026 19:19
Ale že je to totální pí.. potvrdila už poněkolikáté. Věřím, že v lidské odpornosti jednou tu Praserenu opravdu překoná.
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Kapitan_Teplak
03.06.2026 19:08
Skvělej nápad
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NOLE_unvaccinated_GOAT
03.06.2026 19:08
Dvě věci: 1)Pýcha 2)Absence plánu B. Má jenom plán A. Když A plán nevychází, tak potom prohraje.
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Liverpool22
03.06.2026 19:21
Na RG jí to není asi souzeno. Loni vyhrála 1. set 7:6 ale pak se s Coco vyházela. V roce 2024 zase měla nějaké zdravotní potíže a prohrála s Mirrou. No a rok 2023 si všichni pamatujeme SF s Muškou.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
03.06.2026 19:30
Ani Wimbledon jí zatím není souzen. Přitom jak je to ranařka, pro kterou je tráva velice vhodná. Obě Williamsky toho na Wimbledonu vyhrály pěkně hodně. Ted navíc po tom ČF má takové mentální nastavení, že úplně v pohodě může vypadnout do 3.kola.
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Liverpool22
03.06.2026 19:43
smile Jo, jo Wimbledon taky nedává smile
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PTP
03.06.2026 19:04
Udělej to, Aryno, začnu tě mít rád.
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vojta912
03.06.2026 19:03
Do it
Do it now
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