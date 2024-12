Next Gen ATP Finals nabídne souboje o závěrečné kolo. V semifinále jsou tři outsideři

Letošní ročník Turnaje mistrů pro mladíky má velmi překvapivé složení semifinále. Postup ze skupiny se totiž očekával pouze od Alexe Michelsena (20), který bude čelit krajanovi Learnerovi Tienovi (19). Druhý finalista vzejde ze souboje mezi Joaem Fonsecou (18) a Lucou Van Asschem (20).

Michelsen – Tien | 17:00 SEČ

Alex Michelsen je jediným semifinalistou letošního ročníku Next Gen ATP Finals, který naplnil očekávání. Jeden z největších favoritů prošel do vyřazovacích bojů bez jediné porážky. Zatímco při loňském debutu na této akci prohrál všechny tři zápasy ve skupině, letos si poradil s Nisheshem Basavareddym, Lucou Van Asschem i Juncheng Shangem.

Dvacetiletý Američan zaznamenal v tomto roce další progres a pohodlně se usadil na nejvyšším okruhu. Mezi jeho největší úspěchy patří finálové účasti ve Winston-Salemu a Newportu, které mu pomohly prorazit do TOP 50 pořadí a vylepšit žebříčkové maximum na 41. místo.

V Džiddě absolvuje svůj první turnaj od halového podniku v Métách, kde vypadl po těsné porážce právě v semifinále. Ve Francii se ale na postup do semifinále nadřel, kdežto tady v Saúdské Arábii i díky skreči Shanga pošetřil síly.

Vizitka Alexe Michelsena. (@ Livesport / Enetpulse)

Learner Tien odehrál v poslední době mnoho těsných zápasů na challengerech a většinou dokázal najít cestu k vítězství. Je působivé, že to samé se daří 19letému Američanovi také proti mnohem těžším soupeřům na probíhajícím Turnaji mistrů pro mladíky.

Do Džiddy dorazil jako jeden z největších outsiderů a nejméně zkušených účastníků. Přesto se dokázal vzepřít papírovým předpokladům a na turnaji pokračuje. Ve skupinové fázi si vyšlápl po odvráceném mečbolu na Jakuba Menšíka a v přímém souboji o semifinále zaskočil loňského finalistu, nasazenou jedničku a dalšího člena TOP 50 Arthura Filse.

V letošním roce se může pochlubit vynikající bilancí 62:13. Na začátku sezony figuroval okolo 500. místa a momentálně mu patří 122. pozice. Za odměnu si v sobotu zahraje své největší semifinále v kariéře.

Vizitka Learnera Tiena. (@ Livesport / Enetpulse)

Vzájemná bilance: 0:0. Tien sice nemá takovou sílu na servisu ani od základní čáry jako Michelsen, nicméně tyto nedostatky kompenzuje bojovností a vynikající obranou. Michelsen jde do amerického derby zaslouženě jako favorit a měl by tuto výzvu zvládnout, pokud nepředvede podprůměrný výkon.

Fonseca – Van Assche | 19:00 SEČ

V minulosti se 11 hráčů dostalo do semifinále Next Gen ATP Finals bez porážky a devět z nich dokráčelo do finále. Joao Fonseca má šanci na ně navázat, přestože musel zvládnout pětisetové bitvy s nasazenou jedničkou a loňským finalistou Arthurem Filsem a ještě s již vyřazeným Jakubem Menšíkem.

Z letošních účastníků má 18letý Brazilec nejméně zkušeností s halovými betony, navíc se na Turnaj mistrů pro mladíky kvalifikoval jako poslední. Přesto v Džiddě exceluje, mezi skalpy Filse a Menšíka dominoval proti Learnerovi Tienovi.

Na halových betonech na profesionální tour debutoval až letos v září v rámci Davisova poháru a nové zkušenosti mu jistě pomohly k lepším výkonům na probíhajícím Turnaji mistrů do 20 let. Semifinále je jeho maximem v těchto podmínkách, před měsícem na challengeru v Lyonu v něm podlehl Calvinovi Hemerymu z Francie.

Vizitka Joaa Fonsecy. (@ Livesport / Enetpulse)

Luca Van Assche musel v pátek zvládnout přímý souboj o semifinále s Nisheshem Basavareddym. Proti Američanovi zahodil několik šancí, ale nakonec přece jen svých zkušeností využil. Jeho letošní cesta je dost podobná loňskému debutu, kdy začal skalpem leváka (Abedallah Shelbayh), prohrál druhý duel a pak zapsal nutné vítězství nad Američanem (Alex Michelsen). V semifinále nestačil na krajana Arthura Filse.

Dvacetiletý Francouz může hodnotit jako úspěch už postup do semifinále. Letos se mu totiž příliš nedařilo a nedokázal navázat na progres z loňského roku, dokonce vypadl z TOP 100 žebříčku. V sobotu odehraje své první letošní semifinále na úrovni vyšší než challengery.

Nyní má poslední šanci dosáhnout na první letošní finále. Za sebou má tři semifinálové duely na challengerech a všechny prohrál. Poslední nezdar zaregistroval proti rozjetému krajanovi Benjaminovi Bonzimu v Roanne.

Vizitka Lucy Van Asscheho. (@ Livesport / Enetpulse)

Vzájemná bilance: 0:0. Van Assche je bezpochyby talent s velmi slušným potenciálem a vypadá to, že v Džiddě našel formu, což by mu mělo dodat před semifinálovým zápasem sebevědomí. Fonseca se však v tomto týdnu prezentuje ještě lepší výkonností a hlavně jeho předvedená hra by měla rozhodnout o výsledku.