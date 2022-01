Navrátilová: Podpora Shuai Peng? Jde to o lidská práva, ne o politiku

O osud Shuai Peng se začala světová tenisová komunita výrazně zajímat v listopadu poté, co bývalá světová jednička ve čtyřhře a dvojnásobná grandslamová vítězka na sociálních sítích obvinila bývalého vlivného funkcionáře Čang Kao-lima ze sexuálního napadení.

Příspěvek byl následně smazán a tenistka se poté téměř tři týdny neobjevila na veřejnosti. Hráčka pak vše označila za nedorozumění, ale organizace WTA opakovaně vyjádřila obavy o její bezpečí a pozastavila konání letošních turnajů v Číně.

Na probíhajícím Australian Open chtělo několik fanoušků podpořit čínskou hráčku tričky s nápisem "Kde je Shuai Peng", ale ochranka spolu s policií jim v tom zabránila. Organizátoři následně uvedli, že šlo o politický slogan, které jsou na turnaji zakázané.

Proti tomu se pětašedesátiletá Navrátilová ohradila. "Podle mě to je velmi, velmi zbabělé," řekla v rozhovoru pro Tennis Channel. "Myslím, že to je špatně. Není to politický slogan, týká se lidských práv," uvedla.

"Australský svaz to prostě vzdal a nechá si od Číňanů diktovat, co se na jeho grandslamu může dělat. Jsou to slaboši," přidala osmnáctinásobná grandslamová vítězka.