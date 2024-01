Nosková nevyužila šanci na první grandslamové finále. Dvouhra v Melbourne pokračuje bez Čechů

Linda Nosková (19) zakončila své parádní tažení na letošním Australian Open před branami semifinále. Poslední česká naděje ve dvouhře nevyužila jedinečnou šanci zahrát si své první finále na majorech, když v souboji debutantek ve čtvrtfinále grandslamů podlehla 3:6, 4:6 kvalifikantce Dajaně Jastremské (23), která v Melbourne Parku vyhrála už osm zápasů a vyřadila také Markétu Vondroušovou. Ukrajinka se v semifinále střetne s Qinwen Zheng (21), nebo Annou Kalinskou (25).

Nosková – Jastremská 3:6, 4:6

Linda Nosková znovu po roce vstoupila do sezony odvráceným mečbolem a parádním výsledkem na jedné ze silně obsazených australských generálek. Jedna z nejtalentovanějších teenagerek se loni v Adelaide probojovala z kvalifikace až do svého prvního finále na nejvyšším okruhu a letos v Brisbane dokráčela mezi nejlepší kvarteto.

Zatímco loni dorazila na Australian Open pár hodin po náročném tažení v Adelaide, musela do kvalifikace a nezvládla hned úvodní zápas, letos měla před startem úvodního grandslamu roku dostatečný odpočinek a několikrát při svém debutu v hlavním losu v Melbourne Parku vylepšila své maximum na podnicích velké čtyřky. Tím bylo ještě před několika dny druhé kolo na loňských French Open a US Open.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

V Melbourne Parku potvrdila, že jí australské podmínky náramně sedí. Po zvládnutém derby s Marií Bouzkovou si poradila s McCartney Kesslerovou a ve třetím kole šokovala obratem proti světové jedničce a největší favoritce Ize Šwiatekové. Proti Polce zaznamenala svůj čtvrtý kariérní skalp TOP 10, tři z nich zapsala na půdě Austrálie. Do druhého týdne vstoupila rychlou výhrou nad Elinou Svitolinovou, která po třech gamech kvůli zranění zad vzdala.

Přes další ukrajinskou zástupkyni však neprošla. Do premiérového souboje s 93. hráčkou světa Dajanou Jastremskou vstoupila jako favoritka, nicméně tato role jí v závěrečných kolech grandslamu evidentně vůbec nesedla. Proti rozjeté kvalifikantce začala brejkem na 2:1, ale od té doby příliš chybovala, náskok okamžitě ztratila a po nevyužitém brejkbolu v sedmé hře už tahala za kratší konec.

V přestřelkách se vůbec nedokázala dostat k vítězným úderům, které její hru normálně zdobí. Rodačka z Bystřičky na Vsetínsku nakonec trefila jen šest vítězných úderů oproti 21 nevynucených chybám, přičemž znovu už servis soupeřce nesebrala. Ve druhé sadě si nevypracovala ani jednu brejkbolovou příležitost.

Česko mohlo mít už na čtvrtém grandslamu v řadě zastoupení v semifinále dvouhry. Loni na French Open bojovala o titul Karolína Muchová, ve Wimbledonu triumfovala Markéta Vondroušová a na US Open se dostala mezi poslední čtyřku Muchová. Na Australian Open to dotáhla z Češek do semifinále jako poslední Muchová před třemi lety. Loni skončili v Melbourne před branami semifinále Jiří Lehečka a Karolína Plíšková a letos Nosková s Barborou Krejčíkovou, která ve čtvrtfinále neuspěla ani předloni.

Nosková, jež si zhoršila svou čtvrtfinálovou bilanci na nejvyšším okruhu na 4:3, se může v novém vydání žebříčku těšit na vylepšení svého dosavadního maxima. V pondělí bude figurovat nejhůře na 31. místě, dosud byla nejvýše světovou čtyřicítkou.

Dayana Yastremska becomes the first qualifier to reach the semifinals of the women’s singles draw at the Australian Open since 1978.



Fairytale. pic.twitter.com/cdUwVpxBkC — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 24, 2024

Jastremská se v létě 2021 vrátila po několikaměsíčním dopingovém trestu, který jí byl po odvolání zrušen. Bývalá světová jednadvacítka sice své jméno očistila, nicméně po návratu nebyla stejnou hráčkou, neustále se trápila napříč všemi úrovněmi a pohybovala se maximálně ve druhé půlce elitní stovky pořadí. Na Australian Open si ovšem zajistila návrat do TOP 30 a je teprve druhou kvalifikantkou, která to dotáhla v Melbourne Parku až do semifinále (Christine Doreyová 1978).

"Je to skvělé, zapsat se do historie. Tou dobou jsem se ještě ani nenarodila. Jsem šťastná a unavená." uvedla v rozhovoru na kurtu Jastremská. "Ani nijak necítím, že hraju tak dobře. Snažím se jen hrát, jak to jde, protože jsem velmi unavená. Snažím se ze sebe vydat maximum, co to jde a zbytek už je jen boj," doplnila.

Po cestě do něj vyřadila mimo jiné úradující wimbledonskou vítězku Vondroušovou a dvojnásobnou šampionku úvodního majoru sezony Viktorii Azarenkovou. Přitom ve všech třech kvalifikačních zápasech potřebovala tři sety a na nejvyšším okruhu zaregistrovala poslední vítěznou sérii v hlavních soutěžích a poslední čtvrtfinále předloni v Birminghamu.

Kalinská – Qinwen Zheng | 09:15

Hratelnou soupeřku bude mít Jastremská i v semifinále. V pohádkové jízdě bude pokračovat proti turnajové dvanáctce Qinwen Zheng, či nenasazené Anně Kalinské. Horní polovina pavouka nabídne díky vítězství Noskové nad Šwiatekovou, výhře Jastremské nad Azarenkovou či selhání loňské finalistky Jeleny Rybakinové zbrusu novou grandslamovou finalistku.

Druhá semifinálová dvojice vznikla již v úterý, obhájkyně titulu Aryna Sabalenková si po skalpu Barbory Krejčíkové zajistila souboj s úřadující šampionkou US Open Coco Gauffovou.



