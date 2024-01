Po šestileté spolupráci poprvé proti sobě. Siniaková vyhrála deblové derby s Krejčíkovou

V malém českém derby ve čtvrtfinále čtyřhry na letošním Australian Open se radovala Kateřina Siniaková (27). S aktuální deblovou světovou jedničkou Storm Hunterovou (29) porazila 4:6, 7:5, 6:4 Lauru Siegemundovou (35) a krajanku a bývalou parťačku Barboru Krejčíkovou (28), se kterou v Melbourne ovládla poslední dva ročníky v této disciplíně. Siniaková s Hunterovou budou v semifinále čelit nasazeným dvojkám a bývalým wimbledonským šampionkám Su-Wei Hsieh a Elise Mertensové.

Krejčíková/Siegemundová – Hunterová/Siniaková 6:4, 5:7, 4:6

Byl to divný pocit nejen pro české fanoušky, ale minimálně zpočátku asi i pro Barboru Krejčíkovou a Kateřinu Siniakovou. Po šesti letech úspěšné spolupráce, během níž vyhrály sedm grandslamů, olympijské hry a Turnaj mistryň a získaly 16 titulů, se postavily na kurtu proti sobě. Celkově potřetí v kariéře, Siniaková měla navrch na turnaji ITF v Trnavě v roce 2014 i o tři roky později po boku krajanky Lucie Hradecké na French Open.

Rozchod iniciovala Siniaková, a to po listopadovém zklamání v semifinále Poháru Billie Jean Kingové proti Kanadě, v němž jeden z nejúspěšnějších párů historie nezvládl rozhodující čtyřhru. Mladší z Češek však nevyloučila, že v budoucnu zase spojí síly a ráda by s Krejčíkovou obhajovala triumf na letošní olympiádě v Paříži.

Krejčíková se Siniakovou spolu ovládly poslední dva ročníky Australian Open. Po skončení spolupráce bylo jasné, že jedna z nich triumf nezopakuje. Rozlosování navíc ukázalo, že se po boku nových parťaček střetnou už ve čtvrtfinále.

A situace je ještě o něco zamotanější. Storm Hunterová, nová parťačka Siniakové, totiž ve druhém kole dvouhry vyřadila Lauru Siegemundovou, se kterou teď hraje Krejčíková. Bývalá šampionka French Open svou novou parťačku pomstila a aktuální deblovou světovou jedničku Hunterovou přehrála v souboji o osmifinále.

Time for the Australian Open main event:



Katerina Siniakova vs Barbora Krejcikova pic.twitter.com/LrV1gV8ylG — Bastien Fachan (@BastienFachan) January 24, 2024

Malé české derby v deblové soutěži bylo dle očekávání vyrovnané. Jako první šly do brejku po skončení třetího gamu Siniaková s Hunterovou, ovšem Krejčíková se Siegemundovou navzdory dvěma gamebolům soupeřek okamžitě srovnaly skóre. Všechny aktérky si poté držely servis až do stavu 5:4, kdy zaváhala hlavně kvůli vlastním laciným chybám domácí Hunterová a poslala česko-německý tandem do vedení 1:0 na sety.

Ve druhé sadě byly v klíčových momentech silnější Siniaková s Hunterovou. Česko-australský tým musel neustále dotahovat skóre, odvrátil všech pět brejkbolových hrozeb včetně jedné v závěrečném gamu a po zhruba 100 minutách si vynutil rozhodující dějství.

Do něj měly lepší vstup Krejčíková se Siegemundovou. Nasazené pětky získaly snadno úvodní tři gamy a náskok si držely do stavu 4:1. Siniaková s Hunterovou se ovšem nadechly k parádnímu obratu a nakonec získaly všech pět následujících her.

Not much love in that handshake by Katerina Siniakova & Barbora Krejcikova there



Not much at all #ausopen pic.twitter.com/AEDo1Iv3mB — Andrew Jerell Jones, Luke 1:37 (IG:twdbk3) (@sluggahjells) January 24, 2024

Zatímco Krejčíkovou čeká pád až na 25. místo v deblovém žebříčku, Siniaková dál obhajuje body za loňský triumf a pořád se může udržet v nejlepší dvacítce. V semifinále nastoupí proti nasazeným dvojkám a bývalým wimbledonským šampionkám Su-Wei Hsieh a Elise Mertensové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.