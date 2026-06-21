Noskovou možná čeká brutální program. V neděli může hrát tři zápasy a dvě finále

DNES, 09:00
Téma 9
Linda Nosková má před sebou náročný nedělní program na travnaté pětistovce v Berlíně. Kvůli sobotnímu dešti totiž nestihla dohrát semifinále čtyřhry a dnes klidně může absolvovat až tři zápasy. Zatímco ve dvouhře bude o titul bojovat stoprocentně, v deblové soutěži musí nejprve zvládnout dohrávku po boku ruské parťačky.
Profily hráčů
Nosková Linda
Linda Nosková může v neděli odehrát až tři zápasy (© FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Sobotní program v Berlíně výrazně narušil déšť a Nosková se k semifinále dvouhry dostala až v šest hodin večer. Rozjetou Alexandru Ealaovou sice vyřídila bleskově za 70 minut, nicméně ani rychlý návrat na kurt k semifinále čtyřhry po boku Jekatěriny Alexandrovové nestačil na to, aby se stihl zápas dohrát.

S ruskou parťačkou vede nad deblovými specialistkami Ulrikke Eikeriovou a Quinn Gleasonovou 6:3, 3:3 a po singlovém finále s Jessicou Pegulaovou, které začne v poledne, by měla nastoupit k dohrávce tohoto utkání.

V neděli tak může klidně absolvovat tři zápasy a dvě finále, což rozhodně není na nejvyšším okruhu často vídané. Čeští fanoušci si jistě nenechají ujít hlavně její první utkání a útok na druhý kariérní titul ve dvouhře.

Zatímco ve dvouhře už Nosková jednou na hlavním okruhu triumfovala, ve čtyřhře na první titul na této úrovni stále čeká. V minulosti hrála finále dvakrát a neuspěla loni v Rouenu s Irinou Chromačevovou ani předloni v Abú Zabí s Heather Watsonovou.

Už teď je jisté, že stejně jako v sobotu nastoupí i v neděli dvakrát a zpestří si svou přípravu na slavný Wimbledon. Po duelu se světovou čtyřkou Pegulaovou a po ceremoniálu a krátkém odpočinku nastoupí s Alexandrovovou k dohrávce deblového semifinále a pak případně s Ruskou žijící v Praze vyzve ve finále Saru Erraniovou a Nicole Melicharovou-Martinezovou.

Přehled turnaje WTA 500 v Berlíně: Dvouhra | Čtyřhra

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

9
Přidat komentář
petanovy
21.06.2026 11:41
Nejhorší scénář je že tam možná zase sprchne ..to je pak bude Linda na roztrhání
Reagovat
paddy
21.06.2026 10:51
dnes je výjimečný den a k tomu na trávě smile smile
heslo "fanděte miliardářkám" může přinést dvojitou radost smile

pikantní bude určitě souboj v Nottinghamu, který nabídne souboj dvou defenzívních hráček
běžný divák se asi bude nudit, ale odborníci budou sledovat taktický souboj
víc do útoku se asi pohrne Navarro, která bude muset být trpělivá, a nesnažit se zbrkle zakončovat výměny

bilance ve finále WTA
Bouzková 3-6 / Navarro 3-0
Pegula 12-11 / Nosková 1-5

věřím, že první letní den přinese čistě americkou radost
Jú, Es, Ej, Jú, Es, Ej smile smile
https://www.youtube.com/watch?v=EwLWNXFH2rg
Reagovat
paddy
21.06.2026 10:40
v deblu chybí půlka setu, příp. TB, což je lehce přes půl hodiny
vsadím se, že dohromady jí debl dnes zabere max. 2h
ale musí se to nafouknout smile
Reagovat
tommr
21.06.2026 12:16
když ale dohrávku zvládnou lépe Eikeri/Gleason může se deblový zápas protáhnout na tři sety ...
Reagovat
Sinuhet1
21.06.2026 09:50
Narocnost ctyrhry vuci singlu je miziva
Reagovat
PTP
21.06.2026 10:01
Podle počtu hrajících osob je poloviční.
Reagovat
Vlk-v-trave
21.06.2026 10:28
Rika se hodne veci...
Reagovat
com
21.06.2026 09:09
jakoby si strihla jeden petisetak u chlapu na GS.. Normalka smile
Reagovat
honza.khp
21.06.2026 09:38
no a ještě v hnusoteplíčku ... snad se nezraní a příští týden se vykašle na lázeňskou 500vku
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist