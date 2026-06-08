Sinner po kolapsu na Roland Garros absolvuje testy v nemocnici v Miláně
Podle italských médií přišel první hráč světového žebříčku do nemocnice brzy ráno a ještě dnes večer by měl opět odejít domů. Za sebou už má řadu testů v zařízení Juventusu v Turíně, kterým se podrobil minulý týden.
Čtyřiadvacetiletý Sinner, jenž byl před Roland Garros při absenci zraněného obhájce trofeje Carlose Alcaraze považován za jasného favorita, selhal v duelu s Juanem Manuelem Cerúndolem. Nad argentinským tenistou vedl 6:3, 6:2 a 5:1, pak ale zcela odpadl a prohrál 5:7, 1:6 a 1:6.
Nedokázal tak zkompletovat sbírku grandslamových trofejí, titul z Paříže čtyřnásobnému šampionovi z turnajů "velké čtyřky" i nadále chybí.
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