Čtyři body za set, kanár a potupný konec. Kasatkinová vyhořela s kvalifikantkou
Kasatkinová – Montgomeryová 7:5, 0:6, 4:6
Byla sedmou hráčkou světa. Zahrála si semifinále French Open či čtvrtfinále Wimbledonu. To vše se ale nyní zdá jako dávná minulost. Kasatkinová na dobu, kdy patřila do nejužší světové špičky, může jen vzpomínat. A ani letošní rok na tom nic nemění. V květnu sice ovládla challenger ve Španělsku, jinak se ale tenistce, která Austrálii reprezentuje od dubna loňského roku, nedaří téměř nic. Kromě zmiňovaného turnaje nevyhrála v letošním roce více než dva zápasy za sebou a ani její první duel na trávě na tom nic nezměnil. Naopak.
Do zápasu s jednadvacetiletou Američankou Montogeryovou, které v současné době patří pozice na konci páté stovky, vstupovala v roli jasné favoritky. Už první set ale nasvědčoval, že to pro rodačku z Togliatti nebude vůbec nic jednoduchého. Obě tenistky se trápily na podání, v prvním dějství o něj Kasatkinová přišla třikrát, její soupeřka ještě přidala jedno navrch a Australanka tak získala první set po velkém boji 7:5.
Na druhý set však bývalá světová osmička dlouho nezapomene. Za celý druhý set vyhrála pouhopouhé čtyři výměny, na svou soupeřku nestačila v žádném ohledu. Zaostávala v agresivitě, kupila řadu chyb a druhé dějství odevzdala za 20 minut jasně 0:6.
Otřesená Kasatkinová se nemohla probrat ani v rozhodujícím dějství, když ztratila i první dva gamy. Až poté zvedla hlavu, zpřesnila hru a srovnala průběh sady na 4:4. V rozhodujících momentech ale na Montgomeryovou znovu naprosto nestačila. V následujících dvou hrách uhrála dva body, sadu ztratila za necelé dvě hodiny po setech 7:5, 0:6, 4:6 a s turnajem se bleskově rozloučila.
Američanku, jejíž životním maximem je 95. příčka v z minulého roku, čeká ve druhém kole vítězka duelu mezi Belgičankou Greet Minnenovou a sedmou nasazenou Indonésankou Janice Tjenovou.
Výsledky turnaje WTA 250 v Hertogenboschi
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře