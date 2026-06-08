Menšík se po pařížské jízdě posunul o deset míst, Siniaková potvrdila pozici královny
Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siniaková jedenáctým grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře. Vítězka ženské dvouhry Mirra Andrejevová, jež rovněž slavila první titul z grandslamu, se posunula z osmého místa na šesté.
Poražená finalistka Maja Chwaliňská, která do Roland Garros vstupovala v kvalifikaci jako 114. hráčka světa, vylétla po životním turnaji o 93 míst na 21. příčku.
Menšík se po kariérním grandslamovém průlomu posunul v žebříčku o deset míst a je domácí dvojkou. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami, kterým dál vévodí Aryna Sabalenková, je českou jedničkou desátá Karolína Muchová, Linda Nosková následuje na 13. místě.
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Bude to opět Sinner vs. pole 65/35
Lehe, Macháč, Muška, Bouzková a Plíšková se ani nehli.
A Kopřiva, Nosík, Siniaková, Krejčíková, Valentová a Vondroušová jen minimálně, do pěti míst.