Menšík se po pařížské jízdě posunul o deset míst, Siniaková potvrdila pozici královny

DNES, 09:30
Téma 12
Jakub Menšík se po semifinálové účasti na Roland Garros posunul v žebříčku na 17. místo. Jeho přemožitel a pozdější šampion Alexander Zverev si díky zisku premiérové grandslamové trofeje upevnil třetí místo a snížil dosud propastný odstup od vedoucí dvojice Jannik Sinner, Carlos Alcaraz.
Profily hráčů
Siniaková Kateřina
Menšík Jakub
Radost Menšíka z postupu do semifinále French Open (© REUTERS)

Pozici světové jedničky ve čtyřhře na pařížské antuce potvrdila Kateřina Siniaková jedenáctým grandslamovým triumfem v ženském deblu v kariéře. Vítězka ženské dvouhry Mirra Andrejevová, jež rovněž slavila první titul z grandslamu, se posunula z osmého místa na šesté.

Poražená finalistka Maja Chwaliňská, která do Roland Garros vstupovala v kvalifikaci jako 114. hráčka světa, vylétla po životním turnaji o 93 míst na 21. příčku.

Menšík se po kariérním grandslamovém průlomu posunul v žebříčku o deset míst a je domácí dvojkou. Nejlepší pozici z Čechů aktuálně drží Jiří Lehečka na 12. místě. Mezi ženami, kterým dál vévodí Aryna Sabalenková, je českou jedničkou desátá Karolína Muchová, Linda Nosková následuje na 13. místě.

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Prokletí zlomeno! Zverev po obrovské bitvě zdolal Cobolliho a ovládl French Open

Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

12
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Pe3k_
08.06.2026 11:30
Letošní sezona definitivně odpověděla (odpoví) na to, jak jsou naši hráči výkonnostně seřazeni, takže Menšík je naše jednička, Lehečka dvojka, Macháč trojka a Kopřiva číslo 4. smile

Gyros hraje ve Stuttgardu!
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 11:47
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darek.vrana
08.06.2026 10:03
Několik zajímavostí pro milovníky statistik: Jakub Menšík se stal naším 10. hráčem, který se probojoval do semifinále grandslamu po Menzelovi, Drobném, Kodešovi, Lendlovi, Mečířovi, Nováčkovi, Kordovi, Novákovi a Berdychovi. Na grandslamech zaznamenal už 19. výhru a má bilanci 19:9. 19. výhru si připsal taky Tomáš Macháč, jeho bilance je teď 19:16. Zajímavost: Tomáš tak vyrovnal Milana Šrejbera, který má taky bilanci 19:16 při stejném počtu účastí. Nejlepší ze současných hráčů je ale pořád Jiří Lehečka s bilancí 21:16. Katka Siniaková má už 11 titulů v ženské čtyřhře a atakuje Janu Novotnou (12). Před nimi už je jen Martina Navrátilová (31). V celkovém počtu deblových grandslamů včetně mixu je Siniaková se 12 tituly 4. za Navrátilovou (41), Novotnou (16) a Sukovou (14). Více zde: https://www.ceskytenis.info/grandslamove-turnaje/
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Tomas_Smid_fan
08.06.2026 11:49
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paddy
08.06.2026 09:46
Zverev se navzdory titulu z RG v žebříčku neposunul ani o jedno místo nahoru
Gratulujeme smile

A jak vypadají kurzy na Wimbledon smile
Sin 1,5
Djo 5
Zve 8
Fri 19
Men 25
...
Fon 40
...
Jod 45

Bude to opět Sinner vs. pole 65/35
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Kapitan_Teplak
08.06.2026 10:01
Taková nedůvěra v brazilský zázrak
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Ondra979
08.06.2026 10:11
no jak jinak, kdyz chybi Alcaraz. Sinner bude o to hladovejsi, kdyz mu to tady nevyslo, navic i pro nej je vyhoda ze chybi Alcaraz, takze to bude o tom, jestli zase nezkolabuje.Je otazka, v jake forme bude Djokovic, ten kurz je podezrele maly na to, co predvedl v Parizi. Asi bude hrat lepe ale na co to bude stacit tezko rict, podle me na finale asi ne, to by musel mit megastesti na los a chytit formu
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Marduch
08.06.2026 10:21
Djoko podruhý za sebou konec v prvním týdnu nepřipustí, pojede jak břitva.
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Ondra979
08.06.2026 10:23
mozna jo, ale treba chytne tezky los a pujde v OF..podle me bez dobreho losu uz to neda ani tady do zaverecnych kol
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Kapitan_Teplak
08.06.2026 09:42
Teda u našich jsem čekal větší posuny, respektive sešupy.
Lehe, Macháč, Muška, Bouzková a Plíšková se ani nehli.
A Kopřiva, Nosík, Siniaková, Krejčíková, Valentová a Vondroušová jen minimálně, do pěti míst.
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misa
08.06.2026 10:35
Maruška po obhájení 3. kola drží pořád 28. místo, což jí dává velkou šanci na nasazení i ve Wimbledonu (před ním nic neobhajuje). V prize money překonala hranici 7 milionů dolarů, má tak z čeho platit hotely :)
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misa
08.06.2026 10:36
Chtěl jsem to napsat jako samostatný komentář
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