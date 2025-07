Alcaraze potřebuju, jedině tak ze sebe dostanu to nejlepší, říká Sinner

Jannik Sinner (23) má za sebou další mimořádnou kapitolu své kariéry. Nedělním triumfem ve Wimbledonu si připsal druhý grandslamový titul v sezoně, čtvrtý v kariéře. Na londýnské trávě opět předváděl výjimečný tenis a potvrdil svou pozici mezi světovou elitou. "Cítím, že ve svých 23 letech jsem ještě nedosáhl svého maxima,“ řekl po finálovém vítězství.

Pro Sinnera byl turnaj All England Clubu mimořádně významný i z osobní perspektivy. Během sezony se musel vyrovnat s dočasnou suspendací kvůli pozitivnímu testu na zakázanou látku klostebol.

Po vynucené pauze se vrátil na domácím turnaji v Římě, odkud se odrazil k finálové účasti na Roland Garros. Tam však navzdory třem mečbolům podlehl Carlosi Alcarazovi. Teď mu bolestnou pařížskou porážku vrátil.

"Je to úžasný pocit. Je to turnaj, o kterém jsem vždycky snil," rozplýval se po triumfu. "V posledních týdnech jsem se na kurtu cítil dobře, každým dnem jsem se pohyboval lépe. Jsem opravdu šťastný z toho, čeho jsem dosáhl."



Sinner během turnaje vyřadil Luku Nardiho, Aleksandara Vukiče, Pedra Martíneze, Bena Sheltona i Novaka Djokoviče. Jediným kontroverzním momentem byla výhra nad Grigorem Dimitrovem, který duel za stavu 2:0 na sety pro Bulhara vzdal kvůli zranění. Ve finále si Sinner poradil s obhájcem titulu Carlosem Alcarazem.

"Není snadné hrát proti někomu, s kým jste v poslední době často prohráli... Ale zároveň jsem cítil, že jsem mu byl pokaždé velmi blízko. Nikdy jsem se nevzdal," popsal své pocity po wimbledonském triumfu Sinner.



Italský tenista také otevřeně přiznal, že musel čelit psychickým výzvám. "Jen já a můj tým víme, čemu jsme byli vystaveni mimo kurt. Bylo to všechno, jen ne snadné. Někdy jsem měl problémy hlavně při trénincích. V zápasech se mi ale daří se úplně odpojit od vnějšího prostředí, což mi hodně pomohlo."



Vítězství v All England Clubu má pro Sinnera i další význam. "Tvrdý povrch mám nejraději, ale věděl jsem, že mohu podat nejlepší výkon i na jiných. Dřív jsem si myslel, že moje tělo není stavěné na antuku, ale letos jsem byl konečně v dobré formě. A vyhrát Wimbledon? To je něco výjimečného."



Zároveň však dodal, že nemá v úmyslu usnout na vavřínech. "Chci se dál zlepšovat. Je nezbytné mít před sebou takové hráče, jako je Alcaraz, abychom si uvědomili, že musíme každý den vydávat ze sebe to nejlepší."