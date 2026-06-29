Obrovská rána pro Wimbledon. Jedna z největších hvězd musela z turnaje odstoupit

DNES, 10:00
Aktuality 9
Britská tenistka Emma Raducanuová odstoupila na poslední chvíli kvůli zranění nohy z Wimbledonu. Domácí jednička o zrušení startu informovala v neděli pozdě večer na sociálních sítích.
Profily hráčů
Raducanu Emma
Emma Raducanuová si letošní Wimbledon nezahraje (© LUKE WALKER / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Raducanuovou na domácí grandslamový turnaj v All England Clubu nepustí únavová zlomenina v pravém nártu. Na londýnské trávě byla Raducanuová nasazená jako číslo 30 a dnes měla do turnaje vstoupit zápasem s Chorvatkou Antonií Ružičovou.

"Udělala jsem všechno, co bylo možné, abych mohla nastoupit, ale na posledním rentgenu dnes večer (v neděli) se problém, s nímž jsem bojovala, vyvinul v únavovou zlomeninu," napsala třiadvacetiletá někdejší šampionka US Open. "Lékaři mi doporučili, abych to přestala hrotit," dodala.

Raducanuová se nedávno vrátila k trenérovi Andrewovi Richardsonovi, jehož opustila po svém senzačním triumfu na US Open 2021, kde dokráčela k titulu z kvalifikace. Před dvěma týdny hrála finále v Queen's Clubu, následně se ale odhlásila z dalšího travnatého turnaje v Nottinghamu.

Problémy s nohou ji prý trápí už od skončení antukové sezony. Minulý týden nebyla schopná trénovat a nedokončila ani sobotní zkušební trénink.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

9
Přidat komentář
Alexandris
29.06.2026 11:50
No tak to by mohli přeházet dvojice,aby nehrála ????Terka s Pliskovou
Reagovat
Saulnier
29.06.2026 11:26
Najväčšia hviezda ... to asi nie, možno pre domácich, ale tak celkovo ... naozaj nie.
Posledné výsledky na tráve nemala zlé, možno by niečo uhrala aj na Wimbledone, ale neuhrá.
Reagovat
Beppo
29.06.2026 11:53
Naprostý souhlas, oni tady všechny headliny přehánějí, až je to legrační...
Reagovat
Vlk-v-trave
29.06.2026 10:43
Pro jeji bezpeci to je dobre... ne jednou jak ji vidim na trave... delam si o ni starosti, aby se nezranila :-)
Reagovat
Pe3k_
29.06.2026 10:06
Ne jedna z největších hvězd, ale největší hvězda!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
29.06.2026 10:07
Tak pardon
Reagovat
pantera1
29.06.2026 10:18
To je taková ta bond girl, co to předčasně zabalí .
Reagovat
Tomas_Smid_fan
29.06.2026 12:20
hned poté, co zjistí, že Bond pije suché Martini
Reagovat
3ryba16
29.06.2026 10:20
Proti gustu žádný dišputát?!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist