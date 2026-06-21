Noskovou možná čeká brutální program. V neděli může hrát tři zápasy a dvě finále
Sobotní program v Berlíně výrazně narušil déšť a Nosková se k semifinále dvouhry dostala až v šest hodin večer. Rozjetou Alexandru Ealaovou sice vyřídila bleskově za 70 minut, nicméně ani rychlý návrat na kurt k semifinále čtyřhry po boku Jekatěriny Alexandrovové nestačil na to, aby se stihl zápas dohrát.
S ruskou parťačkou vede nad deblovými specialistkami Ulrikke Eikeriovou a Quinn Gleasonovou 6:3, 3:3 a po singlovém finále s Jessicou Pegulaovou, které začne v poledne, by měla nastoupit k dohrávce tohoto utkání.
V neděli tak může klidně absolvovat tři zápasy a dvě finále, což rozhodně není na nejvyšším okruhu často vídané. Čeští fanoušci si jistě nenechají ujít hlavně její první utkání a útok na druhý kariérní titul ve dvouhře.
Zatímco ve dvouhře už Nosková jednou na hlavním okruhu triumfovala, ve čtyřhře na první titul na této úrovni stále čeká. V minulosti hrála finále dvakrát a neuspěla loni v Rouenu s Irinou Chromačevovou ani předloni v Abú Zabí s Heather Watsonovou.
Už teď je jisté, že stejně jako v sobotu nastoupí i v neděli dvakrát a zpestří si svou přípravu na slavný Wimbledon. Po duelu se světovou čtyřkou Pegulaovou a po ceremoniálu a krátkém odpočinku nastoupí s Alexandrovovou k dohrávce deblového semifinále a pak případně s Ruskou žijící v Praze vyzve ve finále Saru Erraniovou a Nicole Melicharovou-Martinezovou.
Komentáře
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heslo "fanděte miliardářkám" může přinést dvojitou radost
pikantní bude určitě souboj v Nottinghamu, který nabídne souboj dvou defenzívních hráček
běžný divák se asi bude nudit, ale odborníci budou sledovat taktický souboj
víc do útoku se asi pohrne Navarro, která bude muset být trpělivá, a nesnažit se zbrkle zakončovat výměny
bilance ve finále WTA
Bouzková 3-6 / Navarro 3-0
Pegula 12-11 / Nosková 1-5
věřím, že první letní den přinese čistě americkou radost
Jú, Es, Ej, Jú, Es, Ej
https://www.youtube.com/watch?v=EwLWNXFH2rg
vsadím se, že dohromady jí debl dnes zabere max. 2h
ale musí se to nafouknout