Neuvěřitelný příběh! Polská senzace je v semifinále French Open, porazila i zkušenou Rusku

DNES, 13:08
Aktuality 9
FRENCH OPEN - Naprosto šokující příběh píše na letošním French Open ještě před turnajem pro mnohé neznámá tenistka Maja Chwaliňská, která se v posledních dnech postarala v areálu Rolanda Garrose o pořádný rozruch. Polská senzace prošla z kvalifikace až do semifinále a její jízdu nedokázala zastavit ani mnohem zkušenější ruská hráčka Anna Kalinská. Chwaliňská měla navrch 7:6, 6:3.
Profily hráčů
Kalinskaya Anna
Chwalinska Maja
Maja Chwaliňská je senzační semifinalistkou French Open (© BURAK AKBULUT / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Kalinská – Chwaliňská 6:7, 3:6

Mimo Polsko asi znal její jméno před letošním French Open málokdo. Teď je ale Chwaliňská největší senzací letošního ročníku antukového grandslamu. Po cestě do nečekaného semifinále vyhrála včetně kvalifikace osm zápasů a dohromady ztratila pouze jeden set.

Jen málokdo předpokládal, že by mohla v areálu Rolanda Garrose porazit olympijskou šampionku z tohoto dějiště Qinwen Zheng, nasazenou Elise Mertensovou, bývalou světovou trojku Marii Sakkariovou a dostat se do druhého týdne. V něm navíc zničila Diane Parryovou a ve čtvrtfinále zdeptala Kalinskou.

Se svou neortodoxní hrou, fantastickou obranou, liftovaným forhendem a pestrým arzenálem úderů v úvodních minutách na centrálním dvorci Philippa Chatriera kralovala. Nad zkušenou Ruskou, která prohrála i své druhé grandslamové čtvrtfinále, vedla 5:1 a měla setbol.

Kalinská se ovšem zlepšila, přestala dělat tolik chyb a srovnala na 5:5, přičemž v desátém gamu odvrátila další setbol. Rozhodnout musel tie-break, který Chwaliňská zakončila pěti body v řadě a získala ho poměrem 7:3.

Viditelně rozhozená Kalinská vypadala bezradně a ve výrazném manku dvou brejků (1:4 a 2:5) se ocitla také ve druhé sadě. Zase však pohrozila srovnáním skóre, když polská senzace nedokázala utkání dopodávat. K mečbolu se však dostala při skóre 5:3 na returnu a zápas uzavřela.

Na French Open píše Chwaliňská naprosto neskutečný příběh. Postupem do svého prvního semifinále na hlavním okruhu si vydělala víc než za dosavadní průběh kariéry a v dalším vydání žebříčku WTA nebude debutovat jen v TOP 100, nýbrž dokonce v nejlepší třicítce. Jejím předchozím maximem na grandslamech bylo druhé kolo.

Polsku navíc perfektně kompenzuje brzké vypadnutí čtyřnásobné šampionky a největší polské hvězdy Igy Šwiatekové, která skončila již v osmifinále. To Chwaliňská si ve čtvrtek zahraje o životní finále a bude čelit světové jedničce Aryně Sabalenkové, nebo další ruské zástupkyni Dianě Šnajderové.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Výsledky dvouhry žen na French Open

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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Liverpool22
03.06.2026 13:22
Včelka Mája se lépe vypořádala s větrem, dávala parádní kraťasy smile a proto zaslouženě postupuje. Nicméně Anna zápas totálně nezvládla a potvrdila, že na velké zápasy nemá hlavu smile To, že zatím nemá žádný větší titul není náhoda - nezvládne cca 5-6 zápasů v řadě. Dnes vedla 1:0 a na servisu 40:15 jenže do vedení 2:0 nešla a naopak úplně vypadla z role, začala sekat chyby jako Baťa cvičky. Mája byla na začátku také nerví, ale Anna toho nedokázala využít a promarnila obrovskou šanci na velký úspěch v podobě postupu do semíčka.
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uztoje
03.06.2026 13:17
Učení páni zkušení, já rád bych vám teď podotknul,
nikdo z vás nemá tušení,že v dálce stojí malý úl.
Z něj každé ráno vyléta ta včelka Mája...
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Diabolique
03.06.2026 13:16
A Laura Samson (SKORO) prohrala v prvnim kole na Makarske ... teda jeste neprohrala, utkani bylo preruseno za stavu 6:4, 5:1 (*40:30), to jsem asi jeste nevidel prerusenej zapas za takovyhohle stavu

Byt Laura tak bych se nekde ztratil a uz bych nenastoupil ... a svedl bych to na nevolnost
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Serpens
03.06.2026 13:15
Každá si v kariéře projde jedním takovým turnajem.
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paddy
03.06.2026 13:15
nová Raducanu? z Q ke GS titulu? smile
top 250 bývá ve WTA bezpečný tip (většinou) smile
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Drzymalski
03.06.2026 13:14
Chwalinská? Semifinále RG? Neuvěřitelná ostuda světového ženského tenisu.
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tenisman1233
03.06.2026 13:15
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chlebavevaju
03.06.2026 13:13
Chwalinska dopadne stejně jak Boisson minulý rok, postup do SF a tam nářez od elitní tenistky. Nejsem zrovna zastáncem těchto náhodných úspěchů, které následně tenista není schopen zopakovat.
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Diabolique
03.06.2026 13:12
Sakra, posledni pozice v Survivoru pryc.

No ale pekne, Iga se bude chtit neco priucit
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