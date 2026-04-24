Agresivní Plíšková vyřídila bývalou rivalku Sakkariovou! V Madridu si zahraje o osmifinále

WTA MADRID - Karolína Plíšková pokračuje ve velmi povedeném návratu na kurty po sérii zdravotních problémů. Někdejší světová jednička zapsala na prestižní tisícovce v Madridu druhé vítězství, když si po velmi solidním výkonu poradila 6:4, 7:6 s bývalou rivalkou Marií Sakkariovou.
Plíšková Karolína
Sakkari Maria
Karolína Plíšková uspěla proti bývalé rivalce Marii Sakkariové (© DENNIS AGYEMAN / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Plíšková – Sakkariová 6:4, 7:6

Plíšková nastoupila s obvázaným levým stehnem, a možná proto byla od prvního míče o něco agresivnější než Sakkariová, s níž má bohatou historii. K prvním brejkbolům se bývalá světová jednička dostala už ve třetím gamu. Někdejší světová trojka z Řecka však nepříznivý stav 15:40 na vlastním podání snadno otočila.

O dvě hry později už ale Plíšková brejk slavila. Sakkariová jí i v tomto gamu pomohla a tentokrát Češka vedení 40:15 dotáhla do vítězného konce, když si aktivní hrou vynutila další chybu z rakety soupeřky.

Dvojnásobná grandslamová finalistka i v následujícím průběhu úvodního dějství dominovala na vlastním servisu. Za celý set Sakkariovou k ničemu na returnu nepustila, náskok brejku si pohlídala až do konce a po pouhých 36 minutách se šlo do další sady.

Úvodní minuty druhého dějství žádnou šanci na returnu nenabídly. Plíšková se sice ve čtvrté hře poprvé dostala do menších problémů na vlastním podání, nicméně se skórem 15:30 si snadno poradila a srovnala na 2:2.

Také v tomto setu dosáhla skvěle hrající Plíšková na brejk v pátém gamu. I tentokrát v tomto případě už bezradná Sakkariová pomohla několika chybami a české tenistce se podařilo proměnit hned první možnost jít do vedení už o set a brejk.

Za stavu 4:3 pustila Plíšková po dvojchybě Sakkariovou k prvnímu brejkbolu a řecká soupeřka jej díky parádnímu returnu využila. Následně musela Češka dvakrát zvládnout těžký úkol v podobě servírování na udržení se v setu. V obou případech byla suverénní a vynutila si tie-break.

Tie-break nerozehrála Plíšková dobře a po dvou chybách prohrávala 0:2. Manko však bleskově dotáhla a k výměně stran došlo při skóre 3:3. Česká hráčka se po slabším začátku zkrácené hry rychle vzpamatovala, zase byla jistější ve výměnách než Sakkariová a za stavu 6:5 měla první mečbol, který však Řekyně snadno odvrátila. Plíšková se ovšem po skvělém bekhendu v delší výměně propracovala k další šanci a na servisu už zápas uzavřela. Napínavý tie-break urvala poměrem 8:6.

Plíšková si tak při svém návratu po vážném zranění kotníku připsala další cenný skalp v letošní sezoně a pokračuje v povedeném comebacku na hlavní okruh. Antukové jaro zahájila před pár týdny v linecké hale, kde došla do čtvrtfinále, přestože se jednalo o její první turnaj po dvouměsíční pauze způsobené dalšími zdravotními problémy.

Vzájemnou bilanci se Sakkariovou upravila na 5:3 ze svého pohledu a s řeckou hvězdou vyhrála čtyři z posledních pěti soubojů. Do Madridu se vrátila po čtyřech letech, a i když se jedná o její už 10. start v Caja Mágica, druhé kolo tady dokázala překročit teprve podruhé v kariéře. Jejím maximem je semifinále z roku 2018.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V neděli bude Plíšková, která udělala další krůček k návratu do TOP 100 žebříčku, bojovat o postup do osmifinále. Její soupeřkou bude nasazená devatenáctka Elise Mertensová.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
52
Kuba4Win
24.04.2026 14:32
Super. jsem rád že je sekyrka out
Diabolique
24.04.2026 13:31
Jsem vam to tu psal pred zapasem, ze Pliskovou hrozne podcenujete. Videli jste ji nekdy rozbehnout se za micem? Ja ano, ted. Ne pred zranenim, ne kdyz byla svetova jednicka, ale ted, kdyz uz si to na stara kolena uziva. Hraje dobre. A uvolnene.
The_Punisher
24.04.2026 13:19
Karolína velmi mile překvapila :) Gratuluji a držím palce v dalším kole. Pokud to bude Mertens - tak to nebude mít Kája jednoduché
Tomas_Smid_fan
24.04.2026 13:50
Saša Hemala nestíhá, tak asi jo
Tomas_Smid_fan
24.04.2026 12:54
Gratulace Káje! Proti Sekkyrce i dvojnásobná
Kapitan_Teplak
24.04.2026 12:54
V suché podprdě
tommr
24.04.2026 12:54
Skvělá Karolína. Nerozhodilo jí ani ztracený vedení 4:2 ve druhým setu a v TB měla pevnější nervy ... smile
Karolína a Laura mi v Madridu zatím dělají velkou radost a možná ještě není všem dnům konec. Eala/Mertens resp. Bondar nejsou nepřekonatelné překážky ...
TSP
24.04.2026 12:53
Kája má už teď 440 bodů a posunula se někde ke 170. místu. Na to, kde ještě před dvěma měsíci začínala, je to úspěch, a vzhledem k úrovni její hry toto rozhodně nebude její maximum při návratu. Na 1. stovku furt má, a nejen na ni.
sojka1
24.04.2026 12:43
dobre Kaja, gratulace velika..... :-)
sojka1
24.04.2026 12:45
ale uz ted hrozi dalsi zapas..... :-))
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 12:58
sojka1
24.04.2026 13:00
se souperkou s raketou..... :-))
Diabolique
24.04.2026 13:32
alcaraz.dva
24.04.2026 13:52
a ten už skutečně hrozi
Sinuhet1
24.04.2026 12:42
Pekne Karolina -- nostalgie -- , Marfusa
Sinuhet1
24.04.2026 13:17
hru na stovku Karolina bez problemu ma, skorem urcite i na prvni padesatku....
PTP
24.04.2026 12:41
V jako Vendeta
The_Punisher
24.04.2026 12:49
pantera1
24.04.2026 12:40
Kájo paráda, první dnešní výhra je doma .
Teo
24.04.2026 12:22
Otočka jak vínko
aligo
24.04.2026 12:19
Agresivní? To už zase něco rozmlátila?
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 12:22
Takhle to zrovna myšleno nebylo
aligo
24.04.2026 12:25
No, nejde to v tom nevidět
Georgino
24.04.2026 13:10
Jj, je to známá bitkařka.
Tomas_Smid_fan
24.04.2026 13:52
už zkoušela mma?
PTP
24.04.2026 14:03
Radši dřevorubecký soutěže.
Petr_Fisk
24.04.2026 12:15
Prý "Plíšková jede jako pila!"...
Ondro vidím, že tenisový portál nabírá nové rezonance...
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 12:18
Všechno se posouvá dopředu, i ta pila
Petr_Fisk
24.04.2026 12:30
Kreuz
24.04.2026 12:02
Divat se nemuzu ale vypada to dobre
lvicek
24.04.2026 11:57
Teď to teda Karolína na tý síti pěkně zkonila.
lvicek
24.04.2026 11:55
Proč je Sakkari bývalá rivalka? Celkem se mi zdá, že je i současná ;).
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 11:58
Protože spolu tři roky nehrály
tommr
24.04.2026 11:50
Karolína si zatím vede skvěle Sice vypadá že se každou chvíli rozpadne ale pohyb má překvapivě dobrej. Nejspíš je oblepená jen preventivně ...
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 11:51
Mně trošku přijde, že některé míče vypouští. Hraje ale agresivně, takže Sakkari k ničemu moc nepouští.
tommr
24.04.2026 11:55
to je její běžná taktika. Zatím jí to vychází na jedničku ...
Mantra
24.04.2026 11:46
Dam tisic voci za to, ze ji hned brejkne. Řekla dopovidala
Teo
24.04.2026 11:37
Sakkari v suchým triku
Mantra
24.04.2026 11:39
Leda by se na podani ruky převlékla
CZ_Banjo
24.04.2026 12:10
Možná, ale nevyhraje.
Mantra
24.04.2026 11:32
E me nasral tip. Dal mi tam ten brejcek za 1.44. Schvaloval a schvaloval
Kreuz
24.04.2026 11:31
Doufam ze s tou hydrou zamete
pantera1
24.04.2026 11:33
Vypustí na ni Krakena a vyhraje .
Mantra
24.04.2026 11:27
Ha. A brejk tu
Mantra
24.04.2026 11:26
Paradoxně si myslím že s věkem na tý škváře má větší šance
pantera1
24.04.2026 11:24
Kájo s řeckou kulturistikou žádné slitování, vypráskej ju, až na letiště aji s kuframa .
tommr
24.04.2026 11:22
Karolína má obě nohy zafačované takže otázka není jestli vyhraje nebo ne ale spíš jestli zápas vůbec dohraje ...
Saulnier
24.04.2026 11:16
Umpire v pozore. Chystá sa odveta za Rím?
Mantra
24.04.2026 11:03
Napadl mě titulek.
Plíšková nezaváhala a vypadla z pavouka.
Mantra
24.04.2026 10:59
Btw. Proč Detiuc nehrá se Siskovic?
tommr
24.04.2026 11:52
a proč by měla? To není žádnej sehranej pár ...
Kuba4Win
24.04.2026 14:31
A Sisková se od minulého roku začala více soustředit na singla
