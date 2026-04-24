Česká senzace v Madridu! Famózní Kopřiva skolil ruského favorita a bývalého šampiona
Rubljov – Kopřiva 3:6, 4:6
Tohle byl možná nejlepší výkon Kopřivy za celou kariéru. Proti nejlepším tenistům na světě se obvykle spoléhá hlavně na obranu, ovšem proti favorizovanému Rubljovovi nastoupil naprosto nebojácně, a dokonce ruského ranaře často ve výměnách přehrával.
Kopřiva potřeboval pouhých 28 minut na to, aby zaskočil celý tenisový svět a získal první set na svou stranu. V úvodním dějství prohrál jen čtyři body na vlastním servisu a o jeho zisku rozhodl brejkem ve čtvrtém gamu. Rubljov působil bezradně, vůbec nemohl najít recept a dostal mimo jiné i varování za vzteklé chování.
Výborně si vedl Kopřiva i v následující sadě a opět se rychle dostal do vedení o brejk. Za stavu 1:3 si mohl vypracovat náskok už o set a dva brejky, avšak Rubljov dva brejkboly v řadě odvrátil a udržel se ve hře.
Rodák z Bílovce se ovšem vůbec nenechal rozhodit, byl dál agresivní a pokračoval v dominanci na vlastním servisu. Tu si udržel až do konce utkání a světovou dvanáctku a šampiona z roku 2024 nakonec snadno přehrál. První brejkboly ale přece jen soupeři nabídl, a to v nervózním závěrečném gamu. Dvě hrozby však vyřešil výborným bekhendem i s pomocí servisu a následně proměnil svůj v pořadí třetí mečbol.
Kopřiva sehrál svůj jubilejní desátý duel se zástupci TOP 20 žebříčku a připsal si druhý takto cenný skalp. V minulosti uspěl jen v tom úvodním proti Denisovi Shapovalovovi v roce 2021 na antuce ve Gstaadu.
Po letech úsilí se loni konečně poprvé propracoval do elitní stovky žebříčku a letos si vede naprosto fantasticky a svou pozici v nejvyšším patře žebříčku upevňuje dalšími skvělými výsledky hlavně na oblíbených antukových kurtech.
Ve třetím kole na Masters je teprve podruhé v kariéře (loňský Řím). V neděli bude usilovat o své největší osmifinále v kariéře a čeká ho souboj s nasazeným francouzským tenistou Arthurem Rinderknechem.
Wow, mám velkou radost
Ale vypadá to pěkně, to ano.
Hrál skvěle, podržela ho i hlava, výborný pohyb, nebojácný výkon a hlavně... hrál moc chytře!
Skvělá úspěšnost prvního servisu po většinu zápasu, v prvním setu dokonce 92 %.
V závěru zápasu to šlo rychle dolu, ruka pochopitelně tuhla, ale posledních pár míčů jako by se Vítek zase uvolnil a dotáhl to.
Šel si pro to, fantazie, obrovská gratulace!