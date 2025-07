Česká wimbledonská šampionka září. Valdmannová smetla zkušenou Japonku

ITF NOTTINGHAM - V parádních výkonech pokračuje česká naděje Vendula Valdmannová (17). Juniorská šampionka z wimbledonské čtyřhry skvěle vstoupila i do prvního kola turnaje ITF v Nottinghamu. V úvodním kole si poradila se zkušenou Japonkou Huraki Kajiovou (30) jednoznačně 6:4, 6:0.

Kajiová – Valdmannová 4:6, 0:6

Vendula Valdmannová prožívá parádní týdny. Na nedávno skončeném Wimbledonu se s juniorskou kategorií rozloučila ve velkém stylu. Ve dvouhře se zastavila až v semifinále na pozdější šampionce, Slovence Mie Pohánkové, ve čtyřhře pak po boku Američanky Kristiny Pěničkové nenašla přemožitelku vůbec.



A pohodu si sedmnáctiletá Češka přenesla i do Nottinghamu. V prvním kole si Valdmannová, která do turnaje vstupovala z pozice 667. hráčky světa, poradila s japonskou soupeřkou Huraki Kajiovou, 242. ženou žebříčku, 6:4, 6:0.



O třináct let starší soupeřka Valdmannové v prvním setu, i přes čtyři ztracená podání, držela kontakt, když uspěla třikrát na returnu, prohře 4:6 však zabránit nedokázala.

Druhý set už byl jednoznačně v režii mladičké Češky. Valdmannová nedovolila Japonce získat ani jednou své podání, sama naopak při servisu dominovala, když Kajiové nepřenechala ani jediný fiftýn. Za necelou hodinu hry tak mohla slavit postup 6:4, 6:0.



Další soupeřkou Češky bude domácí Katy Dunneová. Britce, která v únoru oslavila – stejně jako Japonka – třicáté narozeniny, patří až 984. příčka žebříčku.

Výsledky turnaje ITF W50 v Nottinghamu