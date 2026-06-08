Sinner po kolapsu na Roland Garros absolvuje testy v nemocnici v Miláně

DNES, 17:00
Téma 3
Italský tenista Jannik Sinner v pondělí nastoupil do nemocnice v Miláně, kde se podrobí plánované sérii vyšetření. Podstoupit testy na klinice San Raffaele se rozhodl po fyzickém kolapsu ve druhém kole Roland Garros, v němž nečekaně ztratil takřka vyhraný zápas a vypadl. Po lékařské kontrole chce pokračovat v přípravě na obhajobu wimbledonského titulu.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Jannik Sinner během smolného zápasu druhého kola French Open (@ ALAIN JOCARD / AFP / AFP / Profimedia)

Podle italských médií přišel první hráč světového žebříčku do nemocnice brzy ráno a ještě dnes večer by měl opět odejít domů. Za sebou už má řadu testů v zařízení Juventusu v Turíně, kterým se podrobil minulý týden.

Čtyřiadvacetiletý Sinner, jenž byl před Roland Garros při absenci zraněného obhájce trofeje Carlose Alcaraze považován za jasného favorita, selhal v duelu s Juanem Manuelem Cerúndolem. Nad argentinským tenistou vedl 6:3, 6:2 a 5:1, pak ale zcela odpadl a prohrál 5:7, 1:6 a 1:6.

Nedokázal tak zkompletovat sbírku grandslamových trofejí, titul z Paříže čtyřnásobnému šampionovi z turnajů "velké čtyřky" i nadále chybí.

Agassi o Sinnerovi: Něco tu nesedí, Jannik někde dělá kardinální chybu. Musí se změnit

 

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

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Ondra979
08.06.2026 17:15
no celkem logicke, je otazka, co z toho vzejde. Ted jsem poslouchal Berdu s Jarochem a Lojdou - centrkurt, a k Sinnerove kolapsu Berdych rikal, ze mu to prijde dost nepochopitelne, ze se neco takoveho stalo, ze je to i chyba tyme a meli by to resit, protoze takto jasne rozehrany zapas by podle nej nekdo jako Sinner mel uz nejak dopodovat, pokud to neskrecoval..takze potvrzuje moji domnenku, ze to byl fakt megaulet
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vojta912
08.06.2026 17:51
Varianta 1 - na live sazkách byl super a tak si strejda ze Sicílie v hledišti sundal kšiltovku. Něčím se ten dluh papeži a Vatikánu za loňský Wimbledon splácet musí.

Případně varianta 2 byly nesprávně nastavené mastičky.
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vavrinec
08.06.2026 17:13
Je to Tyrolák, horal. Jiná genetika. Prostě je stavěnej na zimu, ne na brutální vedro. Nicméně dělá dobře, může to signalizovat nějaký problém.
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