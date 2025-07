Mé tělo už není v dobré formě a motivace je jiná než předtím, řekla Kvitová po prohře ve Wimbledonu

Petra Kvitová (35) dnes odehrála poslední zápas ve Wimbledonu, kde získala dva tituly, a v rozhovoru s novináři uvedla, že pro odchod nastal správný čas. Po porážce v 1. kole s Američankou Emmou Navarrovou (24) 3:6, 1:6 řekla, že už v sobě nemá oheň jako dříve, návratu po mateřské pauze ale nelitovala. Přestože poslední zápas oficiálně odehraje na přelomu srpna a září na US Open, brala dnešní rozlučku ve Wimbledonu jako konec.

"Beru to tak, že tímhle jsem kariéru ukončila. Proto jsem to před Wimbledonem ohlásila, chtěla jsem se tu rozloučit s lidmi. A že si ještě zahraju poslední grandslam a možná i Cincinnati, je spíše takový bonus. Beru to tak, že jsem kariéru ukončila tady," uvedla Kvitová.

Rozhodnutí o konci profesionální kariéry je definitivní. Měnit ho nebude. "Jsem si tím jistá. Viděli jste to dnes? Mé tělo už není v dobré formě a motivace je jiná než předtím. Řekla bych, že takový je život," podotkla po porážce s nasazenou desítkou Navarrovou.

Wimbledonská vítězka z let 2011 a 2014 ho odehrála na kurtu číslo 1 a ztratila jej za 62 minut. Vysloužila si ale ovace publika. "Rozhodně bych byla ráda, kdybych ten konec ještě posunula. Ale soupeřka nebyla úplně nejsnadnějším losem. Na druhou stranu jsme dostaly hezký kurt. Byl to konec na úrovni," řekla pětatřicetiletá hráčka z Fulneku.

V prvním setu dokonce Kvitová vedla 3:1 s brejkem, od té chvíle ale už uhrála do konce jediný game. "Trošku mě to nalákalo. Říkala jsem si, že je to až podezřele dobré. A najednou bum a byl konec," podotkla s úsměvem. "Bohužel mi došla šťáva, ale ani z toho nejsem moc smutná. Zápas jsem si užila, atmosféra byla skvělá a dostala jsem i šanci po zápase promluvit. Bylo to víc, než v co jsem mohla doufat," uvedla.

"This place holds the best memories I could wish for." ✨



Petra Kvitova says farewell to the #Wimbledon crowd pic.twitter.com/am0r3H16Iu — Wimbledon (@Wimbledon) July 1, 2025

Od návratu po mateřské přestávce a loňském porodu syna Petra zaznamenala sedmou porážku z osmi zápasů, do kterých nastoupila. "Byla bych radši, kdybych vyhrála víc zápasů, ale vážně jsem se vracela proto, že mě tenis pořád baví. Taky je pravda, že vnitřně jsem tušila, že půjde o tuhle a možná ještě příští sezonu, abych si to úplně užila. Možná kdybych vyhrála o pár zápasů víc, bylo by to trošku jiné, ale nevěřím, že bych tu strašila ještě o rok déle," řekla.

Návratu ale nelitovala. "Neměla jsem ambice být zase v top 10 či něco takového. Motivace mi chyběla a vlastně i chybí. Je to takové hraní nehraní. Oheň ve mně, který jste vídávali dřív, už tam není. O to těžší je pro mě hrát. I tak jsem ráda, že jsem se zkusila vrátit. Nelituji. Teď je ale správný čas to zabalit," řekla.

Tenis ji baví, nicméně vnímá, že už nemá vnitřní nastavení jako dříve. "Už nejsem schopná a nemám ani motivaci na to, abych dřela jako dřív. Tělo mě taky bolí, pořád mám nějaká omezení. Nemůžu servírovat, nemůžu dělat tamto… A tohle mě prostě nebaví. Bohužel profesionální sport je na takové úrovni, že musíte makat. A já už toho nejsem schopná jak mentálně, tak fyzicky. Tenis pořád miluju, moc ráda si půjdu zase někdy zahrát, ale na profesionální úrovni už to prostě nejde," doplnila.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.