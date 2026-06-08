Další krok k životnímu maximu! Samson po velkém boji zdolala nebezpečnou Číňanku

DNES, 15:35
Aktuality 5
CHALLENGER MODENA – Velmi cennou výhru si na úvod turnaje v italské Modeně připsala Laura Samson. V prvním kole si poradila s bývalou 49. hráčkou světa, Číňankou Xiyu Wang, po dvou vyrovnaných sadách 7:6, 7:5. Další soupeřkou osmnáctileté Češky bude vítězka duelu mezi Španělkou Marinou Bassolsovou a druhou nasazenou Lotyškou Darjou Semenistou.
Profily hráčů
Samson Laura
Wang Xiyu
Laura Samson si připsala důležitou výhru (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Wang – Samson 6:7, 5:7

Velmi slušnou formou se mohly před prvním vzájemným střetnutím pochlubit Samson i Wang. Česká tenistka vstupovala do utkání s vědomím, že z posledních šesti zápasů ztratila jediné. Před týdnem navíc slavila triumf na turnaji ITF W75 ve Slovinsku. Ani její o sedm let starší soupeřka na tom nebyla o nic hůře. Soupeřce gratulovala k postupu v jediném ze sedmi případů. Zkušená Číňanka, které patří 100. příčka v žebříčku, navíc dobře zná pocit být členkou elitní padesátky.

A do utkání také vstoupila mnohem lépe, když se ujala vedení 3:0. Samson ale mizerný vstup do zápasu nezlomil, spíše naopak. Agresivní hrou převzala nad výměnami iniciativu a pěti gamy v řadě průběh úvodního dějství naprosto otočila. Divoký první set tím ale nekončil. Wang reagovala třígamovou sérií a o osudu sady tak musel rozhodnout tie-break. V něm měla navrch rodačka z Prahy, dostala se do vedení 5:1 a náskok už nepustila. Po hodině a 11 minutách ho získala poměrem 7:3 a šla do vedení.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Urputná bitva plná dlouhých výměn pokračovala na pomalé italské antuce i ve druhém setu. Samson si v úvodu dvakrát prohrála podání, její soupeřka jednou, a Wang tak šla do vedení 4:2. Ani to jí ale k vyrovnání stavu nestačilo. Od tohoto momentu prohrála Číňanka všechny tři své gamy na servisu, české soupeřce ho vzala jen jednou a po dvou hodinách a patnácti minutách boje jí tak šla gratulovat k výhře 7:6, 7:5.

Samson se v live žebříčku nachází na 154. místě, jejím životním maximem je 137. příčka. Mezi hráčkami do devatenácti let patří české naději páté místo.

Výsledky dvouhry na challengeru v Modeně

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

5
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SydneyOpen
08.06.2026 16:14
No Linda obhajuje dost bodů, takže na nějaký posun by musela jít do finále a nebo ideálně vyhrát titul a stejně by ten posun byl minimální
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SydneyOpen
08.06.2026 16:14
teda Laura Linda ale také by potřebovala titul
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tommr
08.06.2026 15:53
Cenná výhra! smile Čínanka dávala strašný bomby ale naštěstí pro Lauru moc netrefovala kurt ...

Jen bych si dovolil korigovat informace uvedené v článku ohledně jejího žebříčkového postavení. Laura je momentálně na svém maximu tj. na 137.místě. V Ilkley ho asi nevylepší protože je tam velká konkurence a Laura navíc obhajuje loňský titul z České Lípy. Takže pravděpodobnější je že v žebříčku trochu klesne ...
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Kapitan_Teplak
08.06.2026 16:28
V live už spadla o 17 míst.
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volejman
08.06.2026 15:52
Utkání jak na houpačce.
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