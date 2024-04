Nadal doufá ve start v Barceloně. První trénink mám za sebou, oznámil z Katalánska

Necelý týden poté, co se odhlásil z turnaje v Monte Carlu, zveřejnil Rafael Nadal na sociálních příspěvek z tréninku v Barceloně. Dvaadvacetinásobný grandslamový šampion naznačil, že se v katalánské metropoli příští týden pokusí o návrat po tříměsíční pauze.

"První trénink mám za sebou a jsem nadšený z toho, že tu jsem. Uvidíme, jak to půjde. Chci tu hrát. Nemůžu potvrdit, že nastoupím, ale doufám v to," napsal sedmatřicetiletý Nadal, jenž antukový turnaj v Barceloně v minulosti dvanáctkrát vyhrál.

Jeden z nejlepších tenistů historie nehrál soutěžní zápas od lednového turnaje v Brisbane, kde se vrátil na kurty po téměř roční pauze a operaci kyčle. Po vyřazení ve čtvrtfinále se musel Nadal kvůli natrženému svalu v bolasti operované kyčle odhlásit z Australian Open a od té doby odehrál pouze začátkem března exhibiční zápas s krajanem Carlosem Alcarazem v Las Vegas.

Hola desde Barcelona

Primer entreno… con la ilusión de estar aquí estos días previos al inicio del torneo.

Estoy aquí para ver qué tal… con las ganas de intentar jugar. Ya os iré contando.

Importante decir que no quiero confirmar que jugaré, ojalá que sí.

Ya veremos pic.twitter.com/N9cVDbO3N1 — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 10, 2024

Začátek oblíbeného antukového jara mu pro změnu komplikují problémy s břišním svalem. "Moje tělo mi nedovolí hrát. Je to pro mě čím dál těžší. Byl to pro mě náročný rok a půl. Snažím se každý den, ale realita je taková, že nejsem v pozici, která by mi dovolila hrát na soutěžní úrovni," prohlásil Nadal.

"Zatím nevylučuju start v Barceloně a Madridu, ale teď bych nebyl schopný hrát," vysvětloval před pár dny svou neúčast na právě probíhajícím turnaji v Monte Carlu.