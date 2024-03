Nosková v Miami žádné překvapení nepřipustila, ve třetím kole opět vyzve Šwiatekovou

Linda Nosková (19) si musela na vstup do prestižní tisícovky v Miami kvůli dešti počkat o den déle a už před prvním zápasem na turnaji byla poslední českou nadějí ve dvouhře žen. Talentovaná teenagerka žádné překvapení nepřipustila, kvalifikantku a stou hráčku světa Marii Timofejevovou (20) přehrála 6:4, 6:4. Stejně jako v Indian Wells ve třetím kole narazí na světovou jedničku Igu Šwiatekovou (22).

Timofejevová – Nosková 4:6, 4:6

Linda Nosková měla do turnaje vstoupit už v pátek, ale kvůli dešti se na kurt nedostala a úvodní zápas s kvalifikantkou a stou hráčkou pořadí Marií Timofejevovou odehrála až v sobotu. Poslední česká naděje ve dvouhře odjede i ze svého šestého turnaje v letošní sezoně minimálně s jedním vítězstvím.

S ruskou outsiderkou, která se dostala přes první kolo na nejvyšším okruhu teprve potřetí v kariéře (loni triumfovala coby lucky loser v Budapešti a letos uhrála osmifinále na Australian Open), měla na začátku utkání nečekané potíže.

Soupeřce dokázala v úvodním dějství sebrat servis až v posledním gamu na returnu a předtím likvidovala sérii tří brejkbolů. Další hrozbu řešila v závěrečné hře. Ve druhém setu už si hájila vlastní podání suverénně. Třemi mečboly v řadě disponovala už na returnu, ovšem ani jednu příležitost neproměnila. Zápas nicméně doservírovala čistou hrou.

Nosková měla vynikající vstup do sezony, po semifinále v Brisbane se na Australian Open probojovala do svého prvního grandslamového čtvrtfinále. Do kompletní sbírky čtvrtfinálových účastí jí chybí právě jen postup mezi nejlepší osmičku na podnicích série WTA 1000.

V Miami startuje teprve podruhé, loni vypadla ve druhém kole po porážce s pozdější šampionkou a krajankou Petrou Kvitovou. Do třetího kola se podívala také před dvěma týdny v kalifornském Indian Wells a rovněž na Floridě ve stejné fázi potká světovou jedničku Igu Šwiatekovou.

Předloňská šampionka Šwiateková, která české teenagerce v Indian Wells oplatila porážku z Australian Open, v Miami na úvod deklasovala dvakrát 6:1 Camilu Giorgiovou.

Zatímco ve dvouhře žen má český tenis už jen Noskovou, v mužském singlu jsou ve hře Jiří Lehečka a Tomáš Macháč. Lehečku čeká vstup do turnaje až v neděli, Macháč je poprvé ve třetím kole na Masters a vyzve v něm Andyho Murrayho.



Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami

