Nadal: Rád bych hrál tak dlouho, aby si to syn pamatoval. Ale asi to nevyjde

Rafael Nadal (37) doufá, že vydrží hrát ještě tak dlouho, aby si ho jeho syn pamatoval na kurtu. Bývalý první hráč světa a vítěz 22 grandslamů však podle agentury Reuters přiznal, že čas je proti němu.

Nadal vynechal skoro celou minulou sezonu a i v probíhajícím ročníku ho trápí problémy s kyčlí. Po pauze se vrátil minulý týden v Barceloně a nyní startuje v Madridu, kde ho z tribuny sleduje manželka s ročním synem Rafaelem.

"Moc bych si přál, abych vydržel hrát tak dlouho, aby na mě měl vzpomínku, jak hraju tenis. To by byla pro mě i pro rodinu velká věc. Ale s největší pravděpodobností to nevyjde," řekl Nadal, který už několikrát naznačil, že probíhající sezona bude jeho poslední.

Nadalův syn se narodil 8. října 2022, od té doby španělský tenista hraje teprve sedmý turnaj. Během té doby jen jednou vyhrál dva zápasy po sobě. V sobotu ho v Madridu čeká ve druhém kole Australan Alex de Minaur, s nímž prohrál minulý týden v Barceloně.