Obrovská rána pro Wimbledon. Jedna z největších hvězd musela z turnaje odstoupit
Raducanuovou na domácí grandslamový turnaj v All England Clubu nepustí únavová zlomenina v pravém nártu. Na londýnské trávě byla Raducanuová nasazená jako číslo 30 a dnes měla do turnaje vstoupit zápasem s Chorvatkou Antonií Ružičovou.
"Udělala jsem všechno, co bylo možné, abych mohla nastoupit, ale na posledním rentgenu dnes večer (v neděli) se problém, s nímž jsem bojovala, vyvinul v únavovou zlomeninu," napsala třiadvacetiletá někdejší šampionka US Open. "Lékaři mi doporučili, abych to přestala hrotit," dodala.
Raducanuová se nedávno vrátila k trenérovi Andrewovi Richardsonovi, jehož opustila po svém senzačním triumfu na US Open 2021, kde dokráčela k titulu z kvalifikace. Před dvěma týdny hrála finále v Queen's Clubu, následně se ale odhlásila z dalšího travnatého turnaje v Nottinghamu.
Problémy s nohou ji prý trápí už od skončení antukové sezony. Minulý týden nebyla schopná trénovat a nedokončila ani sobotní zkušební trénink.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Posledné výsledky na tráve nemala zlé, možno by niečo uhrala aj na Wimbledone, ale neuhrá.