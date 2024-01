Nosková je poslední českou nadějí. Do čtvrtfinále s Jastremskou vstoupí jako favoritka

V rámci 11. hracího dne letošního ročníku Australian Open se zkompletuje semifinálové obsazení. Poslední česká naděje ve dvouhře Linda Nosková (19) nastoupí stejně jako její soupeřka Dajana Jastremská (23) ke svému prvnímu čtvrtfinále na grandslamových podnicích. Vítězka si zahraje s Annou Kalinskou, nebo jedinou nasazenou čtvrtfinalistkou horní poloviny pavouka Qinwen Zheng. Ve dvouhře mužů se o semifinále poperou Hubert Hurkacz s dvojnásobným finalistou Daniilem Medveděvem a Alexander Zverev s Carlosem Alcarazem.

Přehled toho nejzajímavějšího, středa 24. 1.

Češi v akci

Nosková (ČR) - Jastremská (Ukr.) | Rod Laver Arena (02:00 SEČ)



Další čtvrtfinále žen

Kalinská (-) - Qinwen Zheng (12-Čína) | Rod Laver Arena (09:15 SEČ)



Čtvrtfinále mužů

Hurkacz (9-Pol.) - Medveděv (3-) | Rod Laver Arena (03:30 SEČ)

Zverev (6-Něm.) - Alcaraz (2-Šp.) | Rod Laver Arena (10:45 SEČ)

Linda Nosková (50.) - Dajana Jastremská (93.) | Rod Laver Arena (02:00 SEČ)

Linda Nosková se poprvé v kariéře probojovala do druhého týdne grandslamů a ve svém prvním osmifinále na majorech měla práci značně usnadněnou. Devatenáctiletá Češka, která je nejmladší čtvrtfinalistkou letošního Australian Open, vedla 3:0, když jí semifinalistka loňského Wimbledonu Elina Svitolinová z Ukrajiny kvůli zranění zad vzdala.

Před startem turnaje měla na kontě jen dvě vítězství v hlavních soutěžích grandslamů, obě zapsala loni, a jejím maximem bylo druhé kolo. O to překvapivější byl její neskutečný obrat ve třetím kole proti světové jedničce Ize Šwiatekové (3:6, 6:3, 6:4). Jedná se o její čtvrtý skalp TOP 10, tři zaznamenala v Austrálii.

Ve čtvrtfinále na nejvyšším okruhu disponuje pozitivní bilancí 4:2. Ta největší absolvovala na australských podnicích série WTA 500, když loni v Adelaide senzačně postoupila z kvalifikace až do svého premiérového finále na hlavní tour a před pár týdny se podívala do semifinále v Brisbane.

Vizitka Lindy Noskové (@ Livesport)

Linda Nosková - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (semifinále)

Bilance: 8:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 8:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 1:0 (kariérní 13:7)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)



Linda Nosková - Australian Open

Kariérní bilance: 4:0

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: kvalifikace

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Brisbane (semifinále)

Cesta turnajem: (31) Bouzková (6:1, 7:5), Kesslerová (6:3, 1:6, 6:4), (1) Šwiateková (3:6, 6:3, 6:4), (19) Svitolinová (3:0 skreč)

Dajana Jastremská v osmifinále vyřadila dvojnásobnou šampionku Viktorii Azarenkovou a rovněž ona si zajistila první čtvrtfinálovou účast na grandslamech. Loňské semifinalistce dvakrát nedovolila dopodávat úvodní sadu, a navíc odvrátila dva setboly. Favorizovanou Bělorusku nakonec zdolala 7:6, 6:4.

Bývalá 21. a nyní až 93. hráčka světa je osmou kvalifikantkou ve čtvrtfinále Australian Open a může po Christine Doreyové (1978) jako druhá projít z kvalifikace až do semifinále tohoto majoru. Třiadvacetiletá Ukrajinka odehrála sedm zápasů během 13 dní, čtyřikrát musela do rozhodujícího setu a na kurtech strávila 12 hodin a 21 minut.

Do třetího kola grandslamů se dostala poprvé po více než čtyřech letech. Na nejvyšším okruhu dosáhla na poslední vítěznou sérii v hlavních soutěžích a zároveň poslední čtvrtfinále předloni na trávě v Birminghamu. V hlavní fázi Australian Open vyřadila také Markétu Vondroušovou, Varvaru Gračovovou a Emmu Navarrovou.

Vizitka Dajany Jastremské (@ Livesport)

Dajana Jastremská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 9:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 9:1

Bilance proti hráčkám TOP 50: 4:0 (kariérní 40:47)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)



Dajana Jastremská - Australian Open

Kariérní bilance: 7:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Brisbane (1. kolo)

Cesta turnajem: (7) Vondroušová (6:1, 6:2), Gračovová (6:3, 6:2), (27) Navarrová (6:2, 2:6, 6:1), (18) Azarenková (7:6, 6:4)

Vzájemná bilance: 0:0. Obě aktérky si v minulosti zahrály finále juniorského grandslamu, mají jedinečnou šanci znovu vylepšit své grandslamové maximum a určitě budou chtít využít selhání všech hlavních favoritek v horní polovině pavouka. Nosková, která v hlavním losu Australian Open debutuje, je favoritkou.

Další čtvrtfinále žen

Anna Kalinská (75.) - Qinwen Zheng (15.) | Rod Laver Arena (09:15 SEČ)

Anna Kalinská odehrála v osmifinále proti nasazené šestadvacítce Jasmine Paoliniové svůj nejrychlejší zápas na turnaji (6:4, 6:2). Pětadvacetiletá Ruska předvedla vynikající výkon a svůj premiérový druhý týden na grandslamech zahájila na výbornou. Navíc poprvé od US Open 2019 porazila na majorech hráčku TOP 40.

Kvůli zranění přišla o tři měsíce loňské sezony a také grandslamové French Open a Wimbledon. V závěru roku se ovšem rozjela, na dvou podnicích série 125k prošla do finále a do letošní sezony vstoupila postupy do druhého kola v Brisbane a Adelaide. Na Australian Open se účast mezi nejlepší osmičkou rozhodně neočekávala.

Před cestou do Melbourne Parku totiž vlastnila jen čtyři výhry v hlavních soutěžích grandslamů a všechny posbírala v New Yorku. Ještě k tomu měla v utkáních prvního kola na Australian Open bilanci 0:4. Letos ovšem u protinožců přehrála Katie Volynetsovou a Sloane Stephensovou ve třech setech a Arantxu Rusovou a Paoliniovou ve dvou.

Vizitka Anny Kalinské (@ Livesport)

Anna Kalinská - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 8:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 8:2

Bilance proti hráčkám TOP 20: 1:1 (kariérní 9:18)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)



Anna Kalinská - Australian Open

Kariérní bilance: 4:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (2. kolo)

Cesta turnajem: Volynetsová (6:3, 3:6, 6:2), Rusová (6:1, 7:5), Stephensová (6:7, 6:1, 6:4), (26) Paoliniová (6:4, 6:2)

Qinwen Zheng narazila na svou žebříčkově nejníže postavenou soupeřku a zapsala své zatím nejsuverénnější vítězství na letošním Australian Open. Turnajová dvanáctka, která je jedinou nasazenou přeživší v horní polovině pavouka, za necelou hodinu smetla 6:0, 6:3 nyní 95. hráčku pořadí Océane Dodinovou, ačkoli trefila jen 44% prvních servisů.

Jednadvacetiletá Číňanka může postoupit do svého prvního grandslamového semifinále, aniž by čelila někomu z TOP 50 hodnocení. V minulosti vyhrála v hlavní fázi Australian Open jen polovinu ze čtyř zápasů a ve dvou ze čtyř letošních utkání v tomto dějišti potřebovala všechny tři sety, včetně dramatické bitvy s krajankou Yafan Wang (6:4, 2:6, 7:6).

Před pár měsíci si zahrála na US Open své první grandslamové čtvrtfinále a za pouhých 73 minut podlehla 1:6, 4:6 Aryně Sabalenkové. Ve skvělé formě pokračovala v závěru sezony a ukořistila triumf na domácí akci WTA 500 v Zhengzhou a probojovala se do finále na domácím WTA Elite Trophy.

Vizitka Qinwen Zheng (@ Livesport)

Qinwen Zheng - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 4:0 (kariérní 32:12)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)



Qinwen Zheng - Australian Open

Kariérní bilance: 6:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance 2:1)

Cesta turnajem: Kruegerová (3:6, 6:2, 6:3), Boulterová (6:3, 6:3), Yafan Wang (6:4, 2:6, 7:6), Dodinová (6:0, 6:3)

Vzájemná bilance: Kalinská vede 1:0. Bývalé členky TOP 10 juniorského žebříčku se potkaly předloni v prvním kole na turnaji WTA 250 v Guadalajaře, Ruska zvítězila ve třech setech a nakonec došla do svého druhého a zatím posledního semifinále na nejvyšší tour. Ve čtvrtfinále na této úrovni má mizernou bilanci 2:8.

Čtvrtfinále mužů

Hubert Hurkacz (9.) - Daniil Medveděv (3.) | Rod Laver Arena (03:30 SEČ)

Hubertovi Hurkaczovi se po šokujícím vyřazení Holgera Runeho otevřela cesta do čtvrtfinále a 26letý Polák toho dle očekávání využil. Jedná se o jedno z nejjednodušších tažení do čtvrtfinále grandslamů v poslední době, tři z jeho předchozích čtyř soupeřů figurují mimo elitní stovku žebříčku a Ugo Humbert nepatří na majorech zrovna k velkým hrozbám.

Úřadující šampion Masters v Šanghaji má za sebou vcelku úspěšný rok, během něhož se ve většině zápasů spoléhal na servis a tie-breaky. V tomto trendu pokračuje i letos, na probíhajícím Australian Open odehrál už pět tie-breaků a jen jeden prohrál. Dvě zkrácené hry absolvoval v osmifinále proti nezkušenému Arthurovi Cazauxovi.

Ačkoli má doma dvě trofeje z Masters a momentálně figuruje na devátém místě pořadí, stále se nedokáže na rozdíl od svého následujícího protivníka pravidelně prosazovat na grandslamech. S Rusem má však pozitivní vzájemnou bilanci a vzdoroval mu i v obou prohraných soubojích na Masters v Torontu 2021 a na Turnaji mistrů v témže roce (pokaždé získal úvodní set).

Ve svém teprve druhém grandslamovém čtvrtfinále si tak nejspíše bude věřit. Na majorech ovšem prohrál sedm z devíti střetnutí s hráči TOP 10. Na druhou stranu zaznamenal jeden ze dvou skalpů právě proti Medveděvovi ve Wimbledonu 2021, kde poté ve svém jediném předchozím čtvrtfinále na podnicích velké čtyřky vyřadil zdravotně indisponovaného Rogera Federera.

Vizitka Huberta Hurkacze (@ Livesport)

Hubert Hurkacz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 7:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 7:2

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:1 (kariérní 16:28)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:0)



Hubert Hurkacz - Australian Open

Kariérní bilance: 9:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: United Cup (bilance: 3:2)

Cesta turnajem: Jasika (7:6, 6:4, 6:2), Menšík (6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3), (21) Humbert (3:6, 6:1, 7:6, 6:3), Cazaux (7:6, 7:6, 6:4)

Daniil Medveděv neabsolvoval před Australian Open žádnou z generálek a na jeho výkonech je nerozehranost znát. Přestože v Melbourne Parku prošel do druhého týdne, pořád není v nejlepší formě. To pro něj není dobrá zpráva, protože ve čtvrtfinále narazí na neoblíbeného soupeře, který má solidní fazónu.

Ve třech ze čtyř utkání na letošním Australian Open měl potíže, výjimkou je pouze souboj s trápícím se Félixem Augerem-Aliassimem. Nejvíce práce měl ve druhém kole, v němž prohrával už 0:2 na sety s Emilem Ruusuvuorim. Set povolil také nezkušeným outsiderům Terenceovi Atmanemu v úvodním kole a Nunovi Borgesovi v osmifinále.

Sedmadvacetiletý Rus sice nemá přesvědčivou formu, nicméně sebevědomí může čerpat třeba ze své velmi solidní úspěšnosti ve čtvrtfinále grandslamů. Bývalý lídr žebříčku zvládl sedm z osmi čtvrtfinálových duelů na majorech. Jediný nezdar zaregistroval proti Stefanosovi Tsitsipasovi před třemi lety na French Open, které je jeho nejméně oblíbeným podnikem velké čtyřky.

V loňské sezoně posbíral nejvíce výher na tvrdých površích, hlavně díky tomu se vyhrabal z téměř roční krize a vrátil se v žebříčku do TOP 10 a následně do TOP 4. V předchozím roce vybojoval čtyři triumfy na betonech a vyhrál devět z 10 čtvrtfinále na hardových turnajích.

Vizitka Daniila Medveděva (@ Livesport)

Daniil Medveděv - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 41:41)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 7:1)



Daniil Medveděv - Australian Open

Kariérní bilance: 25:7

Nejlepší výsledek: finále (2021-22)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Atmane (5:7, 6:2, 6:4, 1:0 skreč), Ruusuvuori (3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0), (27) Auger-Aliassime (6:3, 6:4, 6:3), Borges (6:3, 7:6, 5:7, 6:1)

Vzájemná bilance: Hurkacz vede včetně exhibicí 4:2, na grandslamech 1:0. Medveděv má lepší historii na grandslamech, je obecně považován za spolehlivějšího a solidnějšího tenistu a má mnohem více zkušeností se závěrečnými koly na majorech. Proti Hurkaczovi se mu však nedaří a jeho forma v Melbourne není vůbec přesvědčivá. S potvrzením role favorita tak může mít velké potíže.



Alexander Zverev (6.) - Carlos Alcaraz (2.) | Rod Laver Arena (10:45 SEČ)

Alexander Zverev se v loňské sezoně vrátil po dlouhé zdravotní pauze, postupně budoval formu i sebevědomí a vyšplhal se zpět do elitní desítky pořadí. Loni na grandslamech odehrál jen dvě pětisetové bitvy, ovšem už teď má stejný počet za sebou v letošním roce. Ve druhém kole Australian Open těsně přetlačil Lukáše Kleina a velké potíže měl i v osmifinále s Cameronem Norriem.

Šestadvacetiletému Němci několik měsíců trvalo, než se po zmíněné přestávce způsobené zraněním rozjel. Na dvou ze čtyř grandslamů uhrál minimálně čtvrtfinále, triumfy v Hamburku a Chengdu ukončil dlouhé čekání na titul a přerušil frustrující sérii devíti porážek s hráči TOP 10. Dokonce se díky výraznému zlepšení kvalifikoval na Turnaj mistrů.

Teď by měl cílit na zlepšení bilance se zástupci TOP 10 na grandslamových podnicích, pokud chce někdy získat kýžený titul z majorů. Ačkoli má na kontě několik trofejí z Masters a je vítězem olympiády, na grandslamech vyhrál jen dvě ze 16 střetnutí se členy elitní desítky žebříčku. Pozitivem pro něj v tuto chvíli může být fakt, že jeden ze dvou skalpů zapsal na předloňském French Open právě proti Alcarazovi.

Vizitka Alexandera Zvereva (@ Livesport)

Alexander Zverev - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 8:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 8:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:0 (kariérní 48:62)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:4)



Alexander Zverev - Australian Open

Kariérní bilance: 24:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2020)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:1

Generálka: United Cup (bilance 4:1)

Cesta turnajem: Köpfer (4:6, 6:3, 7:6, 6:3), Klein (7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6), Michelsen (6:2, 7:6, 6:2), (19) Norrie (7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6)

Carlos Alcaraz předvedl v osmifinále parádní výkon a nedal Miomirovi Kecmanovičovi sebemenší šanci, dokonce Srba dorazil kanárem. Dvacetiletý Španěl nečelil ani jednomu brejkbolu a v utkání trefil o téměř 30 vítězných úderů více než jeho protivník (6:4, 6:4, 6:0).

Postupem mezi nejlepší osmičku na Australian Open zkompletoval čtvrtfinálové účasti na všech čtyřech grandslamech. Zatímco na ostatních majorech byl minimálně v semifinále a dva z nich ovládl, v Melbourne Parku se z různých důvodů dočkal prvního průniku do druhého týdne až nyní. V letech 2021-22 ještě nebyl takovou hrozbou jako nyní a vypadl ve druhém a třetím kole a loni se kvůli zranění úvodního grandslamu roku nezúčastnil.

Do loňské sezony naskočil až v únoru a na březnových Masters v USA vypadal nezastavitelně. O to překvapivější je, že na hardový titul čeká od suverénního prvenství v Indian Wells, kde neztratil jediný set. Po překvapivém triumfu ve Wimbledonu se až do konce roku trápil a prohrál na tvrdých površích třeba s Romanem Safiullinem a Grigorem Dimitrovem. Na začátku letošního roku se ovšem prezentuje svou nejlepší formou.

Ve čtvrtfinálové fázi grandslamů se mu zpočátku nedařilo, na úvod nestačil na Félixe Augera-Aliassimeho na US Open 2021 ani na Zvereva na French Open 2022. Od té doby je však neporažen a další čtyři čtvrtfinálové duely na majorech vyhrál, naposledy uspěl proti Zverevovi na loňském US Open.

Vizitka Carlose Alcaraze (@ Livesport)

Carlos Alcaraz - Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 23:15)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:2)



Carlos Alcaraz - Australian Open

Kariérní bilance: 7:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Gasquet (7:6, 6:1, 6:2), Sonego (6:4, 6:7, 6:3, 7:6), Juncheng Shang (6:1, 6:1, 1:0 skreč), Kecmanovič (6:4, 6:4, 6:0)

Vzájemná bilance: Zverev vede 4:3, na grandslamech je srovnáno 1:1. Zverev má velké zkušenosti s takto důležitými zápasy, a přestože se mu na grandslamech proti hráčům TOP 10 nedaří, měl by být konkurenceschopným protivníkem. Alcaraz bude mít dvě výhody, zaprvé má lepší formu a zadruhé strávil na kurtech mnohem méně času. Španělský supertalent je tak favoritem.

Program 11. hracího dne

ROD LAVER ARENA (od 02:00 SEČ)

1. Nosková (ČR) - Jastremská (Ukr.)

2. Hurkacz (9-Pol.) - Medveděv (3-) / nejdříve v 03:30 SEČ

3. Kalinská (-) - Qinwen Zheng (12-Čína) / nejdříve v 09:15 SEČ

4. Zverev (6-Něm.) - Alcaraz (2-Šp.)



MARGARET COURT ARENA (od 02:00 SEČ)

1. legendy

2. čtyřhra mužů / nejdříve v 03:00 SEČ

3. Krejčíková/Siegemundová (5-ČR/Něm.) - Hunterová/Siniaková (3-Austr./ČR) / nejdříve v 05:00 SEČ



1573 ARENA (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorek

2. dvouhra juniorek

3. dvouhra juniorů

4. Paštiková/Stuseková (ČR/Něm.) - Jointová/Sidorovová (6-Austr./-)



COURT 13 (od 01:00 SEČ)

1. Brunclík (11-ČR) - Bigun (5-USA)

2. Kumstát (ČR) - Razeghi (6-USA)

3. dvouhra juniorek

4. čtyřhra juniorů

5. Budkov Kjaer/Kumstát (8-Nor./ČR) - Cina/Sakamoto (1-It./Jap.)



COURT 15 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorů

2. dvouhra juniorů

3. dvouhra juniorek

4. Brunclík/Frydrych (5-ČR/Brit.) - Dedura-Palomero/Schönhaus (Něm.)

5. Nijkampová/Valdmannová (Niz./ČR) - Koikeová/Saitóová (1-Jap.)



COURT 17 (od 01:00 SEČ)

1. dvouhra juniorů

2. dvouhra juniorů

3. Valdmannová (ČR) - Koikeová (10-Jap.)

