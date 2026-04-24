Bojovník Lehečka! Na Masters byl kousek od vyřazení, ale ustál obrovské potíže a jde dál
Lehečka – Tabilo 3:6, 7:6, 6:4
Všechny tři předchozí vzájemné souboje patřily Lehečkovi. Český tenista měl ovšem s Tabilem pokaždé potíže a vždy potřeboval tie-break nebo rozhodující set, případně obojí. Před dvěma týdny ztratil s Chilanem úvodní set na Masters v Monte Carlu a také na další tisícovce v Madridu musel utkání otáčet.
Úvodní dějství rozhodl jediný brejk. Lehečka doplatil na vlastní chyby ve čtvrtém gamu a pustil Tabila k brejkbolu, který jeho protivník dělovým forhendem po čáře proměnil. Za stavu 2:4 musel Čech likvidovat další hrozbu a tentokrát byl úspěšný.
Skvěle hrající Tabilo si i díky podprůměrnému výkonu české žebříčkové jedničky a světové čtrnáctky podržel náskok brejku až do konce setu a za půl hodiny hry byl o krok blíž k postupu.
Lehečka se k žádné šanci na returnu nepropracoval ani v první polovině druhé sady. Na rozdíl od té předchozí se ale mohl mnohem víc spoléhat na vlastní servis a po necelé půlhodině vedl 4:3.
Druhý set nakonec přece jen jednu brejkbolovou příležitost nabídl. A to za stavu 6:5 pro Lehečku, kdy měl na returnu setbol. Nedokázal však prostřelit Tabila na síti a Chilan si vynutil tie-break. Ten zvládl Čech vynikajícím způsobem a po hladkém vítězství 7:3 šla bitva do rozhodujícího setu.
Povzbuzen srovnáním skóre se Lehečka docela rychle dostal k další brejkbolové šanci. A to v pátém gamu po výstavním bekhendu po čáře. Tabilo mu pomohl dalekým autem z forhendu a český hráč tak vedl 3:2 s brejkem v zádech. Najednou to byl on, kdo sahal po postupu do dalšího kola.
Při skóre 4:3 se ocitl v problémech na servisu Lehečka. K brejkbolu však Tabila nepustil a po zvládnutém gamu, který musel jít přes shodu, byl jednu získanou hru od postupu. I díky zlepšenému výkonu už v koncovce druhé sady si nakonec náskok uhájil a po více než dvou hodinách upravil vzájemnou bilanci s chilskou jedničkou na 4:0.
Lehečka vstupoval do antukového jara po životním výsledku, když úvodní tři měsíce sezony zakončil svým největším finále v kariéře na Masters v Miami. Jenže na nejpomalejším povrchu zatím nemůže formu z Floridy najít.
V Monte Carlu se trápil s Emiliem Navou i právě Tabilem a jasně prohrál s Alexanderem Bublikem. Nyní v Madridu se nevyhnul dalším problémům proti Chilanovi. Přesto má skvěle našlápnuto k tomu, aby dopadl na antuce lépe než loni, kdy vyhrál jen polovinu z 10 zápasů.
Masters v Madridu hraje počtvrté a přes druhé kolo postoupil už jen v roce 2024, kdy si tady zahrál své první semifinále na prestižních tisícovkách. O postup do letošního osmifinále se utká s Alexem Michelsenem.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jirka předvedl podobný obrat jako Tomáš v 1. kole. Od 2. setu to bylo dobré.
Linda měla ideální soupeřku na rozehrání a nezaváhala.
Katka smázla LL, výborně.
Ale nejvíc potěšila Kája. Sice jsem to neviděl, ale výhra nad tou nesympatickou podvodnicí mi vždycky udělá dvojnásobnou radost.
Jen tak dál.