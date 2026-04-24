Bojovník Lehečka! Na Masters byl kousek od vyřazení, ale ustál obrovské potíže a jde dál

DNES, 15:03
ATP MASTERS MADRID - Jiří Lehečka na Masters v Madridu dlouho nemohl najít recept na Alejandra Tabila, s nímž vyhrál všechny předchozí souboje. Aktuálně nejlepší Čech v žebříčku byl dokonce kousek od vyřazení, ale nakonec slavil těsné vítězství 3:6, 7:6, 6:4 a postoupil do třetího kola.
Jiří Lehečka vydřel postup na Masters v Madridu (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Lehečka – Tabilo 3:6, 7:6, 6:4

Všechny tři předchozí vzájemné souboje patřily Lehečkovi. Český tenista měl ovšem s Tabilem pokaždé potíže a vždy potřeboval tie-break nebo rozhodující set, případně obojí. Před dvěma týdny ztratil s Chilanem úvodní set na Masters v Monte Carlu a také na další tisícovce v Madridu musel utkání otáčet.

Úvodní dějství rozhodl jediný brejk. Lehečka doplatil na vlastní chyby ve čtvrtém gamu a pustil Tabila k brejkbolu, který jeho protivník dělovým forhendem po čáře proměnil. Za stavu 2:4 musel Čech likvidovat další hrozbu a tentokrát byl úspěšný.

Skvěle hrající Tabilo si i díky podprůměrnému výkonu české žebříčkové jedničky a světové čtrnáctky podržel náskok brejku až do konce setu a za půl hodiny hry byl o krok blíž k postupu.

Lehečka se k žádné šanci na returnu nepropracoval ani v první polovině druhé sady. Na rozdíl od té předchozí se ale mohl mnohem víc spoléhat na vlastní servis a po necelé půlhodině vedl 4:3.

Druhý set nakonec přece jen jednu brejkbolovou příležitost nabídl. A to za stavu 6:5 pro Lehečku, kdy měl na returnu setbol. Nedokázal však prostřelit Tabila na síti a Chilan si vynutil tie-break. Ten zvládl Čech vynikajícím způsobem a po hladkém vítězství 7:3 šla bitva do rozhodujícího setu.

Povzbuzen srovnáním skóre se Lehečka docela rychle dostal k další brejkbolové šanci. A to v pátém gamu po výstavním bekhendu po čáře. Tabilo mu pomohl dalekým autem z forhendu a český hráč tak vedl 3:2 s brejkem v zádech. Najednou to byl on, kdo sahal po postupu do dalšího kola.

Při skóre 4:3 se ocitl v problémech na servisu Lehečka. K brejkbolu však Tabila nepustil a po zvládnutém gamu, který musel jít přes shodu, byl jednu získanou hru od postupu. I díky zlepšenému výkonu už v koncovce druhé sady si nakonec náskok uhájil a po více než dvou hodinách upravil vzájemnou bilanci s chilskou jedničkou na 4:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Lehečka vstupoval do antukového jara po životním výsledku, když úvodní tři měsíce sezony zakončil svým největším finále v kariéře na Masters v Miami. Jenže na nejpomalejším povrchu zatím nemůže formu z Floridy najít.

V Monte Carlu se trápil s Emiliem Navou i právě Tabilem a jasně prohrál s Alexanderem Bublikem. Nyní v Madridu se nevyhnul dalším problémům proti Chilanovi. Přesto má skvěle našlápnuto k tomu, aby dopadl na antuce lépe než loni, kdy vyhrál jen polovinu z 10 zápasů.

Masters v Madridu hraje počtvrté a přes druhé kolo postoupil už jen v roce 2024, kdy si tady zahrál své první semifinále na prestižních tisícovkách. O postup do letošního osmifinále se utká s Alexem Michelsenem.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Kreuz
24.04.2026 17:48
Hrisny Rocco mel maly pokles ale ten to umi vzdycky zvednout a pritvrdit
Dobry-den
24.04.2026 17:37
Gratulka všem smile

Jirka předvedl podobný obrat jako Tomáš v 1. kole. Od 2. setu to bylo dobré.
Linda měla ideální soupeřku na rozehrání a nezaváhala.
Katka smázla LL, výborně.
Ale nejvíc potěšila Kája. Sice jsem to neviděl, ale výhra nad tou nesympatickou podvodnicí mi vždycky udělá dvojnásobnou radost.
Jen tak dál.
aape
24.04.2026 17:47
Kreuz
24.04.2026 17:17
Koukam ze zatim tri vyhry ze sesti
frenkie57
24.04.2026 18:10
Čtyři ze šesti. Zbývá už jenom Kopřiva a Macháč.
tenisman1233
24.04.2026 17:17
Sinner se ještě zapotí,bonzi bude kousat.Jinak Rybka po velké bitva vyhrála.
Kuba4Win
24.04.2026 17:20
Arthur Fils má taky namále
pantera1
24.04.2026 17:25
Prohrál .
pantera1
24.04.2026 17:32
Aha tak ještě hraje,uf já myslela že už prohrál, má tam květák?
Kreuz
24.04.2026 17:43
Jestli myslis vlasy tak ma normalni kudrny
Kuba4Win
24.04.2026 18:00
Nevím, dokoukal jsem Kačenku a teď bohužel nemám čas sledovat, doufám že stihnu alespoň část zápasu Vítka.
Kuba4Win
24.04.2026 18:03
Tak přece jen zvládl otočit i třetí set
frenkie57
24.04.2026 18:14
Vyhrál, ale byl to asi boj podle skóre. Dva TB a od třetího je dělilo pár míčů. Naštěstí se mladej čahoun pokakal a do toho třetího TB to nedotáhl.
aape
24.04.2026 18:15
Škoda, byl to pěknej mač
aape
24.04.2026 16:47
Super Jirko
Oin
24.04.2026 16:41
Vsadil jsem na Lehyho při kurzu 2.8
The_Punisher
24.04.2026 16:33
Jirka uz to urcite dotahne :)
sojka1
24.04.2026 16:40
docvakl to, parada.... super, Jirko! :-)
Tomas_Smid_fan
24.04.2026 16:56
musí ten svátek nějak oslavit
pantera1
24.04.2026 16:17
Jirko to zvládneš, zaber.
pantera1
24.04.2026 16:24
A Arturek taky projel první set, tak makat makat, obrátit to a vyhrát.
Mony
24.04.2026 16:07
Tak kdopak to zabalil předem Tauson nebo Sinda?
Ondřej.Jirásek
24.04.2026 16:08
Tauson.
baba
24.04.2026 15:54
Kam zmizel ten úžasný Jirkův return z Miami?
baba
24.04.2026 15:52
To vše jsou zatim jenom chyby Jirky, Tak snad se polepší a půjde do třetího...
