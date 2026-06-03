Obrovský šok na French Open! Světová jednička po totálním kolapsu končí ve čtvrtfinále

DNES, 15:13
Aktuality 81
FRENCH OPEN - Aryna Sabalenková kráčela ve čtvrtfinále French Open za jasným postupem do další fáze antukového grandslamu. Světová jednička a největší favoritka však zahodila obrovský náskok, předvedla totální kolaps, prohrála 10 gamů po sobě a outsiderce Dianě Šnajderové nakonec podlehla 6:3, 5:7, 0:6.
Profily hráčů
Sabalenka Aryna
Shnaider Diana
Aryna Sabalenková předvedla totální kolaps a na French Open končí (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sabalenková – Šnajderová 6:3, 5:7, 0:6

Obě hráčky si po boji uhájily úvodní game na servisu, ale pak měla v silném větru jasnou převahu Sabalenková a vedla 5:1. Ocitla se však v nečekaných problémech a Šnajderová ji navzdory obrovskému manku ještě dost potrápila. Ruska dokonce měla brejkbol na 4:5, nicméně majitelka čtyř grandslamových trofejí nakonec podání udržela a po 48 minutách získala úvodní set.

Také vstup do druhého dějství se víc povedl Sabalenkové. Ze stavu 15:40 sebrala Šnajderové potřetí v utkání servis a brejk potvrdila. Rovněž v tomto setu se propracovala k luxusnímu vedení o dva brejky, avšak na 5:1 nezvýšila a zase dala soupeřce naději.

V osmém gamu pak Sabalenková odvrátila čtyři brejkboly, dokonce tři v řadě, a upravila skóre na 5:3. Šnajderová si ale ještě vynutila pokračování, když výborně proměnila brejkbol, nedovolila Sabalenkové zápas dopodávat a srovnala na 5:5. Rozhozená Sabalenková znovu až příliš chybovala a po 100 minutách se senzačně šlo do rozhodujícího setu.

Sabalenková nedokázala zastavit sérii Šnajderové ani na začátku posledního dějství. Běloruska ztratila už šest gamů v řadě, když v maratonské hře nenašla odpověď na čtvrtý brejkbol a prohrávala 0:2. Ruska se vedení vůbec nezalekla a čistou hrou po dalších chybách favoritky zvýšila na 3:0.

Nešťastná světová jednička vůbec nevěděla, co má dělat. Šňůra prohraných gamů se protáhla na devět a za stavu 0:5 už to s největší favoritkou turnaje vypadalo hodně špatně. Nakonec ztratila 10 her v řadě a schytala potupného kanára. Od stavu 6:3, 5:3 tak patřily všechny gamy Šnajderové.

Sabalenková až do šokujícího kolapsu procházela turnajem naprosto s přehledem a neztratila jediný set. Ani letos však první titul z areálu Rolanda Garrose nezíská a podobně jako v loňském finále s Coco Gauffovou doplatila na nervozitu a příliš velké množství nevynucených chyb proložené výbuchy emocí.

Po vyřazení největších rivalek Gauffové, Jeleny Rybakinové a Igy Šwiatekové se stala jasně největší adeptkou na triumf na letošním French Open.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Místo toho ale tenisový svět pozná zbrusu novou grandslamovou šampionku. Šnajderová, která upravila svou katastrofální bilanci s hráčkami TOP 10 na 2:14 a zvládla první čtvrtfinále na majorech, bude v semifinále čelit senzaci turnaje Maje Chwaliňské.

Druhé čtvrteční semifinále obstarají Ukrajinka Marta Kosťuková a Ruska Mirra Andrejevová. Ty si zajistily postup mezi nejlepší kvarteto už v úterý.

Chwaliňská pokračuje v senzačním tažení

Výsledky dvouhry žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

83
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Patik
03.06.2026 16:42
Kraaasne ...mohlo by byť čisto ruské finále..pome slovanky.
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Newcombe
03.06.2026 16:41
Ta Polka je v SF? Viděl jsem jak ta Kalinská jí stahovala a hrála jak POLENO, nedalo se na to koukat. Naproti tomu ta Andreeva hrála úžasně a snad vyhraje. A taky vypadá jak tenistka a ne jako bachařka
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Vlk-v-trave
03.06.2026 16:21
Zameteno, uklizeno... nejvetsi bojkotkari za PM na RG jsou venku... ;-)

Slozeni SF WTA Diana x Maja / Mirra x Marta
To je zase trochu jiny bojkot... ;-) Take WTA uvidi novou vitezku trunaju GS.

Sabalenka se zhroutila... (pivni fanousek s burtem na tacku by rekl pred zapasem, ze se ji nejen otevrel pavouk, ale mela k poharu nekolikaproudovou dalnici) stacilo, aby ji tam chvili neco neslo... a dostala priserny hysterak... ani jsem to nedokoukal...jak ji tam svihlo... a nechal bejt... stacilo, ze si zapas zapla Nolka :-)) a slo vsechno do kytek... Gratulace Diane a Nolce k peknemu uspechu..;-))
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Nola
03.06.2026 16:23
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uztoje
03.06.2026 16:17
Mimochodem SF a v podstatě i QF složené výhradně ze ztepilých Sllovanek...
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Liverpool22
03.06.2026 16:19
smile Slovanky smile holt jedou smile smile
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frenkie57
03.06.2026 16:21
Ano, až na Stranu všechno Slovanky.
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frenkie57
03.06.2026 16:22
Soránu
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Georgino
03.06.2026 16:11
Koukám, okamžitá sláva. Neviděl jsem a teď jen zírám. Traktoristka, kolchoznice tankistka... no pane pani.
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aligo
03.06.2026 16:09
Při tom složení co tam teď je, doufám, že vyhraje Martička
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jih
03.06.2026 16:09
Taky bych chtěl Martičku!
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Nenela
03.06.2026 16:14
Ja chci Maju!
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uztoje
03.06.2026 16:17
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Blondie
03.06.2026 16:29
Finále Polka vs. Ukrajinka a snad vyhraje Marta :)
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horska.kraslice
03.06.2026 16:36
Finále Polka vs Ukrajinka a ať vyhraje Maja
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Liverpool22
03.06.2026 16:06
U holek jdou do SF "mladé" holky. Mája 24let je nejstarší, Marta 23let, Diana 22let a nejmladší Mirra smile Papírově je nyní největší favoritkou Mirra.
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Nola
03.06.2026 16:08
no neviem, Marticka ju tento rok 2 x sundala......
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Liverpool22
03.06.2026 16:10
Jo, jo je čas na vendetu - bude to asi předčasné finále a vítězka to vyhraje celé.
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svetskaslavapolnitrava
03.06.2026 16:28
Mirra je latinsky myrha (hojivý balzám). Mira je originální dvojhvězda na obloze. Mirra je také šampionkou Rolland Garos 2026.
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svetskaslavapolnitrava
03.06.2026 16:30
Ženské čtvrtfinále bylo - vyjma Rumunky - výhradně slovanské. Semifinále už úplně. Penízky putují na východ.
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Liverpool22
03.06.2026 16:36
Ano - Mira dvojhvězda v souhvězdí Velryby. Věřme, že máš pravdu a Mirra smile to vyhraje - hraje parádně a antuka jí také chutná smile
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Vlk-v-trave
03.06.2026 16:39
Jo, jo... to uz jsem si tady cetl jak se smeje Sabalenka atd. :-D
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Liverpool22
03.06.2026 16:41
Aryně jsem to zakřiknul
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Nola
03.06.2026 16:43
okrem Maji, si myslim, maju sancu vsetky 3 zostavajuce tenistky, ide iba o to, ktora bude mat najlepsie nastavenu hlavu, vobec nezalezi natom, koho cestou vyradili, alebo kolko hodin stravili na kurte, nieco v style Barbory Krejcikovej sa moze udiat
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Vlk-v-trave
03.06.2026 16:38
Od SF na majoru se casto hraje "novy" turnaj... krom toho zadna z nich jeste nikdy nehrala finale Majoru... ted tem holkam zadne papiry nepomuzou... ;-)
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Liverpool22
03.06.2026 16:43
Souhlas, ale Mirra už aspoň hrála SF - je nejmladší, ale zkušeností má už dost. Nicméně na Martu neumí - takže je to na Conchitě, aby něco vymyslela a zasloužila si výplatu, která určitě není malá smile
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pantera1
03.06.2026 16:01
Jsem zvědavá na chlapy, jestli to bude ryze italské SF, nebo do to hodí vidle Kanada.
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frenkie57
03.06.2026 16:18
Raději to první, FAA moc nemusím.
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svetskaslavapolnitrava
03.06.2026 16:33
Mám v koleně, že vyhraje Ital. Místo Sinnera. Je to logické...
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Diabolique
03.06.2026 15:55
No ze prohraje Sabalenka neni nic prekvapivyho, ale ze prohrala FruLinda 0:6, 1:6 v prvnim kole turnaje v Birminghamu kde obhajovala snad semifinale, to je prekvapeni!
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Kapitan_Teplak
03.06.2026 16:13
Obhajovala finále a prohra s tou německou důchodkyní překvapení není. Takovej výprask už jo.
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Diabolique
03.06.2026 16:46
Zatim spadla jen o 12 mist, ze #149 na #161, cekal jsem to horsi ...
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Liverpool22
03.06.2026 15:50
Vypadnutí Aryny také znamená, že budeme mít novou GS vítězku. Takže revoluce jak u kluků, tak u holek.
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frenkie57
03.06.2026 15:53
Letošní RG je opravdu výjimečné. Nepředpokládané průběhy obou soutěží. Doufám, že alespoň ženský debl se tomu vyhne.
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Liverpool22
03.06.2026 15:57
Dneska hodně fouká vítr a Anně + Aryně odfouknul postup do SF. Buď je extrémní vedro což zničilo Tyroláka nebo fouká a to odrovnalo Arynu.
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Nola
03.06.2026 15:45
Amazonka dostala kanara, to je neskutocne, bodaj by sme my mali taku traktoristku s kolchozom to sa deju veci, Amazonka snad nikdy ten FO nevyhra..... a to sme si mysleli, ze Rybka nema narok na tron, no urcite ano
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Liverpool22
03.06.2026 15:49
Na RG je to pro Arynu zakleté - vždy je blízko, je favoritka, ale nic. Jinak souhlas vypadnutím Aryny zůstává boj o trůn otevřený nejen pro Rybku. Uvidíme co přinese trávička smile
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Nola
03.06.2026 15:59
Rybka by sa mohla na trave chytit, ma na to hru, neverim, ze Iga obhaji, ten pavuk co vlani dostala sa opakovat nebude, no som velmi zvedava.....

Diana, ktora je tu nenavidena rovnako ako Mirra a Naomi, si pre vyhru sla, to sa musi nechat, rozobrala Amazonku na suciastky
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Liverpool22
03.06.2026 16:01
Dianě je 22let takže je mladá i když vypadá starší. Rybka se snad na trávě chytne.smile
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uztoje
03.06.2026 16:05
Proč je nenáviděná?
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frenkie57
03.06.2026 16:19
Protože je proputinovsky laděná a ani to neskrývá.
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uztoje
03.06.2026 16:29
Tak to už je jasné, Putin za tu otočku může...
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Kapitan_Teplak
03.06.2026 16:15
Chudák Naomi, hodit je do pytle s těma dvěma
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Krisboy
03.06.2026 16:26
Chudák? Ta je z těch tří nejnesympatičtější a rozhodně nejblbější.
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Blondie
03.06.2026 16:30
Asi tak.
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Nola
03.06.2026 16:34
ja iba pisem, co tu citam, tak usudzujem, ze je tomu tak, a m.i. zabudla som na Sakkari, ale ta je momentalne mimo obliga, tak sa par uzivatelov sklidnilo
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Kapitan_Teplak
03.06.2026 15:43
Střihla si Sinnera nebo co
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3ryba16
03.06.2026 15:48
Nevím, proč se tady ve velkém divíte? Řekla to i pár dní zpět na tiskovce - přijela jen dělat svou práci!
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annah
03.06.2026 16:38
A moc jí to dělání dnes nešlo.
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uztoje
03.06.2026 15:42
pojd kolchoznice na tu labilní dylinu.. to je aspon turnaj jak v mužích tak ženách...
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farr
03.06.2026 15:46
Světové jedničky na baterky. Jedna se sklapne z trochu tepla. Druhá kvuli trochu větru a taky její vydlabané dutině lebeční .
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uztoje
03.06.2026 16:10
Jako občasný sledující to u Aryny vidím, ze dokáže projet fakt vše. Ten Sinner, už 2025 mu Alcaraz v nejdelším finále French Open utekl ze tří mečbolů, a letos už totální otočka z 2:0 5:1, takže tady to má taky nějaké zakleté...
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frenkie57
03.06.2026 15:48
Miluju tyhle překvápka. Na letošním RG se nedá dopředu odhadnout vůbec nic. Jak v ženách,tak i v mužích.
Aspoň není nuda.
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peek
03.06.2026 15:42
Kolchoznice nahodila traktor a rozjela se
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Kapitan_Teplak
03.06.2026 15:44
Spíš vyměnila traktor za tank.
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Liverpool22
03.06.2026 15:45
Vždyť je to Tankistka - přezdívek má více
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Kapitan_Teplak
03.06.2026 15:46
No právě. Obě jsou dobré.
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Nola
03.06.2026 15:47
no, ja by som taku slovensku tankistku mala rada na WTA, a este podla mna nekonci, na Maju urcite ma, obe lavacky
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NOLE_unvaccinated_GOAT
03.06.2026 16:43
Není to tankistka! Tankista je přece Petr Čech! A ten vedle sebe nemá žádnou kolegyni tankistku Šnajderku! Šnajderka je Kolchoznice! Případně Traktoristka!
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Liverpool22
03.06.2026 16:46
Petr + Diana to by byl páreček tankistů Nasadit helmy a jedem smile
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Mac
03.06.2026 16:47
jak s tímhle někdo mohl přijít? v tanku přeci mají takový ty ochranný čepice jak Petr Čech...
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Oin
03.06.2026 15:46
Sovětský traktor opětoval palbu a odletěl zpět na základnu
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annah
03.06.2026 15:48
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Kapitan_Teplak
03.06.2026 15:50
Taky se mi ten ,,vtip" hned vybavil. Některé věci se holt nemění.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
03.06.2026 16:44
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zfloyd
03.06.2026 15:41
Aryna snad dostane kanára , asi prvního v životě
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frenkie57
03.06.2026 15:44
Jj,je tam
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Preview.lover
03.06.2026 15:47
se SST prohrávala v Ostravě 0:6 0:4 a otočila to na 0:6 6:4 6:0
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Diabolique
03.06.2026 15:40
At uz vyhraje kterakoliv, Mensik je v dalsim kole rozseka!
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Oin
03.06.2026 15:44
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Georgino
03.06.2026 16:07
Tady je možný fakt všechno. Neviděl jsem a teď jen zírám.
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StestiJeKrasnaVec11
03.06.2026 15:39
9 gamů v řadě
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StestiJeKrasnaVec11
03.06.2026 15:39
Konečně GS kde nejde predikovat ani že antuka bude antuka...
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Diabolique
03.06.2026 15:38
Saba LOL.
Chwalinska vitezka French Open pojd!!!!
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Ondra979
03.06.2026 15:37
co to? asi si to zapnu, mel jsem to uz za formalitu...
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Liverpool22
03.06.2026 15:37
Tankistka 4:0 Aryna velký kolaps
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Georgino
03.06.2026 16:05
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StestiJeKrasnaVec11
03.06.2026 15:37
8 gamů v řadě pro Schnaider... letošní French Open píše slušný příběhy
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Blondie
03.06.2026 15:36
Ať ruska, nebo běloruska, snad ji Polka v příštím kole rozseká.
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annah
03.06.2026 15:45
Doufejme. Ale že nejde dostane Aryna kanára, to by mě ani ve snu nenapadlo. Byla to radost pohledět.
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annah
03.06.2026 15:46
...někde
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StestiJeKrasnaVec11
03.06.2026 15:25
Zahrává si zahrává Arynka... začal jí brutálně chodit servis, to jí zatím drží
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StestiJeKrasnaVec11
03.06.2026 15:32
nedrží, Diana skvěle využívá zranitelnosti Xeny! a zaslouženě si pro to jde
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