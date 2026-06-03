Obrovský šok na French Open! Světová jednička po totálním kolapsu končí ve čtvrtfinále
Sabalenková – Šnajderová 6:3, 5:7, 0:6
Obě hráčky si po boji uhájily úvodní game na servisu, ale pak měla v silném větru jasnou převahu Sabalenková a vedla 5:1. Ocitla se však v nečekaných problémech a Šnajderová ji navzdory obrovskému manku ještě dost potrápila. Ruska dokonce měla brejkbol na 4:5, nicméně majitelka čtyř grandslamových trofejí nakonec podání udržela a po 48 minutách získala úvodní set.
Také vstup do druhého dějství se víc povedl Sabalenkové. Ze stavu 15:40 sebrala Šnajderové potřetí v utkání servis a brejk potvrdila. Rovněž v tomto setu se propracovala k luxusnímu vedení o dva brejky, avšak na 5:1 nezvýšila a zase dala soupeřce naději.
V osmém gamu pak Sabalenková odvrátila čtyři brejkboly, dokonce tři v řadě, a upravila skóre na 5:3. Šnajderová si ale ještě vynutila pokračování, když výborně proměnila brejkbol, nedovolila Sabalenkové zápas dopodávat a srovnala na 5:5. Rozhozená Sabalenková znovu až příliš chybovala a po 100 minutách se senzačně šlo do rozhodujícího setu.
Sabalenková nedokázala zastavit sérii Šnajderové ani na začátku posledního dějství. Běloruska ztratila už šest gamů v řadě, když v maratonské hře nenašla odpověď na čtvrtý brejkbol a prohrávala 0:2. Ruska se vedení vůbec nezalekla a čistou hrou po dalších chybách favoritky zvýšila na 3:0.
Nešťastná světová jednička vůbec nevěděla, co má dělat. Šňůra prohraných gamů se protáhla na devět a za stavu 0:5 už to s největší favoritkou turnaje vypadalo hodně špatně. Nakonec ztratila 10 her v řadě a schytala potupného kanára. Od stavu 6:3, 5:3 tak patřily všechny gamy Šnajderové.
Sabalenková až do šokujícího kolapsu procházela turnajem naprosto s přehledem a neztratila jediný set. Ani letos však první titul z areálu Rolanda Garrose nezíská a podobně jako v loňském finále s Coco Gauffovou doplatila na nervozitu a příliš velké množství nevynucených chyb proložené výbuchy emocí.
Po vyřazení největších rivalek Gauffové, Jeleny Rybakinové a Igy Šwiatekové se stala jasně největší adeptkou na triumf na letošním French Open.
Místo toho ale tenisový svět pozná zbrusu novou grandslamovou šampionku. Šnajderová, která upravila svou katastrofální bilanci s hráčkami TOP 10 na 2:14 a zvládla první čtvrtfinále na majorech, bude v semifinále čelit senzaci turnaje Maje Chwaliňské.
Druhé čtvrteční semifinále obstarají Ukrajinka Marta Kosťuková a Ruska Mirra Andrejevová. Ty si zajistily postup mezi nejlepší kvarteto už v úterý.
Chwaliňská pokračuje v senzačním tažení
Komentáře
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Slozeni SF WTA Diana x Maja / Mirra x Marta
To je zase trochu jiny bojkot... ;-) Take WTA uvidi novou vitezku trunaju GS.
Sabalenka se zhroutila... (pivni fanousek s burtem na tacku by rekl pred zapasem, ze se ji nejen otevrel pavouk, ale mela k poharu nekolikaproudovou dalnici) stacilo, aby ji tam chvili neco neslo... a dostala priserny hysterak... ani jsem to nedokoukal...jak ji tam svihlo... a nechal bejt... stacilo, ze si zapas zapla Nolka :-)) a slo vsechno do kytek... Gratulace Diane a Nolce k peknemu uspechu..;-))
Diana, ktora je tu nenavidena rovnako ako Mirra a Naomi, si pre vyhru sla, to sa musi nechat, rozobrala Amazonku na suciastky
Aspoň není nuda.
Chwalinska vitezka French Open pojd!!!!