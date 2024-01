Nadal je znovu zraněný. O Australian Open přijde kvůli natrženému svalu

Sedmatřicetiletý Nadal, jenž na okruhu ATP Tour nehrál od loňského vyřazení ve 2. kole Australian Open a v létě se podrobil operaci v oblasti kyčle, vypadl v Brisbane ve čtvrtfinále. V závěru zápasu se kvůli svalovým problémům nechal ošetřit a vyšetření po příjezdu do Melbourne poté potvrdilo, že si v duelu přivodil trhlinu ve svalu.

"Momentálně nejsem připraven na to, abych hrál na nejvyšší úrovni v zápasech na pět setů. Poletím zpátky do Španělska ke svému doktorovi, budu se léčit a odpočívat," vzkázal Nadal na sociální síti X.

Hi all, during my last match in Brisbane I had a small problem on a muscle that as you know made me worried. Once I got to Melbourne I have had the chance to make an MRI and I have micro tear on a muscle, not in the same part where I had the injury and that’s good news.

