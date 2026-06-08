Zverevova cesta za titulem: 41 pokusů, Menšíkova hrozba i nejhorší chvíle života
Kdy jindy, když ne teď. Ano, letos v Paříži se naskytla širokému poli věčných vyzyvatelů výjimečná příležitost triumfovat. Obhájce Carlos Alcaraz totiž kvůli zranění ruky nemohl startovat a světová jednička Jannik Sinner zkolaboval ve druhém kole. A tak se tenisoví fandové chvíli těšili na 25. triumf Novaka Djokoviče.
Jenže i ten vyhořel...
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A věčný čekatel Zverev si tentokrát příležitost vzít nenechal. Na cestě za titulem ztratil jen čtyři sety, i když ve finále zase svým příznivcům nervy trochu pocuchal. Pětisetovou bitvu ustál, ač ho trápily křeče. "To ale bylo spíš z psychiky," vyprávěl. Výtečně bránil a soupeře dohnal k chybám. Proměněný mečbol mu zařídil soupeř svou minelou. "Když jsem viděl, jak můj táta zvedá ruce, tak mě to zasáhlo: Dokázal jsem to," pochopil Zverev.
Stal se prvním Němcem po Borisovi Beckerovi (Melbourne 1996), který zvedl nad hlavu grandslamovou trofej.
Klíčové momenty
Zverev – Jódar 7:6, 6:1, 6:3
Španělský supertalent začal parádně. Když v prvním setu vedl 5:2, tušili mnozí fandové další senzaci. Jenže Zverev zachoval klidnou hlavu a Jódarovu euforii pomalu začal krotit. Ztrátu stáhl, dotáhl set do tiebreaku a v něm si jistě připsal úvodní sadu. Pak už jeho o 10 let mladší soupeř vypadal jako beránek. Čtvrtfinále trvalo jen 148 minut.
Zverev – Menšík 7:5, 6:2, 3:6, 6:3
Semifinálový duel s troufalým Čechem odehrál Zverev velmi přesvědčivě. Také mu ale pomohlo, že Menšík svůj nejlepší výkon načasoval na čtvrtfinále s Fonsecou a vůbec nepřipomínal hladové zvíře, jako v předchozích duelech. Ztrátu koncentrace, která jej stála třetí sadu, napravil nástupem do setu čtvrtého. Vedení 3:0 už si do závěru zápasu pohlídal. Byla to předposlední zkouška budoucího šampiona.
Zverev – Cobolli 6:1, 4:6, 6:4, 6:7, 6:1
Dvakrát šel ve finále do vedení, ale jeho italský rival dvakrát dokázal srovnat skóre. Ve čtvrté sadě se dokonce rozhodovalo až v tiebreaku, ve kterém odevzdal soupeři čtyři ze svých šesti podání! Jindy by se to na něm podepsalo psychicky. Letošní Paříž už ale Zverev pustit nechtěl. Pátý set zvládl bravurně, vzal Cobollimu servis a ve velmi důležité čtvrté hře, kdy prohrával na svém podání 15:40, odvrátil tři brejkboly a dostal se do vedení 4:0. Právě zde se zápas lámal a Zverev vytáhl výjimečnou obranu – a Cobolli zkazil smeč, stejně jako následně při mečbolu.
Důležitá čísla
4 – Říkali o něm, že na velké vítězství nemá hlavu. Jistě vzpomenete na US Open 2020, kde kolapsem při servisu doslova daroval triumf Dominicu Theimovi. Pak prohrál v Paříži 2024 i v Melbourne 2025. Vyšel mu až čtvrtý pokus.
Ale nejen zde je číslovka 4 symbolická: Triumfovat na čtyřech nejprestižnějších kláních – tedy na grandslamu, Masters, Turnaji mistrů a olympiádě? To před ním dokázali jen Andre Agassi, Andy Murray a Novak Djokovič. Tím čtvrtým mušketýrem se stal on.
306 – Tolik vítězných úderů zapsal během turnaje. V této statistice neměl konkurenta, i když druzí a třetí v pořadí – Jakub Menšík a Matteo Arnaldi (shodně 277) odehráli o několik setů méně. Nejpřesvědčivější zápas měl Zverev proti Tomášovi Macháčovi ve druhém kole (45 winnerů proti 17 nevynuceným chybám), naopak ve finále s Cobollim byl v mínusu (50-54).
41 – Zverev si grandslamovou trofej doslova vyčekal. Trvalo celkem 41 turnajů velké čtyřky, než konečně potvrdil svůj talent triumfem. Jen Goran Ivaniševič čekal na svůj první a poslední grandslam déle. Když vyhrál v roce 2001 Wimbledon, bylo mu 30 let a hrál svůj 48. grandslam.
Pařížský kurt Philippe Chatriera se pro Zvereva stává osudovým místem. Nejde jen o zmíněné prohrané finále 2024 s Carlosem Alcarazem, kdy vedl 2:1 na sety. Tíživější vzpomínky má na okamžik, kdy před čtyřmi lety musel vzdát semifinálovou bitvu s Rafaelem Nadalem. Přetrhl si vazy v pravém kotníku, odjel z arény na křesle pro invalidy a tehdy řešil, zda to nebyl jeho poslední zápas kariéry.
Ale o 1465 dní později odešel ze stejného kurtu se svou první a dlouho očekávanou grandslamovou trofejí: "Tenhle kurt je pro mě opravdu v mnoha ohledech tak výjimečný. Zažil jsem na něm nejlepší i nejhorší chvíle svého života," vyprávěl. I proto ty slzy a triko umazané od antuky. "Když jsem byl na zemi, všechny ty emoce ze mě vytryskly," přiznal.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Prokletí zlomeno! Zverev po obrovské bitvě zdolal Cobolliho a ovládl French Open
Komentáře
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to, že to aut byl potvrzuje i nezveřejnění jestřábího oka, které v ostatních sporných momentech vždy vysílali
jen nechápu, proč média nepíší o skandálním finále
https://www.sport.cz/clanek/tenis-french-open-zarez-ve-finale-roland-garros-ukazte-tu-zatracenou-stopu-besnila-legenda-5475811
pak se nelze divit, že Cobolli ve frustraci jedl i kytky
https://www.youtube.com/shorts/l7RA9JhYHuk