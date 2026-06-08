Čtyři body za set, kanár a potupný konec. Kasatkinová vyhořela s kvalifikantkou

DNES, 16:35
Aktuality 7
WTA HERTONGENBOSCH - Tohle trápení nebere konce. Darja Kasatkinová vyhořela v prvním kole turnaje v Hertogenboschi s mladou Američankou, která se do hlavní soutěže dostala z kvalifikace, Robin Montgomeryovou, po setech 7:5, 0:6 a 4:6. V žebříčku patří naturalizované australské tenistce 66. příčka.
Profily hráčů
Kasatkina Darya
Montgomery Robin
Darja Kasatkinová marně hledá cestu z krize (@ Alter Photos / Sipa USA / Profimedia)

Kasatkinová – Montgomeryová 7:5, 0:6, 4:6

Byla sedmou hráčkou světa. Zahrála si semifinále French Open či čtvrtfinále Wimbledonu. To vše se ale nyní zdá jako dávná minulost. Kasatkinová na dobu, kdy patřila do nejužší světové špičky, může jen vzpomínat. A ani letošní rok na tom nic nemění. V květnu sice ovládla challenger ve Španělsku, jinak se ale tenistce, která Austrálii reprezentuje od dubna loňského roku, nedaří téměř nic. Kromě zmiňovaného turnaje nevyhrála v letošním roce více než dva zápasy za sebou a ani její první duel na trávě na tom nic nezměnil. Naopak.

Do zápasu s jednadvacetiletou Američankou Montogeryovou, které v současné době patří pozice na konci páté stovky, vstupovala v roli jasné favoritky. Už první set ale nasvědčoval, že to pro rodačku z Togliatti nebude vůbec nic jednoduchého. Obě tenistky se trápily na podání, v prvním dějství o něj Kasatkinová přišla třikrát, její soupeřka ještě přidala jedno navrch a Australanka tak získala první set po velkém boji 7:5.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Na druhý set však bývalá světová osmička dlouho nezapomene. Za celý druhý set vyhrála pouhopouhé čtyři výměny, na svou soupeřku nestačila v žádném ohledu. Zaostávala v agresivitě, kupila řadu chyb a druhé dějství odevzdala za 20 minut jasně 0:6.

Otřesená Kasatkinová se nemohla probrat ani v rozhodujícím dějství, když ztratila i první dva gamy. Až poté zvedla hlavu, zpřesnila hru a srovnala průběh sady na 4:4. V rozhodujících momentech ale na Montgomeryovou znovu naprosto nestačila. V následujících dvou hrách uhrála dva body, sadu ztratila za necelé dvě hodiny po setech 7:5, 0:6, 4:6 a s turnajem se bleskově rozloučila.

Američanku, jejíž životním maximem je 95. příčka v z minulého roku, čeká ve druhém kole vítězka duelu mezi Belgičankou Greet Minnenovou a sedmou nasazenou Indonésankou Janice Tjenovou.

Výsledky turnaje WTA 250 v Hertogenboschi

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

7
Přidat komentář
Kapitan_Teplak
08.06.2026 17:08
Na RG konec ve třetím se Sábou a před tím došla ve Štrasburku z kvaldy do ČF. To mi jako nějaké velké trápení nepřijde.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
08.06.2026 16:45
Montgomery vyhrála singl i debl na USO 2021. To setsakramentsky něco znamená! Úplně v pohodě toto může být její začátek rychlé cesty do top 50, možná i výš!
Reagovat
Vlk-v-trave
08.06.2026 16:50
Po operaci zapesti navrat tezky... ale dneska Robinka vytahla na FH uder, ktery nemel ani odskok a rovnou se tenisak po dopadu odkutalel ;-) Samozrejme spise nahodne...ale pecka...;-) Uvidime jak se ji bude darit dale... pocitam spis s hardem... kde by se mohla lepe chytnout...
Reagovat
tommr
08.06.2026 16:55
předpokládám že mluvíš o juniorce. Vyhrát juniorskej GS může ale taky nemusí znamenat vůbec nic. Podívej se např. na Lucku Havlíčkovou ...
Reagovat
Kapitan_Teplak
08.06.2026 17:00
Většina našich vítězů juniorských GS se pak neprosadila.
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
08.06.2026 17:20
Ano, naší juniorští grandslamoví mistři jsou mistry v neprosazování se mezi dospělými! Titíž z jiných zemí to ale mají úplně jinak! Obzvláště z USA!
Reagovat
Vlk-v-trave
08.06.2026 16:37
Kosatka nevyhorela az tak s kvalifikantkou, jako s travou...;-)
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist