Macháč selhal a zkazil stoprocentní českou bilanci. Opět si vylámal zuby na neoblíbeném soupeři
Norrie – Macháč 6:2, 6:7, 7:6
Macháč vyzval Norrieho už potřetí a ani tentokrát nedokázal tohoto protivníka porazit. Rovněž ve Wimbledonu 2023 a loni na antuce v Ženevě sebral britskému tenistovi jeden set, ale ani dnes na Masters v Madridu to na vítězství nestačilo. I když byl ve španělské metropoli opravdu blízko.
Rodák z Berouna měl hodně pomalý vstup do zápasu a byl jeden míček od manka 0:3 se dvěma brejky. To sice nedovolil, ale za stavu 2:4 už se takové ztrátě nevyhnul. Poté si sice vypracoval svůj první brejkbol v zápase, avšak Norrie proměnil druhý setbol a zakončil set hned při prvním pokusu na servisu.
Ve druhém dějství byl naopak lepší Macháč. Český hráč si suverénně hlídal servis, jenže nevyužil ani jeden z pěti brejkbolů. Následně měl v koncovce dvakrát šanci propracovat se k setbolu na returnu, ale Norrie vždy nepříznivé skóre vyřešil a vynutil si tie-break.
Ve zkrácené hře se oba aktéři trápili na servisu a strany se měnily za stavu 3:3, přičemž Macháč i Norrie slavili všechny tři body na returnu. Tato zvláštní série pak byla okamžitě přerušena. Při skóre 6:5 měl Brit mečbol, který ale český hráč v delší výměně odvrátil. Další dva body sehrál Macháč naprosto famózně a po vítězství 8:6 v tie-breaku si vynutil pokračování.
Macháč byl dál lepším hráčem na kurtu. Norrie však všechny tři brejkbolové hrozby ve třetím gamu posledního setu zlikvidoval a ani tentokrát českému zástupci první brejk v zápase nedovolil, přestože už to byl sedmý, osmý a devátý brejkbol, který musel odvracet.
O pár gamů později se na podání dostal do problémů Macháč. Po dalších chybách měl Norrie postupně dva brejkboly, ale Čech oba aktivní hrou smazal a srovnal na 3:3. Vzápětí disponoval Macháč dalšími dvěma brejkboly, tentokrát je měl po sobě a Brit mu dvojchybou pomohl proměnit hned ten úvodní.
Macháč šel za stavu 5:4 podávat na vítězství, ale v tomto ohledu selhal. V desátém gamu nedokázal být dostatečně aktivní, Norrie převzal iniciativu a zaslouženě srovnal na 5:5. Český hráč si poté zřejmě kvůli problémům s levým kotníkem vyžádal fyzioterapeuta na kurt, ale nakonec po pár minutách bez ošetření pokračoval.
Své zaváhání mohl Macháč okamžitě napravit. Norrie však oba brejkboly s přehledem zlikvidoval a šel do vedení 6:5. Také tento set musel rozhodnout tie-break. K mečbolu se jako první propracoval Norrie za stavu 6:5 po chybě Macháče z forhendu a měl ho na vlastním servisu. A Brit ho s pomocí dělového podání využil a tříhodinovou bitvu urval na svou stranu.
Macháč měl vynikající vstup do sezony a získal v Adelaide svůj druhý kariérní titul. Po lednovém australském létu však začal bojovat se zdravotními problémy a spadl do krize. V posledních týdnech se ovšem zase zlepšil a na antuce částečně ožil.
Na nedávném Masters v Monte Carlu jako jediný sebral set pozdějšímu šampionovi Jannikovi Sinnerovi a nyní byl kousek od toho, aby vylepšil své maximum na další tisícovce v Madridu. V této španělské metropoli však i třetí start zakončil ve druhém kole.
Těsnou porážkou s Norriem zkazil stoprocentní českou úspěšnost v rámci pátečního programu. Macháč nedokázal navázat na vítězství Lehečky, Kopřivy, Lindy Noskové, Karolíny Plíškové a Kateřiny Siniakové.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Madridu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
