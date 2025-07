Urážky tenistů vzrostly čtyřnásobně. Bála jsem se podívat na mobil, říká Anisimovová

Útoky v on-line prostoru na tenisty a tenistky při letošním Wimbledonu vzrostly ve srovnání s loňským rokem takřka čtyřnásobně. Podle dat za první polovinu turnaje, které má k dispozici BBC, dostali hráči na své veřejné účty na sociálních sítích 1902 výhrůžných a urážlivých zpráv. Vloni ve stejném období monitorovací systém zachytil a nahlásil 511 vzkazů.

Data shromážděná za období do čtvrtfinálové fáze londýnského grandslamu ukázala, že všichni tři nejvíce obtěžovaní byli letos muži. Vloni mířilo více urážek na ženy, v trojici nejvíce postižených byly dvě.



S nepříjemnou zkušeností se ve Wimbledonu podělil mimo jiné dvojnásobný šampion Carlos Alcaraz, který po neúspěšné obhajobě titulu a finálové porážce s Jannikem Sinnerem řekl, že dostal na sociálních sítích "kruté vzkazy".

Nepříjemné zkušenosti má i poražená finalistka ženské dvouhry Amanda Anisimovová, která v rozhovoru pro BBC přiznala, že po debaklu 0:6, 0:6 od Igy Šwiateková měla strach se na zprávy v telefonu vůbec podívat.



All England Club využívá systém Threat Matrix, který pomocí umělé inteligence monitoruje veřejné účty na sociálních sítích. Označené zprávy pak manuálně probírá tým expertů.

Během Wimbledonu byly do sledování zařazeny účty všech tenistů a tenistek startujících ve dvouhře, čtyřhře i smíšené čtyřhře, hráčů zapojených do kvalifikací, rozhodčích i oficiální účty Wimbledonu.



Do konce čtvrtfinálové fáze bylo jako urážlivé, výhružné nebo diskriminační označeno 2916 příspěvků z 228.060 posuzovaných komentářů. U 132 z nich bylo vyhodnoceno riziko ohrožení jako střední nebo vysoké, což vedlo k dalšímu vyšetřování. Nespokojení sázkaři byli podle BBC zodpovědní za 37 procent všech útoků.



Do nárůstu zachycených případů se podle BBC mohla promítnout i vylepšení monitorovacího systému, která v průběhu roku zohlednila vyvíjející se termíny a řešila i zapojení trollích účtů.