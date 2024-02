Češi si znovu zahrají finálový turnaj Davis Cupu. V kvalifikaci nedali šanci Izraelcům

DAVIS CUP - Čeští tenisté znovu po roce postoupili na finálový turnaj Davisova poháru. V kvalifikačním zápase na domácí půdě ve Vendryni potvrdili roli favorita proti Izraelcům a postup vybojovali nejrychlejším možným způsobem. Po sobotních výhrách ve dvouhře zvládli i nedělní čtyřhru, ve které bodovali Tomáš Macháč (23) a Adam Pavlásek (29). Na výhru se příliš nenadřeli, Daniel Cukierman (28) a Edan Leshem (26) jim po pěti gamech vzdali. První vítězství v soutěži si pak ještě za rozhodnutého stavu připsal Vít Kopřiva (26).

Čeští mladíci položili pevný základ kvalifikačnímu úspěchu už v sobotních dvouhrách. Osmnáctiletý Jakub Menšík i dvaadvacetiletý Jiří Lehečka porazili soupeře z páté světové stovky Yshaie Oliela a Daniela Cukiermana shodně 6:1, 7:6 a výběru kapitána Jaroslava Navrátila připravili tři mečboly.

Macháč/Pavlásek – Cukierman/Leshem 4:1 / skreč

Hned ten první v nedělní čtyřhře proměnili čtvrtfinalista letošního Australian Open ve čtyřhře mužů Adam Pavlásek a jeho přemožitel z Melbourne Tomáš Macháč. Český pár vedl 4:1 nad duem Daniel Cukierman a Edan Leshem 4:1 ve chvíli, kdy jim soupeři vzdali.

Důvodem bylo zranění osmadvacetiletého Cukiermana, který si už ve třetím gamu při marném dobíhání povedeného lobu Macháče natáhl stehenní sval na pravé noze. Ten si nechal zabandážovat, ale dlouho pokračovat nemohl.

Unfortunately, the Israeli pair are forced to retire due to Daniel Cukierman sustaining an injury



We wish you a speedy recovery, Daniel!

"Není to cesta, kterou jsme chtěli vyhrát. Ale je to součást sportu. My na začátku nastoupili ve velkém tempu, dvakrát jsme je brejkli. Než se soupeř zranil, tak jsme hráli skvělý tenis a jsme rádi, že jsme vyhráli a jsme zase ve finále," řekl Pavlásek v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"Začali jsme opravdu dobře. Hlavně Adam začal skvěle, první game zahrál výborně. Kdyby ho takhle dobře nezahrál, tak jsme je asi nebrejkli, protože já tak skvěle nezačal. Pak jsme se rozehráli, hráli jsme svůj nejlepší tenis. On se pak zranil a bylo to takový prazvláštní. Nevěděli jsme, jestli se může pohybovat a asi je dobře, že se na to... vykašlal," usmál se Macháč.

Ticket secured ️



Czechia claims their place in the Davis Cup Group Stage Finals for a third time

Kopřiva – Kimhi 3:6, 6:3, 11:9

Program ve vyprodané hale pro 1300 diváků ve Vendryni u Třince uzavřela ještě jedna dvouhra. Do ní místo Lehečky nastoupil Vít Kopřiva a na druhý pokus si připsal první daviscupovou výhru.

Zatímco předloni na antuce v Buenos Aires za stavu 0:3 nestačil na favorizovaného Federica Coriu, tentokrát byl před domácím publikem papírovým favoritem proti soupeři z páté světové stovky Orelu Kimhimu a po obratu zvítězil 3:6, 6:3, 11:9.

Šestadvacetiletý reprezentant sice prohrál první set, ve druhé sadě ale získal brzy brejk a vyrovnal. Rozhodl super tie-break, v němž Kopřiva otočil nepříznivý vývoj ze stavu 1:4 a po využití druhého mečbolu zaznamenal první reprezentační výhru.

Znovu po roce na finálový turnaj

Zatímco Izraelce čeká baráž o udržení mezi elitou, čeští tenisté si od 10. do 15. září zahrají znovu po roce skupinovou fázi finálového turnaje. Loni ve Valencii porazili 3:0 na zápasy Srby i Korejce a vypadli až v listopadovém čtvrtfinále v Málaze s Australany.

"Nechci říct, že porazit Izrael byla povinnost. Ale je to slabší soupeř. Ale v tenise se může stát cokoliv, takže jsme rádi, že jsme tu roli favorita zvládli a jsme zpátky ve finálové skupině," pochvaloval si Pavlásek rychlou cestu k vítězství.

Skupinová fáze na konci léta se bude hrát ve čtyřech různých městech. a zúčastní se jí 16 zemí. Týmy budou rozlosovány do čtyř skupin a dva nejlepší z každé z nich postoupí do listopadového čtvrtfinále.

Účast mezi elitní šestnáctkou měli dopředu jistou loňští šampioni Italové, poražení finalisté Australané a díky divoké kartě i Britové a Španělé. Z kvalifikace kromě Čechů postoupil také Američané, Slováci, Finové, Němci, Brazilci, Nizozemci, Kanaďané a Francouzi. O postup se bojuje ještě v Chile (s Peru), Chorvatsku (s Belgií) a Argentině (s Kazachstánem).