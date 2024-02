Ostapenková je v laufu. Týden po deblu v Melbourne si zahraje také singlové finále v Linci

WTA LINEC - Jelena Ostapenková (26) si sedm dní po neúspěchu v deblovém finále na Australian Open zahraje singlové finále na halovém turnaji WTA 500 v Linci. V semifinále nejvýše nasazená Lotyška přehrála 6:2, 6:3 šampionku z roku 2015 Anastasii Pavljučenkovovou (32), vyhrála šestý ze sedmi vzájemných zápasů, letošní bilanci ve dvouhře a čtyřhře dohromady vylepšila na 23:3 a postupem do finále zopakovala výsledek ze své poslední účasti v roce 2019. O již druhý letošní titul si zahraje s další bývalou finalistkou Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou (29), která přežila více než tříhodinovou bitvu s Chorvatkou Donnou Vekičovou (27).

Ostapenková – Pavljučenkovová 6:2, 6:3

Světová dvanáctka Jelena Ostapenková v úvodu sezony ovládla pětistovku v Adelaide, získala 7. titul a po šesti letech se vrátila do TOP 10. K tomu zapsala deblový titul v Brisbane a ve čtyřhře si zahrála i finále na Australian Open.

Jen čtyři dny po deblové porážce ve sluncem rozpáleném Melbourne už vstoupila do halového turnaje WTA 500 v promrzlém rakouském Linci, kam se vrátila poprvé od neúspěchu ve finále v roce 2019. A svou formu i dobré psychické rozpoložení prodává i v Evropě.

Během necelých 48 hodin totiž porazila už tři soupeřky. Ve čtvrtek, respektive v pátek pár minut po půlnoci, navzdory minimálnímu času na odpočinek a aklimatizaci udolala po obratu a odvrácení mečbolu Dánku Claru Tausonovou. Další dvě sokyně skolila hladce ve dvou setech. Po Britce Jodie Burrageové zvládla i sobotní semifinálový souboj s Anastasií Pavljučenkovovou.

Statistiky zápasu Jelena Ostapenková – Jekatěrina Alexandrovová (@ Livesport)

Ostapenková v souboji s o pět let starší Ruskou, jež před devíti lety v Linci získala jednu z 12 trofejí na okruhu WTA a usilovala o první finále od Roland Garros 2021, odvrátila všech sedm brejkbolů. Po hodině a čtvrt zvítězila 6:2, 6:3 a vedení ve vzájemné bilanci zvýraznila na 6:1.

"Jsem moc spokojená se svým servisem," pochvalovala si Ostapenková, jež duel uzavřela dvěma přímými body z podání. "Očekávala jsem těžký zápase to skvělá tenistka a v minulosti hrála opravdu dobře. Jsem moc šťastná za to, jak jsem dnes hrála a že jsem postoupila do finále," dodala šestadvacetiletá Lotyška, jež soupeřku přestřílela na vítězné údery drtivě 34:10.

Ostapenková letos odehrála celkově již 24 zápasů během 32 dní. Ve dvouhře má bilanci 12:2, když prohrála pouze s neoblíbenou soupeřkou Viktorií Azarenkovou, ve čtyřhře má úspěšnost 9:1.

Vítězka Roland Garros 2017 Ostapenková bude ve svém 16. finále usilovat o druhý letošní a celkově 8. titul. V hale může zvítězit podruhé po triumfu v Lucemburku 2019.

Vekičová – Alexandrovová 7:5, 6:7, 6:7

V nedělním finále Ostapenková narazí v souboji nejvýše nasazených hráček, bývalých finalistek a přemožitelek bývalých šampionek na Jekatěrinu Alexandrovovou, s níž ve vzájemné bilanci prohrává 4:5. Lotyška ovšem vyhrála oba souboje v hale včetně toho semifinálového v Linci před pěti lety i poslední dvě střetnutí včetně toho pouhý měsíc starého cestou za titulem v Adelaide.

Finalistka z roku 2018 Alexandrovová v Horních Rakousech den po skalpu obhájkyně titulu Anastasie Potapovové zvládla více než tříhodinovou bitvu s Donnou Vekičovou. Chorvatku udolala po obratu 5:7, 7:6, 7:6, když ve druhé sadě dvakrát dotáhla manko brejku a v rozhodujícím tie-breaku otočila nepříznivý vývoj 1:5. K výhře si pomohl 51 winnery.

Devětadvacetiletá Alexandrovová je ve finále poosmé v kariéře a bilanci v nich má 4:3. V hale může triumfovat poprvé v kariéře.

Výsledky turnaje WTA 500 v Linci