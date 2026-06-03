Sabalenková po šokujícím kolapsu: Chci okamžitě skončit s tenisem. Nemám slov
Vedení 6:3, 5:3. Možnost dopodávat zápas. Role obrovské favoritky a na druhé straně kurtu mnohdy bezradná Diana Šnajderová. Ani to Sabalenkové nestačilo k vítězství. Světová jednička a největší adeptka na zisk trofeje předvedla šokující kolaps a ve zbytku utkání nezískala ani jeden game.
Na tiskové konferenci byla pochopitelně extrémně zklamaná. "Nemám slov. Chci okamžitě skončit s tenisem. Uvidíme, jestli se za pár dní vrátím do práce," uvedla majitelka čtyř grandslamových titulů.
Hrozivou sérii prohraných gamů se snažila zastavit, ale prostě to nešlo. "Po tom druhém setu jsem se psychicky nedokázala zotavit. Nevím, kdy naposledy jsem prohrála 10 her v řadě. Mentálně jsem se dostala do velmi hluboké propasti. Měla jsem velkou šanci ve druhém setu. Prostě jsem to podělala a ona se dostala do hry."
Sabalenková zároveň vypíchla velmi špatné podmínky pro tenis. Na centrálním dvorci Philippa Chatriera panoval silný vítr, který mohli diváci u televizních obrazovek nesčetněkrát zaslechnout v ruchových mikrofonech. Podmínky pro obě aktérky však byly stejné.
"Byl šílený vítr. Nevím, proč v takovém počasí nezatáhnou střechu. Ale nemůžu si na to stěžovat, protože po většinu zápasu jsem vedla. Pamatuju si, že loni nám nechali střechu otevřenou a na mužské finále, které se hrálo v podobných podmínkách, ji zavřeli."
Sama připustila, že tato porážka byla podobné té v loňském finále s Coco Gauffovou. Také tehdy se nechala strhnout emocemi, neudržela vedení a doplatila na příliš mnoho nevynucených chyb.
"Musím si v klidu sednout a popřemýšlet, co se mi v těchto těžkých momentech děje v hlavě. Jsem docela zkušená hráčka, mám toho za sebou dost a musím přijít na to, proč se mi tohle někdy stává. Snad to překonám."
Sabalenková předvedla totální kolaps a končí
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pomýšlí na konec kariéry nebo přemýšlí o konci kariéry, ale tenhle paskvil...
Do it now