Neuvěřitelný příběh! Polská senzace je v semifinále French Open, porazila i zkušenou Rusku
Kalinská – Chwaliňská 6:7, 3:6
Mimo Polsko asi znal její jméno před letošním French Open málokdo. Teď je ale Chwaliňská největší senzací letošního ročníku antukového grandslamu. Po cestě do nečekaného semifinále vyhrála včetně kvalifikace osm zápasů a dohromady ztratila pouze jeden set.
Jen málokdo předpokládal, že by mohla v areálu Rolanda Garrose porazit olympijskou šampionku z tohoto dějiště Qinwen Zheng, nasazenou Elise Mertensovou, bývalou světovou trojku Marii Sakkariovou a dostat se do druhého týdne. V něm navíc zničila Diane Parryovou a ve čtvrtfinále zdeptala Kalinskou.
Se svou neortodoxní hrou, fantastickou obranou, liftovaným forhendem a pestrým arzenálem úderů v úvodních minutách na centrálním dvorci Philippa Chatriera kralovala. Nad zkušenou Ruskou, která prohrála i své druhé grandslamové čtvrtfinále, vedla 5:1 a měla setbol.
Kalinská se ovšem zlepšila, přestala dělat tolik chyb a srovnala na 5:5, přičemž v desátém gamu odvrátila další setbol. Rozhodnout musel tie-break, který Chwaliňská zakončila pěti body v řadě a získala ho poměrem 7:3.
Viditelně rozhozená Kalinská vypadala bezradně a ve výrazném manku dvou brejků (1:4 a 2:5) se ocitla také ve druhé sadě. Zase však pohrozila srovnáním skóre, když polská senzace nedokázala utkání dopodávat. K mečbolu se však dostala při skóre 5:3 na returnu a zápas uzavřela.
Na French Open píše Chwaliňská naprosto neskutečný příběh. Postupem do svého prvního semifinále na hlavním okruhu si vydělala víc než za dosavadní průběh kariéry a v dalším vydání žebříčku WTA nebude debutovat jen v TOP 100, nýbrž dokonce v nejlepší třicítce. Jejím předchozím maximem na grandslamech bylo druhé kolo.
Polsku navíc perfektně kompenzuje brzké vypadnutí čtyřnásobné šampionky a největší polské hvězdy Igy Šwiatekové, která skončila již v osmifinále. To Chwaliňská si ve čtvrtek zahraje o životní finále a bude čelit světové jedničce Aryně Sabalenkové, nebo další ruské zástupkyni Dianě Šnajderové.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
nikdo z vás nemá tušení,že v dálce stojí malý úl.
Z něj každé ráno vyléta ta včelka Mája...
Byt Laura tak bych se nekde ztratil a uz bych nenastoupil ... a svedl bych to na nevolnost
top 250 bývá ve WTA bezpečný tip (většinou)
No ale pekne, Iga se bude chtit neco priucit