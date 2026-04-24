Agresivní Plíšková vyřídila bývalou rivalku Sakkariovou! V Madridu si zahraje o osmifinále
Plíšková – Sakkariová 6:4, 7:6
Plíšková nastoupila s obvázaným levým stehnem, a možná proto byla od prvního míče o něco agresivnější než Sakkariová, s níž má bohatou historii. K prvním brejkbolům se bývalá světová jednička dostala už ve třetím gamu. Někdejší světová trojka z Řecka však nepříznivý stav 15:40 na vlastním podání snadno otočila.
O dvě hry později už ale Plíšková brejk slavila. Sakkariová jí i v tomto gamu pomohla a tentokrát Češka vedení 40:15 dotáhla do vítězného konce, když si aktivní hrou vynutila další chybu z rakety soupeřky.
Dvojnásobná grandslamová finalistka i v následujícím průběhu úvodního dějství dominovala na vlastním servisu. Za celý set Sakkariovou k ničemu na returnu nepustila, náskok brejku si pohlídala až do konce a po pouhých 36 minutách se šlo do další sady.
Úvodní minuty druhého dějství žádnou šanci na returnu nenabídly. Plíšková se sice ve čtvrté hře poprvé dostala do menších problémů na vlastním podání, nicméně se skórem 15:30 si snadno poradila a srovnala na 2:2.
Také v tomto setu dosáhla skvěle hrající Plíšková na brejk v pátém gamu. I tentokrát v tomto případě už bezradná Sakkariová pomohla několika chybami a české tenistce se podařilo proměnit hned první možnost jít do vedení už o set a brejk.
Za stavu 4:3 pustila Plíšková po dvojchybě Sakkariovou k prvnímu brejkbolu a řecká soupeřka jej díky parádnímu returnu využila. Následně musela Češka dvakrát zvládnout těžký úkol v podobě servírování na udržení se v setu. V obou případech byla suverénní a vynutila si tie-break.
Tie-break nerozehrála Plíšková dobře a po dvou chybách prohrávala 0:2. Manko však bleskově dotáhla a k výměně stran došlo při skóre 3:3. Česká hráčka se po slabším začátku zkrácené hry rychle vzpamatovala, zase byla jistější ve výměnách než Sakkariová a za stavu 6:5 měla první mečbol, který však Řekyně snadno odvrátila. Plíšková se ovšem po skvělém bekhendu v delší výměně propracovala k další šanci a na servisu už zápas uzavřela. Napínavý tie-break urvala poměrem 8:6.
Plíšková si tak při svém návratu po vážném zranění kotníku připsala další cenný skalp v letošní sezoně a pokračuje v povedeném comebacku na hlavní okruh. Antukové jaro zahájila před pár týdny v linecké hale, kde došla do čtvrtfinále, přestože se jednalo o její první turnaj po dvouměsíční pauze způsobené dalšími zdravotními problémy.
Vzájemnou bilanci se Sakkariovou upravila na 5:3 ze svého pohledu a s řeckou hvězdou vyhrála čtyři z posledních pěti soubojů. Do Madridu se vrátila po čtyřech letech, a i když se jedná o její už 10. start v Caja Mágica, druhé kolo tady dokázala překročit teprve podruhé v kariéře. Jejím maximem je semifinále z roku 2018.
V neděli bude Plíšková, která udělala další krůček k návratu do TOP 100 žebříčku, bojovat o postup do osmifinále. Její soupeřkou bude nasazená devatenáctka Elise Mertensová.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Karolína a Laura mi v Madridu zatím dělají velkou radost a možná ještě není všem dnům konec. Eala/Mertens resp. Bondar nejsou nepřekonatelné překážky ...
Ondro vidím, že tenisový portál nabírá nové rezonance...
Plíšková nezaváhala a vypadla z pavouka.