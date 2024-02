Naše cíle chceme posunout. Hlavně se nezranit a udržet si formu, přeje si kapitán Navrátil

Kapitán Jaroslav Navrátil byl po kvalifikačním vítězství 4:0 nad Izraelem v Davis Cupu spokojený, že jeho svěřenci splnili roli favoritů. Nepochybuje o tom, že se do září, kdy se bude konat skupinová fáze, tenisté ještě zlepší. Přestože bude záležet, jaké soupeře dostanou, věřil, že mohou opět zabojovat o postup do čtvrtfinále. Na tiskové konferenci si přál, aby všichni hráči zůstali během příštích měsíců zdraví.

"Určitě budeme chtít naše cíle posunout. Budeme se snažit ze skupiny dostat dál. Bude záležet na losu, který nám může přisoudit opravdu těžké týmy. Ale také můžeme dostat lehké soupeře," řekl Navrátil. Losování by mělo proběhnout v březnu. "Pro mě je nejdůležitější, aby do toho září, což je strašná doba, kdy uteče hodně vody a odehrají se třeba tři grandslamy, si kluci tu formu drželi a nezranili se," uvedl šestašedesátiletý kapitán.

Právě zdravotní stav je z hlediska ambic klíčový. Pokud by tým, který hrál ve Vendryni ve složení Jiří Lehečka, Tomáš Macháč, Jakub Menšík, Adam Pavlásek a Vít Kopřiva zůstal zdravý, může se dál posouvat. "Jsem přesvědčený o tom, že na to kluci mají. Do skupinové fáze pojedeme s pokorou, ale také jsme si to už vloni vyzkoušeli. Myslím, že jsou kluci draví po tom, aby se opět dostali do vyřazovací části turnaje,“ uvedl Navrátil, jehož výběr obhajuje loňské čtvrtfinále.

'My tu mísu stejně vyhrajem'

Po vítězství nad Izraelem si s hráči užil vítězné kolečko. Nechyběl ani oslavný pokřik "My tu mísu stejně vyhrajem", který dříve zavedli vítězové soutěže z let 2012 a 2013 Tomáš Berdych a Radek Štěpánek.

"Dnes si to už zase můžeme dovolit. Není to tak, že bychom byli padesátým týmem na světě a řvali, že tu mísu vyhrajeme. To by znělo divně. V žebříčku jsme desátí, posunuli jsme se. Tahle generace hráčů má na to, abychom v budoucnu dělali semifinále, finále. A třeba jsme na mísu zase někdy dosáhli. I vloni jsme mohli jít daleko. Musíme ale zůstat pokorní. Půjdeme kolo od kola a pak se uvidí," líčil Navrátil.

Vedle triumfu Víta Kopřivy ho dnes potěšilo také vystoupení Tomáše Macháče a Adama Pavláska ve čtyřhře. Přestože se Daniel Cukierman zranil a Izraelci vzdali, Navrátil věřil, že by s nimi mohl počítat dál.

"Pro mě je to takhle první volba. U Davis Cupů je to ale o tom, jak to bude vypadat po dvouhrách. V semifinálové skupině se hraje na dva vítězné body, ne na tři a v mnoha případech bude čtyřhra rozhodovat. Když se podíváme na většinu týmů, které se kvalifikovaly, tak mají čtyřhry opravdu vynikající," řekl Navrátil.

Přál si proto, aby si Pavlásek s Macháčem zkusili zahrát společně také během sezony. "Je to ale těžké. Tomáš je singlista a má to postavené na singlu. Adam je zase deblista, má svého partnera a tolik možností zase nebude. Když to ale půjde, říkali, že by si zahráli. Budu věřit tomu, že na grandslamech čtyřhry budou ještě hrát. Dnes jsme viděli, že na tom můžeme stavět," dodal Navrátil.