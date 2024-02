Nosková v Abú Zabí selhala v prvním kole, prohrála s poraženou kvalifikantkou Sorribesovou

Linda Nosková prožila povedený vstup do sezony. Po semifinále v Adelaide a čtvrtfinále na Australian Open, na kterém zaznamenala životní skalp světové jedničky Igy Šwiatekové a třikrát překonala své grandslamové maximum, prošla dvoukolovou kvalifikací turnaje WTA 500 v Abú Zabí.

První akce v roli hráčky TOP 30 pro ni ale nakonec skončila nezdarem. Tedy zatím alespoň ve dvouhře. Po dvousetových výhrách nad Věrou Zvonarevovou a Cristinou Bucsaovou překvapivě nezvládla vstup do hlavní soutěže.

Devatenáctiletá Češka měla původně čelit světové šestnáctce Veronice Kuděrmetovové, po změnách v pavouku ale začala proti papírově slabší soupeřce Saře Sorribesové. Španělce, jež letos ze šesti zápasů porazila jen obrovskou outsiderku bez žebříčku a startovala až jako náhradnice.

Jenže Nosková roli favoritky nezvládla. V prvním vzájemném duelu dvou z kvalifikace rozehraných tenistek byla bez energie a o osm let starší soupeřce po 2 hodinách a 11 minutách podlehla 3:6, 6:3, 3:6.

I když si vynutila třetí set a dala svým fanouškům naději na obrat, v rozhodující sadě si nepřipravila jediný brejkbol, v pátém gamu přišla potřetí o servis a kurt opustila se sklopenou hlavou. V 13. zápase sezony prohrála teprve potřetí.

Ještě než se Nosková přesune na tisícovku v Dauhá, kde ji čeká kvalifikace, zahraje si v Abú Zabí čtyřhru s Heather Watsonovou. Česko-britská dvojice ve středu vyzve v prvním kole favorizovaný pár Nicole Melicharová-Martinezová a Ellen Perezová.

54. hráčka světa Sorribesová, jež ve Spojených arabských emirátech hraje také čtyřhru s Marií Bouzkovou, ve druhém kole vyzve čtvrtou nasazenou Barboru Krejčíkovou. Jediný vzájemný zápas před 10 lety v kvalifikaci halového klání v Lucemburku hladce prohrála.

Krejčíková je poslední českou nadějí v soutěži singlistek. Bouzková vypadla už v pondělí po porážce s Britkou Emmou Raducanuovou, dnes alespoň úspěšně vstoupila do soutěže deblistek. Se Španělkou Sorribesovou zdolaly 6:7, 6:1, 10:7 majitelky grandslamových trofejí Maďarku Tímeu Babosovou a Rusku Věru Zvonarevovou a postoupily do čtvrtfinále.

Japonka Naomi Ósakaová po návratu z mateřské prohrála třetí ze čtyř zápasů. V prvním kole turnaje v Abú Zabí bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka podlehla 5:7, 0:6 Američance Danielle Collinsové, jež po sezoně ukončí kariéru.

"I když je tohle můj poslední rok, cítím se v dobré formě. Měla jsem potřebu určit si cílové datum. Čas na okruhu jsem si užila a prožila úžasné zážitky. Ale ještě to neskončilo, stále hraju a bojuju," prohlásila Collinsová v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

Ve druhém kole třicetiletá Američanka vyzve v souboji poražených finalistek Australian Open (2022 a 2023) nejvýše nasazenou Kazašku Jelenu Rybakinovou (h2h 1:2).

Danielle Collins says she needed an end date for her career, but right now it’s not over:



“I feel like I’m in good form even though it’s my last year. I feel like I needed an end date. I’ve enjoyed my time on tour and had fun and gotten to have some amazing experiences I… pic.twitter.com/3ZBaTd53tI — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 6, 2024