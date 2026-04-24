Česká senzace v Madridu! Famózní Kopřiva skolil ruského favorita a bývalého šampiona

DNES, 19:35
ATP MASTERS MADRID - Vít Kopřiva zazářil fantastickým výkonem na probíhajícím Masters v Madridu. Český outsider deklasoval ve druhém kole 6:3, 6:4 bývalého šampiona a ruského favorita Andreje Rubljova a podruhé v kariéře postoupil do třetího kola na prestižních tisícovkách. V neděli bude útočit na své největší osmifinále v kariéře.
Vít Kopřiva senzačně skolil bývalého šampiona (© ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Rubljov – Kopřiva 3:6, 4:6

Tohle byl možná nejlepší výkon Kopřivy za celou kariéru. Proti nejlepším tenistům na světě se obvykle spoléhá hlavně na obranu, ovšem proti favorizovanému Rubljovovi nastoupil naprosto nebojácně, a dokonce ruského ranaře často ve výměnách přehrával.

Kopřiva potřeboval pouhých 28 minut na to, aby zaskočil celý tenisový svět a získal první set na svou stranu. V úvodním dějství prohrál jen čtyři body na vlastním servisu a o jeho zisku rozhodl brejkem ve čtvrtém gamu. Rubljov působil bezradně, vůbec nemohl najít recept a dostal mimo jiné i varování za vzteklé chování.

Výborně si vedl Kopřiva i v následující sadě a opět se rychle dostal do vedení o brejk. Za stavu 1:3 si mohl vypracovat náskok už o set a dva brejky, avšak Rubljov dva brejkboly v řadě odvrátil a udržel se ve hře.

Rodák z Bílovce se ovšem vůbec nenechal rozhodit, byl dál agresivní a pokračoval v dominanci na vlastním servisu. Tu si udržel až do konce utkání a světovou dvanáctku a šampiona z roku 2024 nakonec snadno přehrál. První brejkboly ale přece jen soupeři nabídl, a to v nervózním závěrečném gamu. Dvě hrozby však vyřešil výborným bekhendem i s pomocí servisu a následně proměnil svůj v pořadí třetí mečbol.

Kopřiva sehrál svůj jubilejní desátý duel se zástupci TOP 20 žebříčku a připsal si druhý takto cenný skalp. V minulosti uspěl jen v tom úvodním proti Denisovi Shapovalovovi v roce 2021 na antuce ve Gstaadu.

Po letech úsilí se loni konečně poprvé propracoval do elitní stovky žebříčku a letos si vede naprosto fantasticky a svou pozici v nejvyšším patře žebříčku upevňuje dalšími skvělými výsledky hlavně na oblíbených antukových kurtech.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve třetím kole na Masters je teprve podruhé v kariéře (loňský Řím). V neděli bude usilovat o své největší osmifinále v kariéře a čeká ho souboj s nasazeným francouzským tenistou Arthurem Rinderknechem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Madridu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
24.04.2026 19:56
Tomáš se snaží do dnešní české parády a neporazitelnosti hodit vidle
PTP
24.04.2026 20:00
Norování je náročná metoda lovu, chce to trpělivost a výdrž do třetího setu.
TSP
24.04.2026 19:54
Obrovská gratulace nejen k výsledku, ale hlavně k výkonu. Ten měl skutečně úroveň minimálně první dvacítky. Konečně se ta Tvoje letitá dřina a vytrvalost, která nejmíň 5 let působila skoro marně, zúročuje. Tluč a bude Ti otevřeno...
Tomas_Smid_fan
24.04.2026 19:56
smile
Kapitan_Teplak
24.04.2026 19:58
Tluč a bude ti natlučeno.
Blondie
24.04.2026 19:49
Kde vzal Hluchavka ty šíleně ostré chytré sebevědomé údery?
Wow, mám velkou radost
Tomas_Smid_fan
24.04.2026 19:52
úplně mazácké Chudák Rublík vůbec nevěděl, co má hrát.
easymoneysniper
24.04.2026 19:45
9.2 perf. rating S tim by dneska sundal i Sinnera
Tomas_Smid_fan
24.04.2026 19:53
tenhle rating...
Ale vypadá to pěkně, to ano.
Kapitan_Teplak
24.04.2026 19:44
Ale to drama v poslední hře, kdy ho pustil k jedinejm brejkbolům v zápase, si mohl odpustit.
jir6
24.04.2026 19:47
Tak trochu se to dalo čekat, je moc důležité, že je odvrátil, často to bývá tak, že při tomto stavu nastane otočka v celém zápase. Vítek si i hezky pomohl podáním.
Kapitan_Teplak
24.04.2026 19:48
No právě, smrdělo to obratem.
PTP
24.04.2026 19:55
Věrné milování nepřeruší žádné zloby naléhání.
Tomas_Smid_fan
24.04.2026 19:44
Od Vítka naprostá paráda!
Hrál skvěle, podržela ho i hlava, výborný pohyb, nebojácný výkon a hlavně... hrál moc chytře!
Dobry-den
24.04.2026 19:43
Jooo, to je bomba! Vítkovi to strašně přeju. smilesmile

Skvělá úspěšnost prvního servisu po většinu zápasu, v prvním setu dokonce 92 %.
V závěru zápasu to šlo rychle dolu, ruka pochopitelně tuhla, ale posledních pár míčů jako by se Vítek zase uvolnil a dotáhl to.
Šel si pro to, fantazie, obrovská gratulace!
Sinetlive13
24.04.2026 19:41
Jak se vyjádřil Bublik při zápase s Víťou, to byl tenis TOP 10. Velká gratulace Víťo.
jir6
24.04.2026 19:41
Nádhera! 33. místo v Race, moc moc mu to přeju
tenisman1233
24.04.2026 19:40
Kdo z vás vítkovi před zápasem věřil?Já ano,Vítek hrál fantasticky,rubleva smázl za 75 minut.
PTP
24.04.2026 19:50
Já bych na něj nevsadil ani kopějku, ale Furious Angry Andy pomohl.
volejman
24.04.2026 19:40
Něuveritělné.
The_Punisher
24.04.2026 19:39
Vítek senzace! Ty prezity breakbally na konci byla fakt bomba! Gratulace
The_Punisher
24.04.2026 19:42
A navic ma fakt hezkou anglictinu
pantera1
24.04.2026 19:38
Vítku seš borec . Takovej hezkej, milej, hodnej kluk a šikovnej. Něco mi říkalo, že dnes všichni postoupí. Ještě zbývá Tom s Nornikem.
PTP
24.04.2026 19:46
Že by vyjímka potvrzující dnešní pravidlo? Ale ještě má čas to otočit a přechytračit Norníka, aby ztratil stopu.
Diabolique
24.04.2026 19:37
Nadherny utkani, nadhernej tenis, borec Vitek!!!
Tomas_Smid_fan
24.04.2026 19:45
smile
Mony
24.04.2026 19:37
Vítek zraje jako víno! ..ještě ten 1.servis, a jdeme vyzvat Sinnera
PTP
24.04.2026 19:40
Po třicítce bude ještě lepší!
